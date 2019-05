LIVE Milan-Bologna, diretta rosultato in tempo reale Serie A: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE DI MILAN-BOLOGNA

14:35- Formazione ufficiale Milan: in attesa di comunicazione

14:35- Formazione ufficiale Bologna: in attesa di comunicazione

14:35- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Milan-Bologna, Monday Night della 35^ giornata di Serie A

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena il Monday Night della 35.a giornata di Serie A tra Milan e Bologna. I rossoneri, al momento, sono settimi con 56 punti (15 vittorie, 11 pareggi e 8 ko), e distano 6 lunghezze dall’Atalanta (quarta). I felsinei, invece, occupano la quindicesima posizione a quota 37 (9 successi, 10 pareggi e 15 sconfitte), e vantano un margine di 5 punti sull’Empoli (terzultimo). Per alimentare il sogno Champions, stasera, il Milan non potrà far altro che vincere. In caso di successo, infatti, i rossoneri aggancerebbero la Roma al quinto posto e ridurrebbero a tre i punti di svantaggio dalla Dea. La squadra di Gattuso, però, viene da un periodo difficile. Nelle ultime otto partite i rossoneri hanno vinto una sola volta, facendo registrare nelle restanti sette sfide, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Nel Monday Night di questa sera, però, il Milan potrà contare sul calore del proprio pubblico. Finora, in casa, i rossoneri hanno totalizzato 34 punti in 17 incontri (10 vittorie, 4 pareggi e 3 ko), facendo registrare il quarto miglior rendimento interno del campionato dietro a Juve, Napoli e Roma. Dopo i passi falsi contro Inter e Udinese, nell’ultima sfida giocata a san Siro, la formazione allenata da Gattuso è tornata successo, superando per 1-0 la Lazio.

Per quanto riguarda il Bologna, invece, i rossoblu hanno bisogno di punti per scacciare definitivamente l’incubo Serie B. I felsinei stanno attraversando un ottimo momento. Nelle ultime quatro partite, infatti, la squadra di Mihajlovic non ha mai perso, conquistando 3 vittorie e 1 paregio. Lontano dal Dall’Ara però, il Bologna continua a faticare. L’ultimo successo dei rossoblu i trasferta risale al 16 marzo, giorno in cui i gol di Poli, Pulgar e Orsolini firmarono il pirotecnico 3-2 ai danni del Torino. Nelle due partite successive, invece, i felsinei hanno raccolto soltanto 1 punti, frutto di 1 pareggio e 1 sconfitta. Quello di questa sera sarà il 142esimo confronto in Serie A tra Milan e Bologna. Il bilancio dei preceenti vede nettamente avanti i rossoneri co 65 vittorie, contro le 38 dei rossoblu (38 le partite terminate in parità).

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All.: Gattuso

Panchina: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Cutrone

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic

Panchina: Da Costa, Santurro, Corbo, Helander, Paz, Donsah, Krejci, Svanberg, Destro, Edera, Falcinelli, Santander

Arbitro: Di Bello

A tra poco con il LIVE Milan-Bologna