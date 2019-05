LIVE F1 GP Spagna 2019, diretta e classifica in tempo reale: la griglia di partenza (inizio ore 15.10)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP SPAGNA 2019, 66 giri

Circuit de Catalunya, quinta prova del Mondiale di F1

F1, GP Spagna 2019: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri (11 maggio), ha conquistato l’intera prima fila anche nelle qualifiche del GP Spagna, piazzando il finlandese Valtteri Bottas (nona pole position della carriera) davanti al compagno di team Lewis Hamilton. In seconda fila abbiamo la Ferrari di Sebastian Vettel, ad 866 millesimi dal miglior tempo, che precede la Red Bull di Max Vertstappen, mentre in terza abbiamo l’altra rossa di Charles Leclerc e la seconda Red Bull con Pierre Gasly (che è ancora una volta parecchio dietro all’olandese).

Completano la top-10 le due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen, mentre al nono e decimo posto troviamo Daniil Kvyat (Toro Rosso) e Lando Norris (McLaren). Daniel Ricciardo (Renault), decimo dopo le qualifiche, partirà invece tredicesimo a causa dell’incidente con il russo avvenuto nel precedente GP Azerbaijan; cinque posizioni di penalità anche per George Russell, a cui è stato sostituito il cambio sulla sua Williams, mentre prosegue la maledizione di Nico Hulkenberg su questo circuito (mai in Q3 nella sua carriera) e sarà costretto a partire sedicesimo, dopo che gli è ceduto l’alettone anteriore durante il Q1.

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’15″406 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’16″040 – Q3

3 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’16″272 – Q3

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’16″357 – Q3

5 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’16″588 – Q3

6 – Pierre Gasly (Red Bull-Honda) – no time – Q3

7 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’16″911 – Q3

8 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’16″922 – Q3

9 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – 1’17″573 – Q3

10 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’17″338 – Q2

11 – Alexander Albon (Toro Rosso-Honda) – 1’17″445 – Q2

12 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’17″599 – Q2

13 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’18″106 – Q3 * (tre posizioni di penalità)

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’17″788 – Q2

15 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’17″886 – Q2

16 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’18″404 – Q1

17 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’18″471 – Q1

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’18″664 – Q1

19 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’20″254 – Q1

20 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’19″072 – Q1 ** (cinque posizioni di penalità)

F1, GP Spagna: l’albo d’oro delle vittorie sul Circuit de Catalunya

Piloti

6 – Michael Schumacher (Germania): 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004

3 – Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999, 2000

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2014, 2017, 2018

2 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1991, 1992

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005, 2008

Fernando Alonso (Spagna): 2006, 2013

1 – Alain Prost (Francia): 1993

Damon Hill (Regno Unito): 1994

Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Felipe Massa (Brasile): 2007

Jenson Button (Regno Unito): 2009

Mark Webber (Australia): 2010

Sebastian Vettel (Germania): 2011

Pastor Maldonado (Venezuela): 2012

Nico Rosberg (Germania): 2015

Max Verstappen (Paesi Bassi): 2016

Costruttori

8 – Ferrari: 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013

6 – Williams: 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2012

4 – McLaren: 1998, 1999, 2000, 2005

Mercedes: 2014, 2015, 2017, 2018

3 – Red Bull Racing: 2010, 2011, 2016

1 – Benetton: 1995

Renault: 2006

Brawn GP: 2009

F1, GP Spagna 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.