Federer-Goffin 7-6 6-1 (Video Highlights Atp Halle 2019): lo svizzero fa suo il decimo titolo nel torneo, 102° in totale

Roger Federer chiude in bellezza una settimana iniziata a fatica e riesce finalmente a conquistare il suo decimo titolo nell’Atp Halle. Lo svizzero, testa di serie n°1, batte per l’ottava volta in carriera il belga David Goffin (n°33 Atp) con il punteggio di 7-6(2) 6-1 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco; decima vittoria su tredici finali disputate in questo torneo tedesco, 102° titolo su 155 finali complessive e probabilmente sarà n°2 del seeding a Wimbledon. Per il nativo di Rocourt, invece, arriva l’ottava sconfitta su dodici finali e da domani (24 giugno) risalirà al n°23 del ranking.

Primo set molto equilibrato e nel quale il nativo di Basilea non si muove benissimo e soffre la risposta efficace di Goffin, annullando tre palle break consecutive nel quinto gioco e poi si giunge al tie-break, dove però il belga inizia a sbagliare e lo perde per 7-2. Nel secondo parziale i fattori in gioco cambiano, con Federer che gioca molto più sciolto ed il nativo di Rocourt è piuttosto nervoso, perdendo subito il servizio e vincendo solamente il terzo game.

(1) ROGER FEDERER – DAVID GOFFIN 7-6(2) 6-1, Stadion

Finale Atp 500 Halle 2019 (erba)

14.35 – GAME, SET AND MATCH FEDERER! Larga la volée del suo avversario e finale chiusa dopo 1h e 23′ (31′ la durata del secondo parziale). Decimo titolo ad Halle per il nativo di Basilea

14.34 – Secondo doppio fallo consecutivo per Goffin. Championship point per l’elvetico

14.33 – Doppio fallo: 40 pari dal 40-15

14.32 – Ottima prima al centro. 40-15

14.31 – Lungo il rovescio del belga. 15 pari

14.30 – Il nativo di Basilea conferma il doppio vantaggio. 5-1

14.30 – Gran parata di Goffin. 40-15

14.30 – Dritto che pizzica la riga esterna, in angolo stretto. 40-0

14.28 – Servizio e dritto. 15-0

14.26 – DOPPIO BREAK FEDERER! Scambio fatto di tocco ed alla fine il belga sbaglia il “chop” di dritto. 4-1

14.25 – Lungo il dritto. 30-40

14.25 – Drop shot in risposta (risposta colpita male). 15-40 e due chance per il doppio break





14.24 – E poi continua ad attaccare il servizio di Goffin. 15-30

14.23 – Game a 15 per lo svizzero, con anche un ace a segno. 3-1

14.19 – Lungo il dritto di Federer. 2-1

14.19 – Ace al centro. 40-30

14.18 – Rovescio in rete per il nativo di Basilea. 30 pari

14.18 – Dritto steccato dal belga. 15-30

14.17 – Federer vede il colpo dell’avversario fuori, chiama hawk-eye ed ha ragione. 0-15

14.15 – Break confermato. 2-0

14.15 – Ancora un ace, sempre esterno. 30-15

14.14 – Sesto ace per l’elvetico, esterno. 15 pari

14.13 – BREAK FEDERER! Ancora un doppio fallo per Goffin: 1-0

14.12 – Doppio fallo e terzo break point

14.11 – Lungo il dritto di Federer dopo l’accelerazione del belga. Terza parità

14.11 – Ottimo slice ed arriva la seconda palla break

14.10 – Lo svizzero perde il controllo del rovescio. Seconda parità

14.09 – Lungo il rovescio di Goffin e concede subito un break point

14.09 – Doppio fallo. 40 pari

14.08 – Ace esterno. 40-30

14.07 – Ace al centro. 30-15

14.06 – Inizia il secondo set, serve il belga

14.04 – FIRST SET FEDERER! Lunga la risposta di Goffin e parziale chiuso sul 7-2, dopo 52′

