LIVE Ecuador-Italia Under 20 diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Ecuador-Italia Under 20, azzurrini in campo. Si gioca oggi alle ore 18 il secondo match dell‘Italia di Paolo Nicolato impegnata nel Mondiale Under 20 in Polonia. Gli azzurrini affrontano l’Ecuador, dopo aver battuto il Messico nel match di esordio. Una vittoria darebbe di fatto all’Italia la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurrini comandano il Gruppo B con 3 punti, seguiti da Giappone e Ecuador con 1 punto, chiude il Messico con 0 punti. Si gioca allo stadio Zdzisław Krzyszkowiak Stadium di Bydgoszcz. Nel pomeriggio, alle 15.30, si giocherà l’altra partita del girone dell‘Italia: quella tra Messico e Giappone.

Ecuador-Italia Under 20, le probabili formazioni

Ecuador-Italia Under 20, le scelte dei due allenatori. QUI ITALIA – Nicolato è orientato a confermare in toto l’undici sceso in campo quattro giorni fa a Gdynia. Ranieri, autore del gol-vittoria sul Tricolor, potrebbe agire ancora al fianco di Del Prato e Gabbia. Bellanova e Tripaldelli esterni a tutta fascia, con Frattesi e Pellegrini a fare da schermo alla regia di Esposito. In attacco con Pinamonti dovrebbe esserci ancora Scamacca, apparso in grande forma all’esordio nonostante l’errore in compartecipazione con Plizzari sul momentaneo pari degli avversari. QUI ECUADOR – Porozo e Mina partono in pole per la linea a quattro a protezione di Moises Ramirez. Capitan Espinoza e Palacios laterali bassi, mentre Cifuentes è candidato autorevole per un posto in mediana accanto ad Alcivar. Rezabala trait d’union sulla trequarti, con il rifornimento di Alvarado e Plata sulle corsie. Il riferimento centrale sarà presumibilmente Campana. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).