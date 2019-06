Giorgi-Hsieh 3-6 6-4 4-6, Wta Eastbourne 2019: Ko al primo turno per l’azzurra

Rientro amaro per Camila Giorgi nel Wta Premier di Eastbourne. L’azzurra, n°41 del ranking, perde per la prima volta in carriera contro la taiwanese Su-Wei Hsieh (n°29), che si è imposta con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo ben due ore e quattordici minuti di lotta ed ora se la vedrà al secondo turno contro la rumena Simona Halep.

Per il nativa di Macerata si è trattato del ritorno su un campo da tennis dopo tre mesi di stop e nel primo parziale ha commesso ben 9 doppi falli, mentre nel secondo è arrivata una grande reazione quando era sotto per 4-1 ed ha vinto i successivi cinque game. Il terzo set è stato particolarmente lottato, con Giorgi avanti di un break nel quinto gioco, salvo poi non confermarlo nel turno successivo e, dopo altre quattro palle break salvate, ha dovuto cedere alla coriacea Hsieh.

CAMILA GIORGI – SU WEI HSIEH 3-6 6-4 4-6, Court 2

Primo turno Wta Premier Eastbourne (erba)

18.58 – GAME, SET AND MATCH HSIEH! Ancora un errore per l’azzurra e l’incontro si chiude dopo 2h e 14′ (54′ la durata del terzo set)

18.57 – Rovescio in rete ed arrivano due match point. 15-40

18.56 – Schiaffo al volo in rete per Giorgi. 0-30

18.56 – La taiwanese chiude lo scambio a rete. 0-15

18.54 – Hsieh tiene la battuta a 15, nonostante il suo quarto doppio fallo. 4-5

18.51 – L’azzurra si porta sul 4-4

18.50 – Salvata con lo smash. Seconda parità

18.49 – Quarta palla break concessa

18.49 – 15° doppio fallo di Giorgi ma riesce a salvare tre palle break. 40 pari

18.44 – La taiwanese si porta sul 4-3 (turno di servizio vinto a 30). 3-4

18.40 – CONTRO-BREAK HSIEH! Il game più lungo dell’incontro termina con un rovescio in corridoio dell’azzurra. 3-3

18.39 – Bel taglio da parte di Hsieh ed arriva la terza palla break

18.38 – Salvata anche questa. Seconda parità

18.38 – Giorgi torna a commettere un doppio fallo (il 14°). Altra palla break

18.37 – Ben annullata. 40 pari

18.37 – Prima il secondo ace e poi concede una chance di contro-break. 30-40

18.36 – Largo il dritto dell’azzurra. 15-30

18.32 – BREAK GIORGI! In rete il dritto della taiwanese. 3-2

18.31 – Hsieh concede un’altra palla break

18.31 – Quarta parità

18.30 – Buona prima. Terza parità

18.29 – Ottima difesa della taiwanese ma alla fine l’azzurra arriva a palla break

18.28 – Gran bel tocco sotto rete. Seconda parità

18.26 – Dritto in avanzamento. Parità

18.26 – Rovescio incrociato dalla nativa di Macerata. 40-30 da 40-0

18.24 – Game a 15 per Giorgi. 2-2

18.22 – Servizio e dritto dell’azzurra. 30-0

18.20 – E poi riesce a tenere la battuta a 15. 1-2

18.18 – Hsieh vince il duello a rete. 15-0

18.18 – Servizio vincente di Giorgi, che si porta sull’1-1

18.17 – Game più lungo del match. Quarta parità

18.15 – Lungo il dritto dell’azzurra. Terza parità

18.13 – Rovescio in rete e non sfrutta la prima palla game. Seconda parità

18.12 – Ottima difesa della taiwanese ma alla fine non riesce a fermare i colpi dell’azzurra. 40 pari

18.11 – Primo ace anche per Giorgi. 30-40

18.10 – Gran prima esterna. 15-40

18.10 – 0-40 e tre chance di break

18.09 – Prima effettua una smorzata e poi Hsieh vince il duello a rete. L’azzurra inizia male: 0-30

18.08 – Passante con il rovescio incrociato. 0-15

18.08 – E poi tiene agilmente la battuta. 0-1

18.07 – Ace al centro. 40-0

18.06 – Inizia il set decisivo, serve ancora la taiwanese

18.04 – GAME AND SECOND SET GIORGI! In rete il rovescio di Hsieh e parziale chiuso dopo 43′

18.04 – Servizio e dritto per l’azzurra. 40-15 e due set point

18.02 – Lungo l’approccio con il rovescio tagliato. 0-15

18.00 – BREAK GIORGI! Ancora un gran game in risposta ed ora può servire per il set. 5-4

18.00 – Risposta sulla riga di Giorgi ed arriva ancora una palla break. 30-40

17.59 – Ora Hsieh sembra in difficoltà. 15-30

17.57 – L’azzurra fa suo il game e raggiunge l’avversaria sul 4-4

17.56 – Ottima parata a rete della taiwanese. 40-15

17.52 – CONTRO-BREAK GIORGI! Spinge ancora in risposta e prova a riequilibrare questo parziale. 3-4

17.52 – Palla del contro-break per l’azzurra

17.51 – Seconda parità

17.51 – Un altro gioco combattuto e si va ai vantaggi

17.48 – Game Giorgi. 2-4

17.46 – Tredicesimo doppio fallo. 40 pari

17.45 – Risposta vincente di Hsieh con il rovescio. 40-30

17.45 – Buona chiusura a rete. 40-15

17.44 – Servizio e rovescio. 30-15

17.43 – Dodicesimo doppio fallo dell’incontro per l’azzurra. 0-15

17.41 – Largo il rovescio di Giorgi e break confermato. 1-4

17.40 – Seconda parità

17.39 – La taiwanese rallenta intelligentemente lo scambio con colpi tagliati ed arriva l’errore dell’avversaria. 40 pari