14.03 – Ace e quattro set point a disposizione. 6-2

14.03 – Servizio e dritto in contropiede. 5-2

14.01 – In rete il back di rovescio del belga. Si cambia campo sul 5-1 in favore di Federer

14.01 – Gran serve and volley. 4-1





14.00 – Dritto in rete di Goffin. Mini-break per lo svizzero e 2-0

13.59 – Gran prima e quindi sarà il TIE-BREAK a decidere questo primo set

13.58 – Varie righe in questo scambio ma alla fine il belga sbaglia di dritto. 40-15

13.57 – Ace esterno con la seconda per Goffin. 15-0

13.54 – Servizio e dritto in contropiede. Federer si porta sul 6-5 e si è garantito almeno il tie-break

13.54 – Ace: 40-15

13.54 – Doppio fallo (confermato dal falco). 30-15

13.53 – Serve and volley dell’elvetico. 30-0

13.52 – Il belga si porta sul 5-5

13.51 – Dritto sulla riga di Federer e game ai vantaggi

13.51 – Gran rischio ma alla fine il suo dritto è vincente. 40-30

13.50 – Ancora bene con la prima di servizio. 30 pari

13.50 – Ottima prima centrale. 15-30

13.49 – Volée clamorosa sbagliata da Goffin. 0-30

13.46 – Game per lo svizzero, che chiude con il terzo ace del match. 5-4

13.46 – Lunga e larga la risposta di rovescio del belga. 30 pari

13.45 – Il belga continua a reggere bene lo scambio e Federer sbaglia ancora di dritto. 15-30

13.44 – Prima un dritto in rete, poi una buona prima per l’elvetico. 15 pari

13.43 – Ace esterno di Goffin, che tiene la battuta a 15. 4-4

13.42 – E vince poi un gran punto. 40-0

13.42 – Servizio vincente del belga. 30-0

13.38 – E poi fa suo il game. 4-3

13.38 – Servizio e dritto. 40-30

13.37 – Due grandi prime al centro per Federer. 30 pari

13.36 – Ancora molto bene Goffin, che chiude con un vincente di rovescio. 0-30

13.35 – Largo il passante di rovescio ed il belga tiene la battuta. 3-3

13.34 – Gran risposta dello svizzero con il dritto incrociato. 40-30





13.33 – Due ottimi dritti di Goffin. 30-15

13.31 – Rovescio in contropiede per Federer. 0-15

13.29 – Largo il rovescio incrociato e l’elvetico fa suo questo game, a fatica. 3-2

13.28 – Il belga continua a pressare. Terza parità

13.28 – Ace: altra chance del 3-2

13.27 – Largo il dritto dopo il servizio. Seconda parità

13.27 – Servizio e palla corta deliziosa di Federer. Vantaggio interno

13.26 – Annullata anche la terza. 40 pari

13.26 – Largo il dritto di Goffin. 30-40

13.25 – Ottima prima. 15-40

13.25 – Dritto in rete: 0-40 e tre palle break concesse

13.24 – Gran rovescio del belga. 0-30

13.23 – In rete il tentativo di passante di dritto dello svizzero, dopo la volée dell’avversario. 0-15

13.22 – E poi tiene ancora la battuta. 2-2

13.22 – Servizio vincente di Goffin. 40-30

13.22 – Altro gran dritto. 30 pari

13.21 – Ottima accelerazione di dritto per Federer. 30-15

13.20 – Rovescio del belga deviato dal nastro e resta sul rettangolo di gioco. 15-0

13.18 – Primo ace e sale così sul 2-1

13.17 – Di poco lungo il passante di dritto, dopo il serve and volley dell’elvetico. 30-0

