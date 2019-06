LIVE Giamaica-Italia Femminile diretta risultato in tempo reale Mondiali: le probabili formazioni

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI GIAMAICA-ITALIA FEMMINILE

Giamaica-Italia Femminile, vietato distrarsi. Secondo impegno per le azzurre del c.t. Milena Bertolini al Campionato del Mondo Femminile in corso di svolgimento in Francia. L’Italia Femminile torna in campo dopo la bella vittoria, per 2-1, all’esordio iridato contro l’Australia. A proposito ieri le oceaniche hanno battuto per 3-2 il Brasile, match valido sempre per il Gruppo C. Ora la situazione del raggruppamento vede Italia, Australia e Brasile con 3 punti, la Giamaica ancora a zero. Le centro-americane hanno perso all’esordio per 3-0 contro il Brasile. “E’ la partita più difficile per noi, perché la Giamaica non porta gli stessi stimoli dell’Australia”, così il c.t. Bertolini alla vigilia di un match fondamentale per le azzurre. Calcio d’inizio in programma alle ore 18.

Giamaica-Italia Femminile, le probabili formazioni per il match

Giamaica-Italia Femminile, le scelte dei due allenatori. QUI ITALIA – Ecco le probabili undici titolari scelte dal c.t. Milena Bertolini per il match di oggi, (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Sabatino. QUI GIAMAICA – Ecco le probabili undici titolari scelte dal c.t. Menzies per il match di oggi (4-2-3-1): Schneider; Bond-Flasza, Plummer, Swaby, Blackwood; Asher, Sweatman; Williams, Brown, Carter; Shaw. Dopo l’impegno di oggi l’Italia tornerà in campo martedì 18 giugno, contro il Brasile, con calcio d’inizio alle ore 21.