LIVE Guardiola – Juventus, aggiornamenti in tempo reale: Guardiola sarebbe in viaggio verso Torino

18.25 – Secondo alcune indiscrezioni lanciate su Twitter Pep Guardiola sarebbe in viaggio verso Torino. Il tecnico spagnolo, in vacanza a Maiorca, sarebbe partito verso direzione Milano per poi raggiungere in giornata Torino: domani potrebbe arrivare l’annuncio tanto atteso?

SITUAZIONE GUARDIOLA – JUVENTUS 2 GIUGNO

15.45 – Dopo il tam-tam di ieri, oggi si continua a parlare di Guardiola. Stavolta a parlarne è il giornalista Marco Barzaghi giornalista di Sportmediaset che attraverso il suo profilo Twitter parla della situazione Guardiola: ” Mi ha chiamato un importante procuratore e mi ha detto che lunedì sarà il giorno di Guardiola alla Juventus. Questo un po’ in controtendenza rispetto a quello che mi risultava. Però si tratta di un procuratore molto importante e molto vicino alle cose di casa Juventus.”

SITUAZIONE GUARDIOLA – JUVENTUS 1 GIUGNO

12.35 – Secondo alcune fonti, adesso ci sarebbe la firma sul contratto: Pep Guardiola dovrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus. L’allenatore spagnolo avrebbe firmato un contratto per 4 anni con cifre che sfiorano 25 milioni a stagione. In settimana dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale previsto per il 3 Giugno dopo la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool.

SITUAZIONE GUARDIOLA – JUVENTUS 31 MAGGIO

15.15 – Dopo la finale di Europa League, si torna a parlare di Guardiola: secondo il giornalista Luca Momblano in queste ore l’allenatore spagnolo è a colloquio con i dirigenti del Manchester City per liberarsi e per approdare in bianconero. Come annunciato nelle settimane scorse, la data dell’annuncio può essere il 4 Giugno

SITUAZIONE GUARDIOLA – JUVENTUS 30 MAGGIO

15.15 – Il toto allenatore continua e non si placano le voci di Sarri come sostituto di Allegri. Le voci sono state alimentate dalla presenza di Agnelli a Baku: il presidente della Juventus, però, è presente solo per la finale di Europa League e, tra qualche giorno, volerà anche a Madrid per la finale di Champions. Intanto il giornalista Luca Momblano segue con attenzione la pista Guardiola e, attraverso il portale, Juventibus afferma che è stato firmato e depositato un contratto preliminare tra la Juventus e Guardiola.

SITUAZIONE GUARDIOLA – JUVENTUS 29 MAGGIO

19.50 – Nella serata, è previsto un incontro tra Agnelli e Guardiola. Lo spagnolo è a Torino per incontrare il presidente bianconero con il quale avverrà una cena: un indizio che potrebbe avvicinare ancora di più Pep Guardiola alla Juventus!

19.25 – Momblano insiste ” Guardiola – Juventus: situazione in discesa”. Nonostante una parziale smentita da parte di Fabio Paratici che, nel pre-gara, ha dichiarato di non aver contatti con lo spagnolo, il giornalista rilancia con parole importanti sul futuro tecnico bianconero dicendo che la Juventus è fiduciosa di chiudere l’affare Guardiola

SITUAZIONE GUARDIOLA – JUVENTUS 28 MAGGIO

13.00 – Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe una clausola nel contratto di Pep Guardiola che favorisce i bianconeri. Questa clausola libera l’allenatore in caso di sanzioni che escludono il Manchester da competizioni Europoee o sanzioni che riguardano il Fair Play Finanziario. Infatti, il City rischia l’esclusione dalle competizioni europee con relativo blocco di mercato ( per 2 anni) in relativo alla sessione di mercato 2016/2017.

SITUAZIONE GUARDIOLA – JUVENTUS 26 MAGGIO

12.40 – Intervista esclusiva di SpazioJ a Luigi Guelpa che parla della trattativa Guardiola: “Confermo assolutamente tutto quello che ti ho detto. C’è una trattativa in corso, si sta lavorando sull’aspetto economico per convincerlo a venire alla Juventus. La trattativa è in corso sulle cifre. Qualcuno dice che ha un contratto col City, ma al giorno d’oggi i contratti non servono a niente. Posso far valere, da società, il contratto in essere, ma non posso tenere un allenatore demotivato. Alla fine, i contratti lasciano il tempo che trovano. In questo momento, direi Guardiola 70%, Sarri 30%. La situazione è questa al momento.”



SITUAZIONE GUARDIOLA – JUVENTUS 25 MAGGIO

12.15 – IL 28 MAGGIO POSSIBILE ANNUNCIO DI GUARDIOLA ALLA JUVENTUS.

Dopo la smentita di ieri, alcune indiscrezioni dell’ultima ora rivelano che il 28 Maggio ci potrà essere un comunicato da parte della Juventus per ufficializzare l’arrivo di Guardiola. Dopo la smentita di ieri, la CONSOB avrebbe chiesto informazioni sulla trattativa e i bianconeri dovranno chiudere al più presto la questione Guardiola.

12.00 – ALLEGRI “ANNUNCIA” GUARDIOLA?

Durante l’inaugurazione di Geronimo, un locale di Via Garibaldi a Dairago, Massimiliano Allegri è stato visto conversare con il commentatore Beppe Bergomi e incalzato da un tifoso che gli chiedeva chi arrivasse dopo di lui alla Juventus ha risposto: ” Arriva quello di Manchester!”

Dopo i rumors di questi giorni e una prima smentita da parte di Galassi, non si placano le indiscrezioni sul futuro di Guardiola alla Juventus.

E’ nato come uno sogno, un qualcosa di impossibile da realizzare ma ora la Juventus ci crede e sembra aver puntato tutto su Pep Guardiola come successore di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni l’allenatore del City è a Milano per un evento benefico ma, durante questi ultimi giorni, avrebbe incontrato Fabio Paratici insieme al suo entourage per discutere di un possibile approdo dello spagnolo alla corte dei bianconeri. Tutto è possibile perchè il Manchester City è stato deferito dalla Uefa per questioni legate al Fair Play Finanziario e potrebbe addirittura essere escluso dalla prossima Champions League. La Juventus ha offerto allo spagnolo un quadriennale da 24 milioni annui pareggiando così l’offerta di rinnovo dei Citiziens e, lo stesso Guardiola, avrebbe già accettato l’offerta dei bianconeri. Intanto, la Juventus, avrebbe sospeso per il giorno 14 Giugno i tour all’Allianz Stadium segno che ci potrà essere una presentazione importante in vista: in più, la Juventus, è risalita in borsa da quando Guardiola è stato accostato ai bianconeri segno che la trattativa c’è.

Nella giornata di ieri, però, l’avvocato Alberto Galassi membro del CDA del Manchester City ha rilasciato una dichiarazione che smentisce l’operazione: “In qualità di consigliere d’amministrazione del City, sono rimasto molto sorpreso oggi nel leggere questa corbelleria enorme. Il tema è molto semplice. L’allenatore vuole rimanere al City e con noi ha altri due anni di contratto. Guardiola dalle spiagge di Abu Dhabi è seccato di questo. Non comprende come la sua parola non venga rispettata.”