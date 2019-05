LIVE Cuneo-Lucchese, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI CUNEO-LUCCHESE

Cuneo-Lucchese, si gioca il ritorno dei playout nel girone A di Serie C della stagione 2018-2019. Alle ore 14.30 allo stadio comunale ‘Fratelli Paschiero’ di Cuneo i padroni di casa guidati in panchina da mister Cristiano Scazzola ospitano la Lucchese di mister Giovanni Langella. Il regolamento prevede che chi perderà in questo match scenderà direttamente in Serie D, mentre la vincente affronterà la vincente del playout del girone C e chi perderà nell’ulteriore confronto sarà retrocessa in Serie D. Il Cuneo ha chiuso la stagione regolare piazzandosi in 18.a posizione con 24 punti all’attivo (11 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte), mentre la Lucchese si è classificata in 19.a posizione con 20 punti all’attivo (9 vittorie, 18 pareggi e 10 sconfitte). Nell’ultima partita della stagione regolare il Cuneo ha pareggiato in casa contro la Pro Patria, mentre la Lucchese ha battuto con il punteggio di 1-0 il Pontedera sempre in casa. La gara di andata si è conclusa con il successo per 2-0 della Lucchese per 2-0 grazie alle reti di Sorrentin o al 3’minuto e di Zanini al 14′; i piemontesi per passare il turno possono vincere con due gol di scarto in virtù della migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare, mentre ai toscani basterebbe anche perdere con un goal di scarto. I precedenti tra le due squadre relativi alla stagione regolare vedono un successo della Lucchese ed un pareggio: 1-1 a Lucca e 0-1 a Cuneo.

Cuneo-Lucchese, le probabili formazioni

Cuneo (4-4-2): Cardelli; Tafa, Cristini, Marin, Santacroce; Said, Paolini,Suljic, Ferrieri; Emmausso, Defendi All. Scazzola.

A disposizione: Gozzi, Aras, Caso, Jallow, Spizzichino, Raymond, Celia, Scarano, Kanis, Offidani.

Lucchese (4-3-1-2): Falcone; Lombardo, Gabbia, Martinelli, Favale; Strechie, Mauri, Zanini; Bortolussi; Sorrentino, Di Nardo. All. Langella.

A disposizione: Aioli. Bacci, Del Rosso, Santovito, Palmese, De Vito, Isufaj, Fazzi, De Feo, Muratore, Cipriani.