13.16 – Ace esterno di Goffin e tiene la battuta a 0. 1-1

13.14 – Game Federer, che chiude con servizio e dritto. 1-0

13.13 – Gran risposta di dritto del belga. 30-15

13.12 – Inizia la finale, serve lo svizzero

13.05 – Giocatori in campo per il riscaldamento

12.55 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Federer-Goffin, finale dell’Atp 500 Halle. Tra pochi minuti si darà inizio alle danze e si assegnerà l’edizione 2019 del torneo tedesco

Federer cerca il decimo trionfo nell’Atp Halle

Il nativo di Basilea, n°1 del seeding del 500 tedesco, dopo aver sconfitto l’australiano John Millman, la wild card francese Jo-Wilfried Tsonga, lo spagnolo Roberto Bautista Agut ed il transalpino Pierre-Hugues Herbert sfiderà nell’atto finale il belga David Goffin (n°33 Atp, che ha avuto la meglio sull’argentino Guido Pella, il moldavo Radu Albot, il tedesco Alexander Zverev e l’italiano Matteo Berrettini).

Otto i precedenti tra i due e Federer è riuscito ad imporsi sette volte su otto e questa sarà la sua centocinquantacinquesima finale complessiva (bilancio di 101 vittorie e 53 sconfitte), tredicesima ad Halle (9 vinte e 3 perse); per il nativo di Rocourt è invece la dodicesima finale a livello di circuito maggiore, con ben sette sconfitte e soli quattro titoli all’attivo.

Ora riassumiamo il percorso di entrambi i contendenti: Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico.

Nel primo Masters 1000 dell’anno (ad Indian Wells) arriva all’atto finale senza perdere un set ma poi è costretto a cedere il passo proprio all’austriaco Dominic Thiem, mentre si riscatta in quello successivo di Miami e batte nell’ultimo atto lo statunitense John Isner (campione uscente). Torna poi a giocare sul rosso dopo due anni di assenza e raggiunge i quarti sia nel 1000 di Madrid che in quello di Roma (dove si ritira prima di scendere in campo proprio contro Tsitsipas), spingendosi sino in semifinale al Roland Garros ma deve arrendersi allo spagnolo Rafael Nadal (poi vincitore del torneo).

Goffin, invece, ha cominciato l’anno a Doha, perdendo all’esordio, mentre nel primo Slam stagionale riesce ad arrivare al terzo turno. Ottiene poi un secondo turno a Montpellier e un altro primo turno a Rotterdam, chiudendo poi questa prima parte di stagione sul cemento centrando poi la semifinale a Marsiglia, il secondo turno ad Indian Wells, i quarti nel Challenger di Phoenix ed il quarto turno a Miami. Su terra battuta spiccano la semifinale ad Estoril e il terzo turno all’Open di Francia, mentre raggiunge il secondo turno a Montecarlo, Barcellona e Roma e deve arrendersi all’esordio a Madrid. Durante la stagione “verde” arriva ai quarti di finale a ‘s-Hertogenbosch.

Federer – Goffin, i precedenti

Cincinnati 2018 – Cemento – Semifinale – FEDERER b. Goffin 7-6(3) 1-1 rit.

Atp Finals Londra 2017 – Cemento indoor – Semifinale – GOFFIN b. Federer 2-6 6-3 6-4

Basilea 2017 – Cemento indoor – Semifinale – FEDERER b. Goffin 6-1 6-2

Halle 2016 – Erba – Quarti di finale – FEDERER b. Goffin 6-1 7-6(10)

Australian Open 2016 – Cemento – Quarto turno – FEDERER b. Goffin 6-2 6-1 6-4

Basilea 2015 – Erba – Quarti di finale – FEDERER b. Goffin 6-3 3-6 6-1

Basilea 2014 – Cemento indoor – Finale – FEDERER b. Goffin 6-2 6-2

Roland Garros 2012 – Terra battuta – Quarto turno – FEDERER b. Goffin 5-7 7-5 6-2 6-4

Federer – Goffin, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.