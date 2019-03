Sci alpino maschile, slalom speciale Finali Soldeu 2019: Noel vince davanti a Feller. 6° Razzoli, flop Hirscher

Il francese Clement Noel è autore di una grande prima manche e riesce ad imporsi nello slalom speciale Finali Soldeu, decimo ed ultimo per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 (finita nella giornata odierna). Ha chiuso alle sue spalle, per appena 18 centesimi, l’austriaco Manuel Feller (un secondo e mezzo recuperato al transalpino nella seconda manche) e completa il podio lo svizzero Daniel Yule. Sesto posto per il migliore degli azzurri, Giuliano Razzoli, mentre deludono i tre grandi protagonisti della Coppa del Mondo, ossia il norvegese Henrik Kristoffersen (4°), il francese Alexis Pinturault (8°) e la peggiore gara della stagione nei punti per l’austriaco Marcel Hirscher (solo 14°).

CLASSIFICA FINALE SLALOM SPECIALE FINALI SOLDEU

1. Clement Noel (FRA) 1:48.96

2. Manuel Feller (AUT) +0.18

3. Daniel Yule (SUI) +0.83

4. Ramon Zenhaeusern (SUI) +0.86

5. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.98

6. Giuliano Razzoli (ITA) +1.07

7. Felix Neureuther (GER)

8. Alexis Pinturault (FRA)

9. Victor Muffat-Jeandet (FRA)

10. Istok Rodes (CRO)

11. Christian Hirschbuehl (AUT)

12. Manfred Moelgg (ITA)

12. Dave Ryding (GBR)

14. Marcel Hirscher (AUT)

15. Alex Vinatzer (ITA)

16. Stefano Gross (ITA)

17. Julien Lizeroux (FRA)

18. Loic Meillard (SUI)

19. Stefan Hadalin (SLO)

20. Michael Matt (AUT)

21. Elias Kolega (CRO)

22. Marc Digruber (AUT)

23. Albert Popov (BUL)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE FINALI SOLDEU 2019

Avet, trentottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

13.54 – Perde tantissimo in alto Noel ma riesce a tenere 18 centesimi di vantaggio. Terza vittoria per il francese nello slalom speciale Finali Soldeu, davanti ad un mostruoso Feller e Yule. 6° Razzoli, il migliore degli italiani

13.52 – Fa peggio Zenhaeusern e regala il podio al connazionale

13.50 – L’elvetico Yule contiene nel finale ma è dietro. Feller è certo del podio

13.48 – Anche il norvegese Kristoffersen è alle spalle di Feller ma di poco davanti a Razzoli, in questo slalom speciale Finali Soldeu

13.47 – Delude anche il francese Pinturault

13.45 – Numero sul muro da parte di Hirscher (che ha ricordato Tomba) ma è stato lo slalom peggiore della stagione, chiuso appena davanti a Vinatzer

13.43 – Non riesce a ripetere la prima manche l’azzurro Moelgg

13.41 – Il tedesco Neureuther chiude la sua carriera e conclude alle spalle dell’azzurro. Applausi da parte del pubblico

13.37 – Incrementa invece il connazionale Feller e dà ben 89 centesimi a Razzoli. Mancano ora gli ultimi 8 dello slalom speciale Finali Soldeu

13.36 – Anche l’austriaco Hirschbuehl paga dazio nei confronti dell’azzurro

13.34 – Buona prova del transalpino Muffat-Jeandet ma non riesce a battere Razzoli

13.32 – Gross non all’altezza dei connazionali e chiude alle spalle proprio di Vinatzer

13.31 – Non una bellissima manche del britannico Ryding ma nell’ultimo tratto ha contenuto il ritardo

13.29 – Gran prova dell’italiano Razzoli, che perde tanto nel finale ma aveva fatto meglio nei primi due tratti dello slalom speciale Finali Soldeu

13.28 – Stesso tempo di Meillard per il francese Lizeroux

13.26 – Disastroso l’austriaco Matt. Rodes ha fatto davvero una manche superlativa

13.25 – Scia bene l’azzurro Vinatzer ma perde anche lui sul muro, meno però rispetto agli altri

13.23 – Perde progressivamente in ogni settore l’austriaco Digruber

13.22 – Un secondo perso solo sul muro dall’elvetico Meillard

13.20 – Anche lo sloveno Hadalin paga dazio alla bella prestazione del croato

13.19 – Mai in gara oggi il bulgaro Popov

13.17 – Fa nettamente meglio il connazionale Rodes, di ben 1.25 secondi

13.16 – Il primo a scendere è il croato Kolega e chiude col tempo complessivo di 1:51.49

SECONDA MANCHE SLALOM SPECIALE FINALI SOLDEU ORE 13.15

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SLALOM SPECIALE FINALI SOLDEU

