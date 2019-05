LIVE Lazio-Atalanta, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI LAZIO-ATALANTA

Lazio-Atalanta. Questo pomeriggio, alle ore 15, allo stadio ‘Olimpico’ di Roma la Lazio di Simone Inzaghi ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, incontro valido per la 35.a giornata di Serie A Tim, ricordando anche che il 15 maggio Lazio-Atalanta sarà la finale di Coppa Italia. Math dall’alto sapore di Europa in questo pomeriggio nella Capitale, i biancocelesti hanno l’ultima chance per sperare in un posto Champions, mentre l’Atalanta vuole trasformare in realtà questo sogno. I biancocelesti attualmente occupano l’8.a posizione in classifica con 55 punti all’attivo (16 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte) e nell’ultima giornata di campionato la squadra di Inzaghi ha vinto 1-2 sul campo della Sampdoria, avversario alquanto impegnativo. Gli ospiti, dopo il buon successo casalingo contro l’Udinese per 2-0 si sono ritrovati al 4° posto in classifica con 59 punti (17 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte), i bergamaschi sono in striscia positiva da 11 gare tra campionato e Coppa Italia e non perdono in campionato dalla sfida del 23 febbraio, gara persa contro il Torino 2-0. Dando uno sguardo ai precedenti tra le due squadre, sono ben 50 le gare giocate all’ Olimpico con 21 vittorie biancocelesti, 17 pareggi e 12 vittorie degli orobici. L’ultimo precedente a Roma tra queste due squadre risale alla passata stagione quando la gara terminò sul punteggio di 1-1 (2′ Barrow, 17′ Caicedo), mentre la gara d’andata è stata vinta 1-0 dall’Atalanta grazie ad un gol 1′ minuto di Duvan Zapata. Lazio-Atalanta sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile All. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri; Luis Felipe, Patric, Durmisi; Bruno Jordao, Badelj, Correa, Cataldi; Pedro Neto.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: Berisha, Rossi; Reca, Gosens, Ibanez, Dijmsiti; Pasalic, Pessina, Kulusevski; Piccoli, Barrow.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese

A tra poco con il LIVE Lazio-Atalanta