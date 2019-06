Italia-Spagna 3-1 (Video Gol): Gli Azzurrini soffrono ma vincono, decide Pellegrini su rigore

Italia-Spagna 3-1 (9′ Ceballos, 35′ Chiesa, 64′ Chiesa, 81′ Pellegrini)

Europei Under 21, 1° giornata – Stadio Renato Dall’Ara (Bologna)



90+5′ Finale al Dall’Ara: Italia-Spagna 3-1!

90+3′ Orsolini anticipa Fornals. Spinge disperatamente la Spagna.

90′ Cinque minuti di recupero

87′ Sostituzione nell’ Italia: entra Bastoni, esce Bonifazi

86′ Chiesa! Ancora protagonista: ne salta tre in progressione e si guadagna una preziosa rimessa laterale l’attaccante viola

84′ Sostituzione nella Spagna: entra Mir, esce Oyarzabal

81′ GOL Italia! Ha segnato Pellegrini!

79′ Cartellino giallo per Soler per il fallo su Pellegrini. E’ calcio di rigore.

79′ Arbitro richiamato dal Var dopo il fallo in area su Pellegrini. Si aspetta la decisione.

72′ Fallo di Meré su Barella che resta a terra dolorante

70′ Cartellino giallo per Orsolini dopo il fallo su Merino

68′ Dimarco anticipa Soler sul dischetto del rigore, Spagna che reagisce in maniera rabbiosa e chiede il rigore. L’arbitro nega e fa proseguire

67′ Sostituzione nella Spagna: entra Fornals, esce Zubeldia

64′ Dopo il consulto con la Var l’arbitro ha assegnato il gol dell’ Italia. Azzurrini di nuovo avanti grazie a Chiesa

64′ GOL Italia! Ha segnato Chiesa!

60′ Sostituzione nell’Italia: entra Cutrone, esce Kean

55′ Meret! Miracolo del portiere azzurro che devia la palla in angolo dopo il destro dal limite di Soler

53′ Cross dalla destra di Calabresi, Meré anticipa di testa Kean. Palla in angolo

50′ Chiesa! L’attaccante viola riparte a tutta velocità da sinistra e con tiro potente becca il palo della porta, fortunato Simon

49′ Cartellino giallo per Mandragora dopo il fallo su Ceballos

48′ Fallo di contrasto di Merè su Dimarco. Buona punizione per gli Azzurrini

46′ Inizia il secondo tempo di Italia-Spagna

46′ Sostituzione nella Spagna: entra Merino, esce Fabian Ruiz

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo a Bologna, 1-1 il parziale. Spagna padrona del campo e azzurrini contratti e soggiogati dalle invenzioni di Ceballos e Fabian Ruiz. Partono bene le Furie rosse che vanno in vantaggio al 9′ grazie al gol di Ceballos, poi l’Italia inizia a reagire e trova il gol allo scadere del primo tempo, con il bellissimo gol di Chiesa. Molta la preoccupazione per la salute di Zaniolo, uscito in barella. Tra poco la ripresa.

45+4′ Finisce il primo tempo di Italia-Spagna, 1-1 il parziale

45′ Quattro minuti di recupero

45′ Calcio di sinistro dal limite di Dimarco. Simon blocca a terra

41′ Esce in barella Zaniolo dopo che si è accasciato a terra per un giramento di testa. Al suo posto entra Orsolini

35′ Bellissimo gol di Federico Chiesa che prima punta e supera Aguirregabiria, poi beffa Simon calciando da una posizione impossibile

35′ GOL Italia! Ha segnato Chiesa!

33′ Fallo di contrasto di Zubeldia su Pellegrini. Calcio di punizione in favore degli Azzurrini

30′ Di Biagio corre ai ripari e manda a scaldare per precauzione Orsolini e Cutrone.