1. Clement Noel (FRA) 54.21

2. Ramon Zenhaeusern (SUI) +0.84

3. Daniel Yule (SUI) +0.95

4. Henrik Kristoffersen (NOR) +1.40

5. Alexis Pinturault (FRA) +1.41

6. Marcel Hirscher (AUT) +1.43

7. Manfred Moelgg (ITA) +1.52

8. Felix Neureuther (GER) +1.67

9. Manuel Feller (AUT) +1.68

10. Christian Hirschbuehl (AUT) +1.77

11. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1.85

12. Stefano Gross (ITA) +2.04

13. Dave Ryding (GBR) +2.12

14. Giuliano Razzoli (ITA) +2.14

15. Julien Lizeroux (FRA) +2.38

16. Michael Matt (AUT) +2.47

17. Alex Vinatzer (ITA) +2.63

18. Marc Digruber (AUT) +2.64

19. Loic Meillard (SUI) +2.74

20. Stefan Hadalin (SLO) +3.17

21. Albert Popov (BUL) +3.19

22. Istok Rodes (CRO) +3.29

23. Elias Kolega (CRO) +3.47

DNF Sebastian Foss-Solevaag (NOR)

DNF André Myhrer (SWE)

11.07 – Scende cauto l’azzurro Vinatzer (campione del Mondo juniores) e chiude al 17° posto della prima manche dello slalom speciale Finali Soldeu. Dominio di Noel, con quasi un secondo su Zenhaeusern ed Yule, settimo Moelgg

11.06 – Kolega fa anche peggio del connazionale

11.04 – Inizia male l’austriaco Digruber ma poi contiene sul muro ed è sotto i tre secondi di ritardo

11.03 – Molto male invece il croato Rodes

11.02 – Razzoli è sui livelli del connazionale Gross, rallentando un po’ troppo nel tratto conclusivo

11.01 – Discreta prova del transalpino Lizeroux, pagando molto però nel finale

10.59 – Ultimo posto per il bulgaro Popov, mai in gara in questa manche

10.58 – L’azzurro Gross perde progressivamente e termina a poco più di 2 secondi da Noel. Ha annunciato che si opererà al ginocchio

10.56 – Errore nel secondo settore per lo sloveno Hadalin e poi il ritardo si dilata a 3.17 secondi

10.55 – Il norvegese Foss-Solevaag scivola ad inizio muro

10.51 – Contiene il ritardo il francese Muffat-Jeandet ma non riesce ad entrare nei primi 10 dello slalom speciale Finali Soldeu

10.49 – Fuori sul muro lo svedese Myhrer

10.48 – Ultimo posto per lo svizzero Meillard, per niente efficace

10.47 – Il tedesco Neureuther, all’ultima gara della carriera, si piazza appena alle spalle di Moelgg

10.46 – Rischia di scivolare l’austriaco Matt e chiude a quasi due secondi e mezzo da Noel

10.44 – Buona prova per l’azzurro Moelgg, appena dietro ad Hirscher in questa prima manche dello slalom speciale Finali Soldeu

10.43 – Anche Feller patisce e si piazza in mezzo ai due connazionali

10.41 – Non efficace nemmeno la sciata dell’austriaco Hirschbuehl

10.40 – Anche il transalpino Pinturault non bene, sui livelli di chi l’ha preceduto

10.38 – Malissimo l’austriaco Hirscher, ad 1.43 secondi senza errori evidenti

10.37 – Gran manche del francese Noel: ben 84 centesimi dati allo svizzero, specialmente nel primo tratto

10.35 – Meglio l’elvetico Yule, a soli 11 centesimi dal connazionale. Slalom speciale Finali Soldeu molto difficile da gestire, specialmente sul muro

10.34 – Non perfetto il norvegese Kristoffersen e perde molto nel tratto conclusivo

10.32 – Si ferma praticamente il britannico Ryding ad inizio muro ed arriva al traguardo con oltre un secondo

10.31 – Errore sul muro finale per Zenhaeusern, che chiude col tempo di 55.05

10.20 – Nuovamente buongiorno appassionati di SuperNews e bentornati per un’altra diretta scritta. La prima manche dello slalom speciale Finali Soldeu al maschile è confermata per le 10.30, con Zenhaeusern che scenderà per primo

Slalom speciale Finali Soldeu 2019: i pettorali di partenza

Dopo l’ottavo slalom gigante della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 resta ad Andorra per disputare l’ultima delle due gare in programma sulla Avet, ossia lo slalom speciale Finali Soldeu. Alle ore 10.30 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.15 avrà luogo la seconda, con l’austriaco Marcel Hirscher che ha già vinto la coppa di specialità e ci sarà una bella lotta a cinque per il podio finale, al momento occupato dallo svizzero Daniel Yule e dal norvegese Henrik Kristoffersen. Di seguito i pettorali di partenza designati (alle finali possono partecipare i migliori 25 della specialità, il campione del Mondo juniores e coloro che hanno realizzato almeno 500 punti):

1 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol (3° nella classifica di specialità)

2 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar (8°)

3 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol (4°)

4 YULE Daniel 1993 SUI Fischer (2°)

5 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar (5°)

6 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic (1°)

7 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head (6°)

8 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol (13°)

9 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic (9°)

10 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer (12°)

11 MATT Michael 1993 AUT Rossignol (11°)

12 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica (14°)

13 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol (16°)

14 MYHRER Andre 1983 SWE Head (10°)

15 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon (15°)

16 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl (17°)

17 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol (18°)

18 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl (19°)

19 POPOV Albert 1997 BUL Head (21°)

20 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon (23°)

21 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Voelkl (22°)

22 RODES Istok 1996 CRO Atomic (24°)

23 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic (25°)

24 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic (25°)

25 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica (Campione del Mondo juniores)

Sci alpino maschile, slalom speciale Finali Soldeu 2019: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Finali Soldeu sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.