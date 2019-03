LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: 1ª manche ore 09.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE KRANJSKA GORA 2019

Podkoren 3, trentatreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Slalom gigante Kranjska Gora 2019: i pettorali di partenza

Dopo il sesto super-G della stagione a Kvitfjell, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 si sposta in Slovenia per disputare la prima delle due gare in programma sulla Podkoren 3, ossia lo slalom gigante Kranjska Gora. Alle ore 09.30 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 12.30 avrà luogo la seconda, con l’austriaco Marcel Hirscher che è già matematicamente vincitore della coppa di specialità (la sesta in carriera). Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche:

1 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

3 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 OLSSON Matts 1988 SWE Head

5 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

6 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer

7 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

8 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

9 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

10 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

11 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

12 FORD Tommy 1989 USA Head

13 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

14 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

15 LIGETY Ted 1984 USA Head

16 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

17 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

18 SCHMID Alexander 1994 GER Head

19 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol

20 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

21 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

22 READ Erik 1991 CAN Fischer

23 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

24 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

25 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI Voelkl

26 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer

27 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica

28 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

29 NOGER Cedric 1992 SUI Nordica

30 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

31 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Head

32 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Fischer

33 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

34 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

35 MAES Sam 1998 BEL Rossigno

36 BALLERIN Andrea 1989 ITA Fischer

37 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

38 WALCH Magnus 1992 AUT Rossignol

39 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

40 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA Blizzard

41 MEIER Daniel 1993 AUT Rossignol

42 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

43 FEASEY Willis 1992 NZL

44 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer

45 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Rossignol

46 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

47 SORIO Daniele 1994 ITA Dynastar

48 STAUBITZER Benedikt 1990 GER Blizzard

49 KRAUSE Nicholas 1993 USA Head

50 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

51 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

52 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

53 NIEMELA Arttu 1994 FIN Augment

54 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol

55 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica

56 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

57 GRAF Mathias 1996 AUT Rossignol

58 SETTE Daniele 1992 SUI

59 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

60 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

61 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

62 JENAL Sandro 1992 SUI Head

63 POPOV Albert 1997 BUL Head

64 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Salomon

65 LAIDLAW Harry 1996 AUS

66 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer

67 BARWOOD Adam 1992 NZL Voelkl

68 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer

69 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

70 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE Fischer

71 SJOBERG Marlon 1997 FIN

72 ESTEVE Axel 1994 AND Fischer

73 SHIN Masanori 1993 JPN

74 BOZIC Borut 2000 SLO Nordica

75 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

76 TAHIRI Albin 1989 KOS

Slalom gigante Kranjska Gora: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Podkoren 3 dal 1985 al 1997

15 febbraio 1985, Coppa del Mondo 1984-1985: 1. Thomas Bürgler (Svizzera) 2. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 3. Marc Girardelli (Lussemburgo)

20 dicembre 1985, primo slalom gigante Kranjska Gora della Coppa del Mondo 1985-1986: 1. Joël Gaspoz (Svizzera) 2. Roberto Erlacher (Italia) 3. Hubert Strolz (Austria)

3 gennaio 1986, secondo slalom gigante Kranjska Gora della Coppa del Mondo 1985-1986: 1. Joël Gaspoz (Svizzera) 2. Hubert Strolz (Austria) 3. Markus Wasmeier (Germania Ovest)

19 dicembre 1986, Coppa del Mondo 1986-1987: 1. Joël Gaspoz (Svizzera) 2. Roberto Erlacher (Italia) 3. Richard Pramotton (Italia)

19 dicembre 1987, Coppa del Mondo 1987-1988: 1. Helmut Mayer (Austria) 2. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 3. Hubert Strolz (Austria)

21 dicembre 1990, Coppa del Mondo 1990-1991: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Urs Kälin (Svizzera) 3. Marc Girardelli (Lussemburgo)

