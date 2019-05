LIVE Diretta Gol Serie A risultati in tempo reale: ultima giornata in campo alle 20.30

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI DIRETTA GOL SERIE A

Diretta Gol Serie A, ultimi 90 minuti ad alta tensione. 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Alle ore 20.30 scenderanno in campo le squadre che hanno ancora qualcosa da chiedere al massimo campionato di calcio italiano. Ieri si sono giocati due anticipi: Frosinone-Chievo 0-0 e Bologna-Napoli 3-2. Oggi alle 15 si è giocata Torino-Lazio, alle 18 ci sarà Sampdoria-Juventus: due partite che servono solo alla statistica. In serata, alle 20.30, ci saranno le vere emozioni con: Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Genoa, Inter-Empoli, Roma-Parma e Spal-Milan. In palio ci sono ancora due posti da assegnare per la prossima Champions League e l’ultimo per la retrocessione. Per una sera ci sarà il brivido della contemporaneità e dell’orecchio agli altri campi.

Diretta Gol Serie A, i verdetti attesi dalla serata

Diretta Gol Serie A, che cosa può succedere. Due i verdetti che usciranno questa sera dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A: uno per quanto riguarda la Champions League e uno per quanto riguarda la salvezza. Atalanta e Inter vincendo sono sicure della qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie. Se non ottengono il successo allora ci potrà essere speranza per Milan e anche per la Roma. In chiave retrocessione il Genoa deve far punti a Firenze contro la Fiorentina per sperare nella permanenza in Serie A. Ancora non certa della salvezza l’Udinese, impegnata in trasferta a Cagliari. Dalle 20.30 se ne vedranno delle belle.