29′ Scontro in area di rigore della Spagna. Gioco sospeso per permettere l’entrata in campo dei sanitari

25′ Cartellino giallo per Zaniolo dopo il fallo su Merè

24′ Cartellino giallo per Vallejo dopo il brutto fallo su Kean

22′ Ci prova Mandragora che però colpisce di testa e libera l’area

19′ Assist di Chiesa che al limite dell’area prova a servire Kean con un pallonetto troppo prevedibile. Meré chiude facilmente

13′ Ceballos! L’attaccante spagnolo serve un assist che attraversa la porta ma non trova nessuno pronto alla deviazione vincente

11′ Cartellino giallo per Calabresi dopo il fallo di contrasto su Ceballos, autore del gol

9′ Bellissima rete di Ceballos. Destro a giro da fuori area che si insacca all’incrocio dei pali, imparabile per Meret. Troppo lo spazio concesso per il tiro

9′ GOL Spagna! Ha segnato Ceballos!

4′ Apertura di Fabian Ruiz per Soler sulla sinistra, Dimarco chiude bene sull’esterno iberico

1′ Fischia Gozubuyuk, inizia Italia-Spagna. Primo pallone giocato dagli Azzurrini

PRIMO TEMPO

20.55 Squadre sul terreno di gioco. Inno delle Nazionali e poi inizia Italia-Spagna

20.46 Cresce l’attesa al Dall’Ara per l’esordio degli Azzurrini in questa competizione. Sono circa 30.000 gli spettatori presenti sugli spalti.

20.28 – A dirigere l’incontro sarà il signor Serdar Gozubuyuk, coadiuvato dagli assistenti Charles Schaap e Jan De Vries. IV ufficiale il sign. João Pinheiro; alla V.A.R Jochem Kamphuis e Bas Nijhuis.

20.05 – FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All.: Di Biagio

20.05 – FORMAZIONE UFFICIALE SPAGNA (4-1-4-1): Unai Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Aaron Martin; Zubeldia; Soler, Ceballos, Fabian Ruiz, Oyarzabal; Mayoral. All.: De La Fuente

19.50 – Gentili lettori di SuperNews, buonasera da Bologna da parte di Davide Corradini e benvenuti alla diretta testuale di Italia-Spagna. Tra poco le formazioni ufficiali.



QUI SPAGNA

La Spagna è alla 14° partecipazione a un Europeo Under 21, competizione che ha vinto 3 volte nel 1998, 2011 e 2013, l’ultima volta proprio in finale contro l’Italia. Le furie rosse sono tornate e vogliono essere le protagoniste in questo europeo che si giocherà in Italia. La Spagna ha ottenuto il pass per l’Europeo chiudendo al primo posto il Gruppo 2 di qualificazione, totalizzando 27 punti in 10 partite, frutto di 9 vittorie e 1 sola sconfitta. Il tecnico De La Fuentes dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Sivera in porta; in difesa quartetto con Aguirregabiria e Firpo esterni, mentre all’ interno Merè e Nunez; a centrocampo Fabian Ruiz e Fornals; in attacco agirà Mir, supportato da Soler e Oyarzabal. Ballottaggio in difesa con l’ultimo arrivato Lirola che potrebbe subentrare al posto di Firpo.

QUI ITALIA

Finalmente l’attesa è finita: l’Italia Under 21 questa sera esordisce contro la Spagna nell’Europeo organizzato come nazione ospitante. Tanta pressione e aspettative sugli Azzurrini che possono puntare a disputare un grande torneo e su una squadra di notevole potenziale. In ogni caso l’Europeo di casa è l’occasione migliore per gli Azzurrini per riscattarsi, con Di Biagio che nell’11 titolare potrà contare su ragazzi in pianta stabile nei club di Serie A. Probabile il 4-3-3 con Audero tra i pali; in difesa agiranno Pezzella, Bastoni, Mancini e Adjapong; a centrocampo confermati Pellegrini e Tonali, con un ballottaggio tra Zaniolo e Barella; in attacco tridente formato da Chiesa, Cutrone e Kean. Indisponibili Davide Calabria e Andrea Pinamonti.



ITALIA – SPAGNA, PROBABILI FORMAZIONI

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Audero; Pezzella, Bastoni, Mancini, Adjapong; Pellegrini, Tonali, Zaniolo; Chiesa, Cutrone, Kean. All.: Di Biagio

PROBABILE FORMAZIONE SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Meré, Unai Nunez, Firpo; Merino, Fabian Ruiz; C. Soler, Fornals, Oyarzabal; Rafa Mir. All.: De La Fuentes