17.38 – Reazione della nativa di Macerata ed ora ha una chance di contro-break. 30-40

17.36 – BREAK HSIEH! Altri due doppi falli per Giorgi. 1-3

17.32 – La taiwanese tiene la battuta. 1-2

17.32 – Buona risposta e chiusura con lo smash. 40-30

17.29 – Servizio e dritto per l’azzurra, che fa suo il game a 30. 1-1

17.27 – Buon dritto. 30-15

17.27 – Rimane in campo lo smash di Giorgi. 15 pari

17.26 – Bel rovescio lungolinea di Hsieh. 0-15

17.25 – E tiene la battuta a 15. 0-1

17.23 – Inizia il secondo set, serve la nativa di Kaohsiung

17.22 – GAME AND FIRST SET HSIEH! Nono doppio fallo dell’azzurra e parziale chiuso dopo 37′

17.21 – Arriva un set point per la taiwanese. 30-40

17.20 – Spreca con il rovescio. 15-30

17.19 – Arriva però l’ottavo doppio fallo. 15 pari

17.19 – Servizio e dritto incrociato. 15-0

17.18 – PRIMO CONTRO-BREAK GIORGI. 3-5

17.17 – Giorgi è tornata a rispondere bene e poi arriva il doppio fallo dell’avversaria: 15-40 e possibilità per dimezzare lo svantaggio

17.15 – DOPPIO BREAK HSIEH! Settimo doppio fallo per la nativa di Macerata. 2-5

17.14 – Hsieh si difende con ordine e sorprende Giorgi con un pallonetto. 15-40 e altre due chance di break

17.11 – Rovescio in rete e così la taiwanese riesce a confermare il proprio vantaggio. 2-4

17.10 – Ancora un game combattuto ma l’azzurra spreca con il dritto. 40-30

17.07 – BREAK HSIEH! Terzo doppio fallo di questo quinto gioco da parte di Giorgi. 2-3

17.06 – Buona risposta della taiwanese ed errore di rovescio per l’azzurra. 30-40 ed altra palla break

17.05 – Secondo doppio fallo di questo game. 30 pari

17.05 – Terzo doppio fallo dell’incontro. 30-15

17.03 – CONTRO-BREAK GIORGI! Ancora una buona risposta. 2-2

17.02 – 15-40 e due chance di contro-break immediato per l’azzurra

17.01 – Doppio fallo per la taiwanese. 0-30

16.59 – BREAK HSIEH! Rovescio ben angolato ed arriva l’errore di Giorgi. 1-2

16.58 – Ancora una palla break per Hsieh

16.58 – Altro game ai vantaggi

16.57 – In rete il tentativo di passante in corsa con il dritto. 30 pari

16.57 – Doppio fallo. 30-15

16.56 – Due buone prime per l’azzurra. 30-0

16.55 – Altra prima efficace al centro. 1-1

16.54 – Servizio e dritto per la taiwanese. 30-15

16.52 – Game Giorgi. 1-0

16.50 – Servizio e dritto. Terza parità

16.49 – Doppio fallo dell’azzurra: seconda chance di break

16.49 – Gran tocco da parte di entrambe ma il punto va a Hsieh. Seconda parità

16.48 – Ben annullata con il servizio. 40 pari

16.47 – 30-40 e palla break concessa

16.46 – L’azzurra vince il primo punto ma perde i due successivi. 15-30

16.45 – Inizia il match, serve Giorgi

16.42 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

16.34 – Lo statunitense batte il kazako per 6-3 7-6(4). Tra poco in campo l’azzurro e la taiwanese

15.12 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e bentornati per un’altra diretta scritta. In corso il match Atp tra Kukushkin e Querrey ed al termine di esso seguiremo assieme il rientro alle competizioni di Camila Giorgi, che se la vedrà con Su-Wei Hsieh

Giorgi rientra nel Wta Eastbourne dopo i problemi al polso

La nativa di Macerata (n°41 del ranking Wta) affronterà nel primo turno la taiwanese Su-Wei Hsieh (n°29), con il quale ha vinto l’unico precedente disputato.

Giorgi ha iniziato il 2019 a Sydney, dove si è fermata al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno all’Australian Open. Da allora ha sofferto di problemi al polso e ha giocato solamente due tornei, Doha e Miami, nei quali ha raccolto un primo ed un secondo turno.

La nativa di Kaohsiung, invece, ha cominciato l’anno ad Auckland, dove ha raggiunto la semifinale, e poi non è andata oltre il secondo e terzo turno a Sydney e nello Slam australiano. Conclude la prima parte di stagione su cemento con una sconfitta all’esordio a Hua Hin, un secondo turno a Doha, la semifinale a Dubai, il secondo turno nel Premier Mandatory di Indian Wells e i quarti di finale in quello di Miami. Sul rosso ottiene un secondo turno a Stoccarda, i quarti a Rabat, due primi turni nel Mandatory di Madrid e a Roma ed il secondo turno al Roland Garros. Sui campi verdi raggiunge ancora un secondo turno, a Birmingham.

Giorgi – Hsieh: i precedenti

US Open 2013 – Cemento – Secondo turno – GIORGI b. Hsieh 6-4 7-6(8)

Giorgi – Hsieh, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.