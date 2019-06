F1, GP Francia 2019: Hamilton vince per la 79ª volta in carriera davanti a Bottas e Leclerc. 5° Vettel

Lewis Hamilton fa suo anche il GP Francia, ottava prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il pilota britannico vince per la sesta volta in stagione, la quarta consecutiva e la settantanovesima in carriera, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Valtteri Bottas ed il ferrarista Charles Leclerc. Quarto e quinto posto per la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Ferrari di Sebastian Vettel, che dopo i problemi in qualifica si “consola” con il giro più veloce della gara.

CLASSIFICA PILOTI

1. Lewis Hamilton (GBR) 187

2. Valtteri Bottas (FIN) 151

3. Sebastian Vettel (GER) 111

4. Max Verstappen (NED) 100

5. Charles Leclerc (MON) 87

6. Pierre Gasly (FRA) 36

7. Carlos Sainz (ESP) 26

8. Daniel Ricciardo (AUS) 21

9. Kimi Raikkonen (FIN) 17

10. Kevin Magnussen (DNK) 14

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Mercedes 338

2. Ferrari 198

3. Red Bull Racing 136

4. McLaren 39

5. Renault 35

6. Racing Point 19

7. Haas 17

8. Toro Rosso 17

9. Alfa Romeo Racing 17

10. Williams 0

GP FRANCIA 2019, 53 giri

Circuito Paul Ricard, ottava prova del Mondiale di F1

CLASSIFICA GP FRANCIA

1. Hamilton

2. Bottas

3. Leclerc

4. Verstappen

5. Vettel

Giro 53/53 – Ultimo giro: Leclerc pressa Bottas e Norris è passato da Ricciardo ed Hulkenberg

Giro 52/53 – Vettel si ferma per montare le gomme soft (banda rossa) e tenta di effettuare il giro più veloce

Giro 51/53 – Tre giri al termine del GP Francia e Ricciardo si avvicina a Norris





Giro 50/53 – Il monegasco recupera tanto sul finlandese della Mercedes ma quest’ultimo ora gira sullo stesso ritmo. 3.3 secondi il distacco tra i due

Giro 49/53 – Cinque giri al termine del GP Francia. Ricapitoliamo i primi 10: Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Verstappen, Vettel, Sainz, Norris, Ricciardo, Raikkonen ed Hulkenberg. Il britannico della McLaren ha un problema idraulico e coinvolge lo sterzo

Giro 48/53 – Lotta tra Hulkenberg e Raikkonen per l’ottava posizione

Giro 47/53 – Ritiro per Grosjean (Haas)

Giro 42/53 – Hamilton ancora si lamenta degli pneumatici ma ottiene il miglior tempo della gara

Giro 41/53 – Squillo di Leclerc, che ottiene il giro più veloce del GP Francia

Giro 40/53 – Finalmente si ferma il canadese della Racing Point

Giro 39/53 – Quindici giri al termine del GP Francia e posizioni ormai in ghiaccio, con Stroll che ancora non ha effettuato il suo pitstop

Giro 38/53 – Un po’ di blistering sulle gomme sia delle Mercedes che delle McLaren



Giro 35/53 – Distacchi ormai consolidati tra i primi cinque. Prima sosta anche per la Renault di Hulkenberg



Giro 32/53 – Si ferma Raikkonen, che aveva monta le dure ed ora monta le medie (banda gialla)

Giro 31/53 – Nuovo GPV del GP Francia per il britannico (record del circuito Paul Ricard), autentico dominatore di questa gara

Giro 30/53 – Albon passa Giovinazzi alla curva Signes (la più veloce del Mondiale). Ottima qualifica per l’italiano, molto male in gara

Giro 29/53 – Abbiamo superato la metà del GP Francia e Bottas realizza il nuovo giro più veloce. Leclerc si è un po’ avvicinato al finlandese, ma è sempre a 4 secondi

Giro 26/53 – Ultimo a fermarsi dei piloti di testa è il tedesco della Ferrari. Rientra alle spalle dell’olandese della Red Bull

Giro 25/53 – Si ferma anche il britannico della Mercedes e rimane ancora in testa alla corsa

Giro 24/53 – Ancora un giro più veloce del GP Francia per Hamilton e Bottas si ferma per la sua sosta

Giro 22/53 – Pit stop anche per Leclerc ed anche lui ha la strategia della sosta unica

Giro 21/53 – Si ferma Verstappen e l’ingegner Adami stimola Vettel a spingere di più sull’acceleratore

Giro 20/53 – Il distacco tra le due Mercedes si dilata ad oltre cinque secondi. Pit stop anche per Sainz

Giro 19/53 – Si ferma anche Norris e monta anche lui gomme a banda bianca

Giro 18/53 – Sosta anche per Gasly e rientra davanti al pilota australiano della Renault (ma poi riesce a passarlo)

Giro 17/53 – Pit stop per Ricciardo (montate gomme dure), mentre i big ancora non si fermano

Giro 15/53 – Ora il gap tra Hamilton e Bottas è di tre secondi, con il monegasco che è terzo ad 8.5

