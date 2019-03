Troina-Nocerina 3-0 (Video Serie D): la doppietta di Musso e Boscaglia annientano i molossi

Serie D, Troina-Nocerina 3-0: allo stadio Silvio Proto la formazione del tecnico Davide Boncore annienta i rossoneri, superati grazie alle reti di Musso, autore di una doppietta, al 10′ e 17′ e Boscaglia al 24′. Brutta prestazione per l’estremo difensore ospite Novelli, a causa di svariate disattenzioni che hanno favorito la squadra di casa.

Con questo successo il Troina sale in classifica a quota 39 punti, scavalcando appunto i molossi che restano inchiodati a 37: gli uomini di mister Viscido dovranno guardarsi alle spalle, per evitare le sabbie mobili dei play-out.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS TROINA-NOCERINA | SERIE D

Tabellino Troina-Nocerina

TROINA: Polizzi, Raia, Moudombou, Saba (79′ Buffa), Ruano, Sidibe (81′ Lo Cascio), Boscaglia, Ceesay (86′ Concorso), Ferreira, Adeyemo, Musso (88′ Finocchiaro). A disposizione: Serenari, Daqoline, Bonfini, Touré, Gomes. Allenatore: Davide Boncore

NOCERINA: Feola, Vuolo, Salto, De Feo, Caso (88′ Montuori), Festa (53′ Di Crosta), Odierna (53′ Vatiero), Ferraioli (46′ Giorgio), Orlando, Cardone (36′ Tipaldi). A disposizione: Novelli, Ansalone, Capaccio, Montuori, Pecora. Allenatore: Gerardo Viscido

ARBITRO: Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2 (Roperto-Celestino)

MARCATORI: 10′ Musso, 17′ Musso, 23′ Boscaglia

NOTE: Ammonito Tipaldi (N), Orlando (N)

Troina-Nocerina, il racconto del match (Secondo Tempo)

94′ – Termina il match al Proto

90′ – Quattro minuti di recupero

88′ – QUARTA SOSTITUZIONE TROINA! Entra Finocchiaro, esce Musso

88′ – QUINTA SOSTITUZIONE NOCERINA! Entra Montuori, esce Caso

86′ – TERZA SOSTITUZIONE TROINA! Entra Concorso al posto di Ceesay

86′ – Altro pasticcio di Novelli, che non riesce a trattenere un tiro: Ferreira sulla ribattuta non ne approfitta

81′ – SECONDA SOSTITUZIONE TROINA! Entra Lo Cascio al posto di Sibide

80′ – Musso sfrutta un rinvio errato di Novelli e per poco non siglava la quarta rete

80′ – Conclusione di Sibide, para Novelli

79′ – PRIMA SOSTITUZIONE TROINA! Entra Buffa al posto di Saba

72′ – Conclusione di Orlando, blocca Polizzi senza problemi

69′ – Ammonito Orlando

53′ – DOPPIA SOSTITUZIONE NOCERINA! Entrano Vatiero e Di Crosta al posto di Odierna e Festa

47′ – Ancora Musso pericoloso, il quale si presenta solo davanti a Novelli, che riesce in qualche modo a porre rimedio

46′ – SECONDA SOSTITUZIONE NOCERINA! Entra Giorgio al posto di Ferraioli

46′ – Iniziato il secondo tempo

15.20: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo

Troina-Nocerina, il racconto del match (Primo Tempo)

47′ – Termina il primo tempo

44′ – Conclusione di Ferraioli, nessun problema per Polizzi

41′ – Ammonito Tipaldi

36′ – PRIMA SOSTITUZIONE NOCERINA! Entra Tipaldi al posto di Cardone

23′ – TRIS TROINA! Nuova disattenzione difensiva in contropiede e Boscaglia trafigge Novelli

17′ – RADDOPPIO TROINA! Errore di Novelli su tiro di Musso, doppietta per il calciatore ennese

10′ – VANTAGGIO TROINA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla corta per Musso che insacca alle spalle di Novelli



7′ – Sugli sviluppi di un corner, stacco di testa di Salto che manda la sfera di poco a

lato

1′ – Iniziato il match al Silvio Proto

13.59: Le formazioni ufficiali

Troina: Polizzi, Raia, Moudombou, Saba, Ruano, Sibide, Boscaglia, Ceesay, Ferreira, Adeyemo, Musso,

Nocerina: Novelli, Vuolo, Salto, De Feo, Caso, Festa, Odierna, Ferraioli, Simonetti, Orlando, Cardone

Troina-Nocerina, la presentazione del match

Mercoledì di campionato per il Girone I della Serie D, con la Nocerina che questo pomeriggio sarà ospite del Troina, nel match valido per il recupero della ventisettesima giornata: la gara, inizialmente programmata lo scorso 17 marzo, è stata rinviata ad oggi a causa dell’assenza di un atleta del club ennese, Oua Chamberlian Sidibe nella fattispecie, impegnato nel contemporaneo Torneo di Viareggio con la maglia della Rappresentativa della Lega di categoria. Per questo motivo, fu disposto il rinvio di tutte le gare delle squadre che avevano, per così dire, “prestato” i propri atleti alla compagine guidata dal tecnico Tiziano De Patre.

La sfida di Enna arriva in un momento topico per le due formazioni: i rossoblu del tecnico Davide Boncore hanno conquistato l’ottavo successo stagionale dopo aver inanellato un filotto di quattro pareggi consecutivi, di cui due per 1-1 contro Gela e Palmese e due per 0-0 contro Città di Messina e Portici. La classifica vede il club siculo all’undicesimo posto a quota 36 punti, a -1 proprio dai rossoneri del tecnico Gerardo Viscido, che invece sono reduci dal pareggio beffa contro la Sancataldese sul neutro di Angri, con la formazione di mister Antonio Alacqua che strappò in extremis un insperato pareggio.

Un solo successo nelle ultime sette uscite stagionali per i campani, in virtù del 2-0 rifilato al Roccella lo scorso 3 marzo. Da allora cinque pareggi e una sconfitta interna contro il Gela.

A dirigere l’incontro Troina-Nocerina è stato designato il signor Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Mattia Roperto della sezione di Lamezia Terme e Giovanni Celestino della sezione di Reggio Calabria.

Probabili formazioni Troina-Nocerina

TROINA: Serenari, Raia, Bonfini, Saba, Ruano, Sidibe, Boscaglia, Ceesay, Ferreira, Adeyemo, Musso

NOCERINA: Novelli, Caso, Salto, Vuolo, Pecora, De Feo, Cardone, Festa, Odierna, Giorgio, Simonetti