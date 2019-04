LIVE Inter-Juventus, diretta risultato in tempo reale Serie A: le probabli formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE DI INTER-JUVENTUS

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena il 172^ derby d’Italia tra Inter e Juventus. Per la squadra di Luciano Spalletti sarà un match fondamentale. Quando mancano cinque giornate al termine del campionato, infatti, i nerazzurri sono terzi a quota 61 (18 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte), con soli 5 punti di vantaggio sulla coppia Milan-Atalanta e 6 sulla Roma. Per evitare che le avversarie guadagnino punti preziosi, dunque, stasera l’Inter dovrà fare di tutto per conquistare l’intera posta in palio. I nerazzurri arrivano a questa sfida in buona forma. Dopo il ko casalingo subito per mano della Lazio, difatti, la squadra di Spalletti ha inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi). Al “Meazza”, però, l’Inter non vince da più di un mese. Nelle ultime quattro partite disputate tra campionato ed Europa League, i nerazzurri hanno fatto registrare soltanto 2 pareggi e 2 sconfitte. Questa sera il campo vedrà fronteggiarsi due delle migliori difese della Serie A. I nerazzurri, con appena 27 gol subiti in 33 giornate, hanno il secondo miglior reparto difensivo della massima divisione italiana. Meglio, però, hanno fatto i bianconeri con sole 23 reti al passivo.

La Juventus, dal canto suo, arriva a questa sfida con l’ottavo scudetto consecutivo cucito sul petto. Dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina, infatti, i bianconeri hanno ottenuto aritmeticamente il trentacinquesimo tricolore della loro storia. Un trofeo, questo, che è arrivato appena dopo la deludente eliminazione subita dall’Ajax ai quarti di finale di Champions League. Nelle ultime tre partite giocate lontano dallo “Stadium”, poi, la Juventus è apparsa sottotono. La Vecchia Signora, infatti, ha subito le prime due sconfitte stagionali in campionato per mano di Genoa e Spal. Negli 85 precedenti giocati a “San Siro” contro l’Inter, la Juventus è in leggero svantaggio con 23 vittorie, contro le 35 conquistate dai nerazzurri (27 le partite terminate in parità). Nel computo totale dei procedenti, però, i bianconeri conducono con 82 successi, 46 pareggi e 43 sconfitte. L’ultima sfida andata in scena al Meazza tra questa due squadre risale al 28 aprile dello scorso anno. Il match terminò con un pirotecnico 3-2 a favore dei bianconeri. Grazie a quel successo la squadra di Allegri si aggiudicò di fatto il trentaquattresimo scudetto.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All.: Spalletti

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Cédric, Miranda, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Borja Valero, Icardi, Keita, Candreva.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Emre Can, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Bernardeschi. All.: Allegri

Panchina: Pinsoglio, Del Favero, Barzagli, Cancelo, Rugani, Pereira, Nicolussi Caviglia, Kean

Arbitro: Banti

A tra poco con il LIVE Inter-Juventus