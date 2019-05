GRIGLIA DI PARTENZA – Hamilton – Bottas/ Verstappen – Vettel/ Gasly – Magnussen / Ricciardo – Kyvat/ Sainz – Albon/ Hulkenberg – Norris/ Grosjean – Raikkonen/ Giovinazzi – Leclerc/ Perez – Stroll/ Russell – Kubica

Sesto appuntamento per la Formula 1 con il Gp di Montecarlo: favorite ancora una volta le Mercedes che partiranno dalla prima fila, Ferrari e Red Bull sognano lo sgarbo.

Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo, sesto appuntamento stagionale che vede, ancora una volta, favorite le frecce d’Argento che partiranno in prima fila con Lewis Hamilton in Pole Position seguito dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila seguono la prima delle due Red Bull di Max Verstappen che si conferma una potenziale minaccia per le Mercedes: al fianco dell’olandese c’è la Ferrari di Sebastian Vettel. Il team di Maranello ha vissuto una qualifica di incubo non andando oltre al 4 posto con Vettel e addirittura eliminata in Q1 con Charles Leclerc costretto a partire dalla 16esima posizione. Quinta posizione per Pierre Gasly con l’altra Red Bull seguito dalla Haas di Kevin Magnussen, poi Daniel Ricciardo e Kyvat: chiudono la Top Ten la Mclaren di Carlos Sainz e Alexandre Albon al suo miglior risultato in qualifica in Formula 1. Sarà ancora doppietta Mercedes o verrà spezzato questo dominio tutto argentato?