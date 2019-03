LIVE Super G Finali Soldeu 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile: inizio ore 10.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SUPER G FINALI SOLDEU 2019

Aliga, trentatreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

Super G Finali Soldeu 2019: i pettorali di partenza

Dopo l’ottava discesa libera della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 resta ad Andorra per disputare l’ultima delle due gare in programma sulla Aliga, ossia il super G Finali Soldeu. Alle ore 10.30 italiane è previsto l’inizio della competizione, con la statunitense Mikaela Shiffrin che è in testa alla classifica di specialità con 32 punti di vantaggio sulla liechtensteinese Tina Weirather e 47 sull’austriaca Nicole Schmidhofer. Di seguito i pettorali di partenza designati (alle finali possono partecipare le migliori 25 della specialità, la campionessa del Mondo juniores e coloro che hanno realizzato almeno 500 punti):

1 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon (11ª nella classifica di specialità)

2 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar (14ª)

3 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol (10ª)

4 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar (25ª)

5 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic (8ª)

6 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head (24ª)

7 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head (2ª)

8 SUTER Corinne 1994 SUI Head (18ª)

9 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer (3ª)

10 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head (20ª)

11 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli (9ª)

12 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic (17ª)

13 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic (1ª)

14 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol (19ª)

15 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli (6ª)

16 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer (16ª)

17 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon (12ª)

18 CURTONI Elena 1991 ITA Head (23ª)

19 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic (15ª)

20 SAETHERENG Hannah 1999 NOR Head (Campionessa del Mondo juniores 2019)

Super G Finali Soldeu: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Aliga

27 febbraio 2016, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Federica Brignone (Italia) 2. Laurenne Ross (USA) 3. Tamara Tippler (Austria)

Sci alpino femminile, super G Finali Soldeu 2019: dove seguirlo in TV

Il super G Finali Soldeu sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.