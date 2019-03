LIVE SICULA LEONZIO-PAGANESE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

08.45: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Sicula Leonzio-Paganese, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C Girone C

Sicula Leonzio-Paganese, la presentazione del match

Punti salvezza in palio questo pomeriggio nella sfida Sicula Leonzio-Paganese, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie C Girone C: il match andrà di scena al Sicula Trasporti Stadium con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

I bianconeri del tecnico Vincenzo Torrente ospitano gli azzurrostellati forti dei due successi nelle altrettante gare disputate contro Bisceglie e Vibonese, entrambe tra le mura amiche: risultati che di fatto hanno rilanciato in classifica la compagine siciliana verso una salvezza tranquilla. Ovviamente al momento manca la matematica, ma contro i campani è in gioco una fetta di permanenza in Serie C.

Allo stesso modo gli uomini del tecnico Fabio De Sanzo sono alla ricerca del secondo successo stagionale, incredibilmente mancato nell’ultimo turno di campionato contro il Bisceglie, nell’autentico scontro salvezza di domenica scorsa: la compagine del presidente Trapani occupa la penultima posizione in classifica a quota 10 punti, risultato dell’unico successo di Rende, sette pareggi e diciotto sconfitte. Uscire indenni dall’impianto sportivo di Lentini potrebbe comunque assicurare quella piccolissima dose di fiducia in ottica salvezza, una salvezza che dovrà necessariamente passare per gli spareggi play-out, considerata la situazione in classifica a dir poco disastrosa.

A dirigere l’incontro Sicula Leonzio-Paganese è stato designato il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Federico Votta della sezione di Moliterno e Mattia Bartolomucci della sezione di Ciampino.

Probabili formazioni Sicula Leonzio-Paganese

Di seguito i possibili undici titolari in campo per la sfida in programma questo pomeriggio:

SICULA LEONZIO (4-3-2-1): Pane; De Rossi, Laezza, Aquilanti, Squillace; D’Angelo, Megelaitis, Marano; Gammone, Rossetti; Miracoli. A disposizione: Polverino, Ferrini, Milesi, Petta, Talarico, Cozza, D’Amico, Giunta, Esposito, Palermo, Dubickas, Russo, Vitale. Allenatore: Vincenzo Torrente

PAGANESE (3-5-2): Galli; Piana, Stendardo, Dellafiore; Tazza, Carotenuto, Capece, Nacci, Perri; Di Renzo, Parigi. A disposizione: Santopadre, Della Corte, Sapone, Gaeta, Navas, Carotenuto, Cappiello, Della Morte, Gori, Alberti, Acampora, Gifford. Allenatore: Fabio De Sanzo