Savona-Bra 0-0 (Video Sintesi Serie D): pari e patta al Bacigalupo, espulso Vittiglio. Striscioni terzi

Serie D, Savona-Bra 0-0: termina a reti inviolate il recupero della ventisettesima giornata del girone A. Al Bacigalupo gara a tratti noiosa, caratterizzata dall’espulsione di Vittiglio per un fallo di reazione. A nulla sono serviti gli innesti del tecnico Alessandro Grandoni: in virtù del risultato odierno gli striscioni restano terzi a quota 49 punti, ma sprecano la chance di avvicinarsi al Sanremo, seconda forza del torneo. Il Bra non riesce ad allontanare lo spettro dei play-out: un punticino che comunque non consente agli uomini di mister Daidola di tenere lontano la Fezzanese, ultima squadra coinvolta negli spareggi per non retrocedere, sestultima a quota 33 punti.

VIDEO SINTESI SAVONA-BRA | SERIE D

Tabellino Savona-Bra

SAVONA: Fiory, Vittiglio, Cambiaso, Venneri, Miele, Guarco, Tognoni (65′ Virdis), Degl’Innocenti (83′ Aretuso), Bacigalupo (83′ Torelli), Lombardi (65′ Piacentini), Kallon (73′ Grani). A disposizione: Berruti, Garbini, M. Grandoni, Zola. Allenatore: Alessandro Grandoni

BRA: Bonofiglio, Rossi, Bettati, Gonella, Dolce (73′ Tettamanti), Giglio, Brancato, Casolla, Tuzza (68′ De Santi), Quitadamo, Massucco. A disposizione: Reinaudo, Barale, Petracca, Leo, Bosio, Vergnano, Manuali. Allenatore: Fabrizio Daidola

ARBITRO: Enrico Gemelli della sezione di Messina (Lisi-Laici)

NOTE: Ammonito Tognoni (S). Al 70′ espulso Vittiglio (S) per fallo di reazione

Savona-Bra, il racconto del match (Secondo Tempo)

94′ – Termina il match

91′ – Conclusione velenosa di Giglio, Fiory respinge con i pugni

90′ – Quattro minuti di recupero

87′ – Ci prova Gonnella su punizione, conclusione da dimenticare

83′ – DOPPIA SOSTITUZIONE SAVONA! Entrano Aretuso e Torelli per Degl’Innocenti e Bacigalupo

75′ – Ci prova Degl’innocenti, palla alta

73′ – SECONDA SOSTITUZIONE BRA! Entra Tettamanti per Dolce



73′ – TERZA SOSTITUZIONE SAVONA! Entra Grani per Kallon

70′ – Espulso Vittiglio per un fallo di reazione

68′ – PRIMA SOSTITUZIONE BRA! Entra De Santi per Truzza

65′ – DOPPIA SOSTITUZIONE SAVONA! Entrano Piacentini e Virdis, escono Lombardi e Tognoni

60′ – Ritmi blandi in questa prima parte della ripresa, risultato inchiodato sullo 0-0

49′ – Conclusione di Bacigalupo, Rossi devia in corner

46′ – Inizia il secondo tempo

Savona-Bra, il racconto del match (Primo Tempo)

46′ – Termina il primo tempo

46′ – Errore di Casolla che non riesce ad approfittare di una disattenzione difensiva

43′ – Ammonito Tognoni



41′ – Conclusione di Kallon che termina di poco alta sopra la traversa

32′ – Lombardi nuovamente pericoloso: Bonofiglio blocca in due tempi

31′ – Lombardi sciupa una ghiotta occasione, raccogliendo la sfera in seguito ad un’uscita errata di Bonofiglio e calcia a lato

30′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Lombardi, Bonofiglio respinge in corner

30′ – Regna l’equilibrio al Bacigalupo dopo 30′

19′ – Conclusione di Casolla, Fiory respinge in corner

18′ – Degl’Innocenti calcia in porta, Bonofiglio blocca

16′ – Conclusione di Lombardi, tiro da dimenticare

8′ – Tognoni in diagonale manda la sfera sul fondo

5′ – Conclusione di Gonnella, respinge Fiory

3′ – OCCASIONE BRA! Casolla in area calcia in porta, palla che termina di poco a lato

1′ – Iniziato il match

14.15: Le formazioni ufficiali

SAVONA: Fiory, Vittiglio, Cambiaso, Venneri, Miele, Guarco, Tognini, Deglinnocenti, Bacigalupo, Lombardi, Callon

BRA: Bonofiglio, Rossi, Bettani, Gonnella, Dolce, Giglio, Brancato, Casolla, Tozza, Quitadamo, Masucco

Savona-Bra, la presentazione del match

Si ritorna in campo nel girone A di Serie D per recuperare la sfida della ventisettesima giornata tra Savona e Bra, rinviata ad oggi a causa dell’impiego, da parte della Rappresentativa LND, del centrocampista degli striscioni Yayah Kallon, convocato dal tecnico Tiziano De Patre per le sfide del Torneo di Viareggio. Per questi motivi, la Lega di Serie D ha deciso di rinviare tutte le gare delle squadre che avevano, per così dire, “prestato” propri tesserati per la predetta causa.

Il Savona non vince da due partite, in cui ha ottenuto solamente una sconfitta per 2-0 contro l’Inveruno, e un pareggio a reti inviolate contro il Casale; l’ultimo successo è datato 24 febbraio e porta la firma di Virdis, che consenti alla compagine ligure di avere la meglio sull’Arconatese. Il terzo posto tuttavia non è stato particolarmente attaccato dal Ligorna, che con due pareggi consecutivi non è riuscito a farsi sotto e resta ancora con il divario di due lunghezze dagli uomini di mister Alessandro Grandoni.

Una vittoria nell’ultimo di campionato per il Bra, che ha avuto la meglio sul Borgaro per 3-1, portandosi quasi a ridosso della zona alta della classifica: i playoff distano comunque dieci punti, ma con altre otto giornate a disposizione e con una salvezza che potrebbe essere ipotecata nelle prossime giornate, un tentativo non sarebbe poi azzardato.

A dirigere l’incontro Savona-Bra è stato designato il signor Enrico Gemelli della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze e Federico Laici della sezione di Valdarno.

Probabili formazioni Savona-Bra

SAVONA: Fiory; Vittiglio, Venneri, Guarco, Grani; Tognoni, Degl’Innocenti, Cambiaso, Kallon; Piacentini, Virdis.

BRA: Bonofiglio, Rossi, Barale, Bettati, Gonella, Giglio, Tettamanti, Casolla, Tuzza, Quitadamo, Massucco