4 gennaio 1992, Coppa del Mondo 1991-1992: 1. Sergio Bergamelli (Italia) 2. Hans Pieren (Svizzera) 3. Alberto Tomba (Italia)

20 dicembre 1992, Coppa del Mondo 1992-1993: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Fredrik Nyberg (Svezia)

8 gennaio 1994, Coppa del Mondo 1993-1994: 1. Fredrik Nyberg (Svezia) 2. Matteo Belfrond (Italia) 3. Tobias Barnerssoi (Germania)

6 gennaio 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Mitja Kunc (Slovenia), Harald Christian Strand Nilsen (Norvegia)

21 dicembre 1995, Coppa del Mondo 1995-1996: 1. Lasse Kjus (Norvegia) 2. Michael von Grünigen (Svizzera) 3. Mario Reiter (Austria)

5 gennaio 1997, Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Michael von Grünigen (Svizzera) 2. Siegfried Voglreiter (Austria) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

Slalom gigante Kranjska Gora: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Podkoren 3 dal 1998 al 2009

3 gennaio 1998, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Christian Mayer (Austria) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Michael von Grünigen (Svizzera)

5 gennaio 1999, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Patrick Holzer (Italia) 2. Christian Mayer (Austria) 3. Hans Knauß (Austria)

8 marzo 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Christian Mayer (Austria) 2. Joël Chenal (Francia) 3. Marco Büchel (Liechtenstein)

20 dicembre 2001, primo slalom gigante Kranjska Gora della Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Fredrik Nyberg (Svezia) 2. Benjamin Raich (Austria) (Germania) 3. Uroš Pavlovčič (Slovenia)

21 dicembre 2001, secondo slalom gigante Kranjska Gora della Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Bode Miller (USA) 3. Didier Cuche (Svizzera)

4 gennaio 2003, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Bode Miller (USA) 2. Christian Mayer (Austria) 3. Sami Uotila (Finlandia)

28 febbraio 2004, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Bode Miller (USA) 2. Alberto Schieppati (Italia) 3. Alexander Ploner (Italia), Fredrik Nyberg (Svezia)

26 febbraio 2005, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Kalle Palander (Finlandia)

21 dicembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Massimiliano Blardone (Italia) 3. Thomas Grandi (Canada)

3 marzo 2007, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. François Bourque (Canada) 3. Massimiliano Blardone (Italia)

8 marzo 2008, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Ted Ligety (USA) 2. Manfred Mölgg (Italia) 3. Massimiliano Blardone (Italia)

28 febbraio 2009, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Ted Ligety (USA) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Massimiliano Blardone (Italia)

Slalom gigante Kranjska Gora: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Podkoren 3 dal 2010 al 2018

29 gennaio 2010, primo slalom gigante Kranjska Gora della Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Ted Ligety (USA) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Kjetil Jansrud (Norvegia)

30 gennaio 2010, secondo slalom gigante Kranjska Gora della Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Kjetil Jansrud (Norvegia) 3. Ted Ligety (USA)

5 marzo 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Carlo Janka (Svizzera) 2. Alexis Pinturault (Francia) 3. Ted Ligety (USA)

10 marzo 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Ted Ligety (USA) 2. Alexis Pinturault (Francia) 3. Marcel Hirscher (Austria)

9 marzo 2013, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Ted Ligety (USA) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Alexis Pinturault (Francia)

8 marzo 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Ted Ligety (USA) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

14 marzo 2015, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Thomas Fanara (Francia)

4 marzo 2016, primo slalom gigante Kranjska Gora della Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Philipp Schörghofer (Austria) 3. Marcel Hirscher (Austria)

5 marzo 2016, secondo slalom gigante Kranjska Gora della Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Alexis Pinturault (Francia) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

4 marzo 2017, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Leif Kristian Haugen (Norvegia) 3. Matts Olsson (Svezia)

3 marzo 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3. Alexis Pinturault (Francia)

Sci alpino maschile, slalom gigante Kranjska Gora 2019: dove seguirlo in TV

Lo slalom gigante Kranjska Gora sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.