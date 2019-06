Cecchinato-Hurkacz 4-6 4-6, Atp Eastbourne 2019: l’azzurro saluta il torneo all’esordio

Marco Cecchinato perde nel primo turno dell’Atp 250 Eastbourne. L’azzurro, n°7 del seeding, cede il passo per la prima volta in carriera al polacco Hubert Hurkacz (n°52 Atp), il quale si impone con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e sei minuti di gioco (intervallati da circa un’ora e mezza di interruzione per pioggia) ed ora attende al secondo turno il vincente di Johnson-Opelka.

Nel primo set assistiamo ad un grande equilibrio tra i due, almeno sino al 4-4, quando poi il tennista di Palermo sbaglia un paio di colpi in uscita dal servizio e conclude il game con un doppio fallo, consegnando il vantaggio decisivo al tennista di Wroclaw (con cinque minuti di interruzione per qualche goccia di pioggia). Il secondo parziale vede Cecchinato sbagliare ancora molto ed Hurkacz ne approfitta subito per portarsi avanti; sul 3-2 arriva pioggia più intensa e quindi per un’ora e mezza i giocatori rientrano negli spogliatoi. Al rientro in campo è l’azzurro il più reattivo ed arriva il contro-break, ma è solo un’illusione temporanea in quanto poi perde nuovamente il servizio due game dopo e il polacco riesce a chiudere questo incontro.

(7) MARCO CECCHINATO – HUBERT HURKACZ 4-6 4-6, Court 2

Primo turno Atp 250 Eastbourne (erba)

14.51 – GAME, SET AND MATCH HURKACZ! Una buona prima a chiudere questo incontro, dopo 1h e 6′ (intervallati da un’ora e mezza di interruzione per pioggia)

14.51 – Gran difesa del polacco e poi rovescio profondo. 40-15 e due match point

14.50 – Poi non chiude la volée alta ma il passante di rovescio di Cecchinato è larghissimo. 15 pari

14.49 – Primo doppio fallo dell’incontro. 0-15

14.47 – BREAK HURKACZ! Rischia molto la seconda l’azzurro ma poi sbaglia il dritto successivo. 4-5 ed ora il polacco può chiudere il match

14.46 – Rovescio in rete e palla break per il suo avversario. 30-40

14.46 – Doppio fallo di Cecchinato (il sesto). 30 pari

14.44 – Che poi tiene la battuta a 15. 4-4

14.43 – Bella parata a rete. 30-0

14.43 – Ace esterno del polacco. 15-0

14.41 – E poi fa suo il game. 4-3

14.40 – Doppio fallo. 40-15

14.39 – Subito un ace per il tennista di Palermo. 15-0

14.38 – CONTRO-BREAK CECCHINATO! Lungo il rovescio di Hurkacz. 3-3

14.38 – Altra palla break

14.38 – Gran passante a pallonetto con il dritto da parte di Cecchinato. Seconda parità

14.36 – Ottima prima. 40 pari

14.36 – 30-40 e chance del contro-break per l’azzurro

14.34 – Ricomincia l’incontro e il polacco si trova sotto per 0-30

14.27 – I giocatori ora effettueranno un nuovo riscaldamento

14.22 – Ha smesso di piovere e tra poco rientreranno in campo i due giocatori

12.55 – La pioggia ritorna protagonista e questa volta l’incontro è stato interrotto e i giocatori sono andati negli spogliatoi

12.53 – Hurkacz tiene la battuta a 0 (altri due ace per lui) e il tennista di Palermo a 15. 2-3

12.47 – Servizio vincente e game Cecchinato. 1-2

12.47 – Quarto doppio fallo del match per l’azzurro. 40-15

12.45 – Terzo ace di questo secondo gioco e vantaggio confermato. 0-2

12.45 – Ancora un ace. 40-0

12.45 – Ace e servizio vincente per il polacco. 30-0

12.44 – BREAK HURKACZ! In rete la volée di Cecchinato ed è subito sotto in questo secondo parziale. 0-1

