LIVE Torino-Lazio, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Torino-Lazio. Questo pomeriggio alle ore 15, allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ il Torino di Walter Mazzarri ospita la Lazio di Simone Inzaghi in una gara che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, incontro valido per la 38.a e ultima giornata di Serie A. I granata ripartono dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro l’Empoli che di ha fatto ha tagliato fuori dalla corsa all’Europa League la squadra del patron Urbano Cairo. Torino che occupa la 7.a posizione in classifica con 60 punti all’attivo (15 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte). I bianconcelesti, dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, hanno anche raggiunto la qualificazione alla fase a gironi della prossima Europa League. La squadra di Inzaghi occupa l’ 8.a posizione in classifica con 59 punti all’attivo (17 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte), Lazio reduce dal pirotecnico 3-3 del turno precedente contro il Bologna di Mihajlovic. Dando uno sguardo ai precedenti tra le due squadre disputati a Torino, sono 63 gli incontri con 27 vittorie dei granata, 23 pareggi e 13 vittorie dei biancocelesti. I precedenti complessivi in Serie A sono 127 con 38 vittorie del Torino, 54 pareggi e 35 vittorie della Lazio. L’ultimo precedente dell’ ‘Olimpico Grande Torino’ risale alla passata stagione quando la Lazio s’impose 0-1 grazie ad una rete di Milinkovic siglata al 56′, mentre in questa stagione la gara d’andata dell’ ‘Olimpico’ è terminata 1-1 con i gol al 45′ del primo tempo di Belotti su rigore e pareggio al 62′ di Milinkovic. Torino-Lazio sarà diretta dal signor Rosario Abisso di Palermo.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Iago Falque; Belotti. All. Mazzarri.

A disposizione: Ichazo, Rosati; Bremer, Aina; Lukic, Berenguer; Zaza, Damascan, Millico.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Parolo, Lulic; Cataldi; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Guerrieri, Strakosha; Wallace, Durmisi, Patric, Luiz Felipe, Armini; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Bruno Jordao; Caicedo.

Arbitro: Rosario Abisso