Giro 14/53 – Il britannico della Mercedes se lo riprende subito e avverte il box che si è rotto qualcosa nel suo sedile

Giro 13/53 – Giro più veloce del GP Francia per Vettel ora, che sta trovando un buon ritmo con la sua Ferrari

Giro 11/53 – Ancora un giro veloce per Hamilton: 1’35”708. 2.5 secondi su Bottas e Leclerc è finito a 4.1 secondi dal finlandese





Giro 9/53 – Il britannico abbassa ancora il limite e Perez si prende 5 posizioni di penalità, rientrando in pista tagliando molto

Giro 8/53 – Hamilton ritocca ancora il giro più veloce del GP Francia. Sorpasso all’esterno di Kvyat su Grosjean

Giro 7/53 – Il tedesco della Ferrari si libera facilmente anche di Sainz ma ora è ad oltre otto secondi da Verstappen. Anche Hulkenberg passa il pilota italiano (che si ferma ai box e monta gomme dure, con banda bianca)

Giro 6/53 – Il britannico della Mercedes continua a martellare: due secondi al finlandese, 4.5 sul monegasco. Ricciardo passa Giovinazzi (passato anche da Raikkonen) ed ora è nono

Giro 5/53 – Vettel riesce a passare Norris alla Chicane Nord e quest’ultimo ci riprova ma gli va male



Giro 4/53 – Hamilton si riprende il miglior tempo in gara nel GP Francia. 1.6 secondi su Bottas e 3.1 su Leclerc. Il tedesco della Ferrari è ancora alle prese con le McLaren

Giro 3/53 – Giro più veloce per Verstappen

Giro 1/53 – AL VIA IL GP FRANCIA! Partenza regolare, con Sainz che passa il compagno di squadra Norris e Vettel ha chiuso la porta al tentativo di Gasly

15.10 – I piloti iniziano a ripassare le curve del circuito Paul Ricard



15.05 – Cinque minuti al via del giro di ricognizione

13.05 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e bentornati per la diretta scritta del GP Francia di Formula 1. Partenza prevista per le 15.10 e Vettel ha sostituito la pompa ausiliaria dell’olio, dato che ieri nel Q3 ha avuto dei problemi di cambio marce sulla sua Ferrari

F1, GP Francia 2019: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri (22 giugno), ha conquistato l’intera prima fila anche nelle qualifiche del GP Francia, piazzando il britannico Lewis Hamilton (ottantaseiesima pole position della carriera) davanti al compagno di team Valtteri Bottas. In seconda fila abbiamo la Ferrari di Charles Leclerc, a 656 millesimi dal miglior tempo, che precede la Red Bull di Max Vertstappen, mentre in terza abbiamo le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz e partiranno davanti all’altra Rossa di Sebastian Vettel, piuttosto opaco nel Q3.

Completano la top-10 la Renault di Haas di Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen, mentre al nono e decimo posto troviamo Daniil Kvyat (Toro Rosso) e Lando Norris (McLaren). Daniel Ricciardo (Renault), la seconda Red Bull con Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo, che riesce così a centrare il primo piazzamento in carriera tra i primi 10 in qualifica); Daniil Kvyat (Toro Rosso) partirà infine dalla pitlane a causa della sostituzioni di diversi componenti sulla sua Power Unit Honda (per la quarta volta in stagione, quando il massimo è di tre).

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’28″319 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’28″605 – Q3

3 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’28″965 – Q3

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’29″409 – Q3

5 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’29″418 – Q3

6 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’29″522 – Q3

7 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’29″799 – Q3

8 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’29″918 – Q3

9 – Pierre Gasly (Red Bull-Honda) – 1’30″184 – Q3

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’33″420 – Q3

11 – Alexander Albon (Toro Rosso-Honda) – 1’30″461 – Q2

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’30″533 – Q2

13 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’30″544 – Q2

14 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’30″738 – Q2

15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’31″440 – Q2

16 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’31″626 – Q1

17 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’31″726 – Q1

18 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’32″789 – Q1

19 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’33″205 – Q1

20 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – 1’31″564 – Q1* (partirà dalla pitlane)

F1, GP Francia: l’albo d’oro delle vittorie sul Circuito Paul Ricard

Piloti

4 – Alain Prost (Francia): 1983, 1988, 1989, 1990

2 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1986, 1987

1 – Jackie Stewart (Regno Unito): 1971

Ronnie Peterson (Svezia): 1973

Niki Lauda (Austria): 1975

James Hunt (Regno Unito): 1976

Mario Andretti (USA): 1978

Alan Jones (Australia): 1980

René Arnoux (Francia): 1982

Nelson Piquet (Brasile): 1985

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2018

Costruttori

3 – McLaren: 1976, 1988, 1989

Williams: 1980, 1986, 1987

2 – Lotus: 1973, 1978

Ferrari: 1975, 1990

1 – Tyrrell: 1971

Brabham: 1985

Renault: 1982, 1983

Mercedes: 2018

F1, Gp Francia 2019: dove seguirlo

