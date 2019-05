LIVE F1 Qualifiche GP Spagna 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP SPAGNA 2019

Circuit de Catalunya, quinta prova del Mondiale di F1

F1, GP Spagna 2019: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Spagna 2019, sul Circuit de Catalunya, il miglior tempo è stato realizzato da Valtteri Bottas con la Mercedes, realizzando il tempo di 1’17”284 durante la FP2. Alle sue spalle si piazza il compagno di squadra Lewis Hamilton, che si ferma a quarantanove millesimi di distacco, precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel (entrambi ad oltre tre decimi dalla vetta).

Quinto posto per la Red Bull con l’olandese Max Verstappen, davanti alla Haas di Romain Grosjean e al settimo posto troviamo la seconda Red Bull con Pierre Gasly. Chiudono la top-10 l’altra Haas di Kevin Magnussen, la McLaren di Carlos Sainz (il compagno di squadra Lando Norris è invece solo sedicesimo) e Daniil Kvyat (Toro Rosso, in palla anche su questo circuito); a centro gruppo prosegue un grande equilibrio, visto che tra Kimi Raikkonen (Alfa Romeo, 11°) e Sergio Pérez (Racing Point, 18°) ci sono appena sette decimi e come al solito le due Williams di George Russell e Robert Kubica sono i fanalini di coda. A livello di passo gara le Frecce d’Argento sembrano averne più di tutte le altre, sia con gomme soft che medie, mentre le Rosse patiscono gran parte del loro svantaggio nel terzo ed ultimo settore (quello dove serve molta trazione).

F1, GP Spagna: l’albo d’oro delle pole position sul Circuit de Catalunya

Piloti

7 – Michael Schumacher (Germania): 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

4 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2014, 2016, 2017, 2018

2 – Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005, 2008

Mark Webber (Australia): 2010, 2011

Nico Rosberg (Germania): 2013, 2015

1 – Gerhard Berger (Austria): 1991

Nigel Mansell (Regno Unito): 1992

Alain Prost (Francia): 1993

Damon Hill (Regno Unito): 1996

Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Fernando Alonso (Spagna): 2006

Felipe Massa (Brasile): 2007

Jenson Button (Regno Unito): 2009

Pastor Maldonado (Venezuela): 2012

Costruttori

7 – Ferrari: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008

6 – Mercedes: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

5 – Williams: 1992, 1993, 1996, 1997, 2012

4 – McLaren: 1991, 1998, 1999, 2005

2 – Benetton: 1994, 1995

Red Bull Racing: 2010, 2011

1 – Renault: 2006

Brawn GP: 2009

F1, Gp Spagna 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.