12.43 – Doppio fallo: 15-40 e subito due palle break concesse dall’azzurro

12.42 – Il polacco chiude con il dritto in avanzamento. 15 pari

12.42 – Inizia il secondo set, serve ancora Cecchinato

12.40 – GAME AND FIRST SET HURKACZ! Secondo ace a chiudere questo parziale, dopo 34′

12.39 – 40-15 e due set point

12.39 – Dritto profondo dell’azzurro. 30-15

12.39 – Il polacco vince il duello a rete. 30-0

12.38 – Si riprende a giocare, dopo qualche goccia di pioggia

12.33 – BREAK HURKACZ! Doppio fallo di Cecchinato ed ora il set può essere chiuso. 4-5

12.32 – 15-40 e due palle break per il tennista di Wroclaw

12.31 – L’azzurro un po’ in calo al servizio. 15-30

12.29 – E poi si porta sul 4-4

12.29 – Servizio e rovescio da parte del polacco. 40-15

12.25 – Game Cecchinato. 4-3

12.25 – Drop shot a segno. 40-15

12.23 – Lungo il tentativo di back per il tennista di Palermo. 0-15

12.23 – E poi tiene ancora la battuta. 3-3

12.22 – Primo ace anche per Hurkacz. 40-0

12.20 – Ace esterno e game Cecchinato. 3-2

12.20 – Servizio vincente. 40-15

12.19 – L’azzurro non controllo uno smash complicato. 30-15

12.18 – E poi tiene la battuta a 30. 2-2

12.15 – Rovescio del polacco all’incrocio delle righe. 15-0

12.13 – Passante in avanzamento con il dritto per Cecchinato. 2-1

12.12 – Buona risposta di rovescio per Hurkacz. 40-15

12.12 – Il nastro rende vincente il back di rovescio. 40-0

12.11 – Servizio, dritto e smash per il tennista di Palermo. 30-0

12.10 – Il polacco non ha nessun problema e tiene la battuta a 0. 1-1

12.08 – Cecchinato vince il primo game a 30 (con un doppio fallo). 1-0

12.06 – Inizia il match, serve l’azzurro

12.02 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Cecchinato-Hurkacz. I due contendenti sono in campo per il riscaldamento

Cecchinato se la vedrà con Hurkacz nel match d’esordio dell’Atp Eastbourne

Il tennista di Palermo (testa di serie n°7 del 250 britannico) affronterà nel primo turno il polacco Hubert Hurkacz (n°53), con il quale non ha disputato alcun precedente e quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Cecchinato ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha raggiunto la sua prima semifinale sul cemento (sconfitto dal ceco Tomas Berdych), salvo poi venir eliminato nel secondo turno ad Auckland e nel primo all’Australian Open. Dopo un’altra sconfitta al secondo incontro a Cordoba, il cammino sulla terra battuta sudamericana migliora decisamente ed arriva il primo titolo della stagione a Buenos Aires, dove batte in finale l’argentino Diego Schwartzman.

Nei successivi tornei non raccoglie grandi soddisfazioni: sconfitta all’esordio a Rio de Janeiro, al secondo nel Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e raggiunge il terzo turno nel 1000 di Montecarlo, la semifinale a Monaco di Baviera, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Madrid e al Roland Garros, un secondo turno nel 1000 di Roma. Su erba subisce l’eliminazione al primo turno del Queen’s.

Il tennista di Wroclaw, invece, ha cominciato l’anno a Pune, dove ha perso al primo turno, per poi vincere il Challenger di Canberra (battendo in finale il bielorusso Ilya Ivashka) e subire un’altra sconfitta all’esordio nello Slam australiano. In seguito arrivano due secondi turni al Challenger di Quimper e a Marsiglia, un primo turno a Montpellier e conclude questa prima parte di tornei sul cemento con i quarti di finale a Dubai ed Indian Wells e il terzo turno a Miami. Su terra battuta non ottiene grandi risultati: battute d’arresto all’esordio a Montecarlo e Budapest, terzo turno a Madrid, primo turno a Lione e all’Open di Francia ed infine semifinale nel Challenger di Poznan. Inizia quindi la stagione “verde” e perde al primo turno ad Halle.

Cecchinato – Hurkacz: i precedenti

Confronto inedito

Cecchinato – Hurkacz, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.