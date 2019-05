LIVE Qualifiche Gp Montecarlo classifica e diretta in tempo reale: alle 15 il via

12.30 – Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta delle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo: la lotta sembra una cosa a due tra le Mercedes, con la Ferrari e le Red Bull che tenteranno il colpaccio. Alle 15, il via alle qualifiche per vedere chi riuscirà a prendersi la pole del Gp di Montecarlo.

Sesto appuntamento per la F1 che va a Montecarlo per un degli appuntamenti più attesi del calendario. Come da inizio stagione, è la Mercedes a piazzarsi davanti a tutti nelle prime sessioni di prove libere con il campione del mondo Lewis Hamilton in 1’11”118 davanti al suo compagno di squadra Valterri Bottas staccato di pochi centesimi. Dietro di loro il vuoto: il primo degli inseguitori è Sebastian Vettel col la sua Ferrari staccato di 7 decimi dalla miglior prestazione fatta registrare dall’inglese della Mercedes. Seguono Gasly ed un sorprendente Albon al quinto posto con la Toro Rosso. Solo sesto Max Verstappen, che aveva invece chiuso in seconda piazza la sessione mattutina. Settima la Haas di Magnussen, abile a precedere Giovinazzi, Raikkonen e l’altra Ferrari di Charles Leclerc, distante oltre un secondo dalla vetta.