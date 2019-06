Italia-Brasile Femminile 0-1 (Video Gol Highlights): decide Marta, azzurre prime nel Girone C

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI ITALIA-BRASILE FEMMINILE

Italia-Brasile Femminile 0-1, azzurre agli ottavi. Un discutibile rigore di Marta infligge alle ragazze di Milena Bertolini la prima sconfitta di questo mondiale. L’Italia chiude comunque al primo posto il Girone C.

97′ – Italia-Brasile Femminile finisce qui.

96′ – punizione dal limite dell’area per l’Italia: calcia Cernoia sulla barriera

94′ – ammonizione per Kathellen nel Brasile.

91′ – ci saranno 4 minuti di recupero.

90′ – ultimi assalti delle azzurre per la ricerca del pareggio.

87′ – ultimi minuti di gioco.

85′ – Bergamaschi conclude debolmente tra le braccia di Barbara.

84′ – quarto gol dell’Australia: 4-1 sulla Giamaica.

83′ – cambio nel Brasile: dentro Luana al posto di Marta.

81′ – Italia in attacco, Bergamaschi calcia fuori misura su cross della Boattin.

79′ – lancio lungo per Mauro, esce Barbara e spazza via di piede.

78′ – cambio per l’Italia: esce Girelli ed entra Mauro.

76′ – cambio per il Brasile: dentro Poliana e fuori Leticia Santos de Oliveira.

75′ – la stella brasiliana spiazza Giuliani e segna il 17esimo gol in un Mondiale.

74′ – Calcia Marta e GOL! BRASILE IN VANTAGGIO!

72′ – rigore per il Brasile: fallo di Linari su Debinha.

71′ – altro cambio nell’Italia: dentro Boattin per Bartoli.

69′ – terzo gol dell’Australia, 3-1 sulla Giamaica.

68′ – metà secondo tempo di Italia-Brasile Femminile, match ancora in bilico.

67′ – contropiede azzurro, ma Bergamaschi sbaglia l’appoggio per Bonansea.

65′ – cambio per il Brasile: dentro Beatriz per Cristiane.

63′ – cambio per l’Italia: dentro BergAmaschi per Giacinti.

62′ – discesa sulla destra di Guagni, ma la sua iniziativa si perde sul fondo.

60′ – si riprende l’attaccante del Milan e il gioco riparte.

59′ – gioco fermo per un colpo alla schiena subito da Giacinti.

58′ – corner per il Brasile: calcia Andressinha e pallone allontanato di testa da Gama.

56′ – Brasile pericoloso con Kathellen di testa, pallone di poco fuori alla destra di Giuliani.

54′ – Galli recupera il pallone, ma sbaglia l’appoggio decisivo per la Girelli.

52′ – punizione dal limite dell’area di rigore azzurra per il Brasile: calcia Andressinha e traversa scheggiata.

49′ – nell’altro match del Girone C vantaggio dell’Australia: 2-1 sulla Giamaica.

47′ – corner per le azzurre: calcia Cernoia e blocca Barbara in uscita.

46′ – cominciata la ripresa di Italia-Brasile Femminile, nessun cambio nell’intervallo.

SECONDO TEMPO

47′ – fine primo tempo di Italia-Brasile Femminile.

46′ – ci sarà 1 minuto di recupero.

44′ – lancio lungo fuori misura per la Giacinti.

42′ – ci provano ancora le azzurre con Giacinti, sinistro sbilenco da posizione defilata.

40′ – occasione gol per l’Italia, ma Barbara respinge su Bonansea da pochi passi.

38′ – ci prova Ludmila per il Brasile, ma spazza via Gama.

36′ – nell’altro match del Girone C Australia in vantaggio per 1-0 sulla Giamaica.

34′ – ci provano le azzurre, ma c’è fallo in attacco di Giacinti.

31′ – corner per l’Italia: calcia Cernoia e la testata di Girelli viene respinto dalla difesa brasiliana.

29′ – gol annullato alla Girelli per fuorigioco.

28′ – ci prova la Girelli da fuori, pallone ribattuto dalla difesa brasiliana.

25′ – Italia in attacco, ma il tiro-cross di Cernoia si perde sul fondo.

23′ – metà primo tempo di Italia-Brasile Femminile, equilibrio in campo.

21′ – si perde in fallo laterale un’iniziativa sulla destra della Selecao.

18′ – altro corner per il Brasile e capocciata fuori misura di Kathellen.

17′ – grande parata della Giuliani su colpo di tacco di Debinha.

15′ – ammonizione per la Bartoli nell’Italia.

14′ – ammonizione per Santos Oliveira nel Brasile.

11′ – azzurre in attacco con una discesa della Giacinti, sinistro deviato in corner.

9′ – ci provano le azzurre sulla sinistra, ma il suggerimento in avanti della Bartoli si perde in rimessa laterale.

6′ – risponde l’Italia con Bonansea, destro dal limite dell’area di rigore deviato in corner da Barbara.

5′ – altro corner per il Brasile: calcia Andressinha, ma allontana la difesa azzurra.

3′ – ci prova il Brasile sulla sinistra con Debinha, ma chiude tutto Guagni in corner.

1′ – Italia-Brasile Femminile è cominciata!

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. Ct: Bertolini

BRASILE (4-4-2): Barbara; Leticia Santos, Monica, Kathellen, Tamires; Ludmila, Andressinha, Thaisa, Debinha; Cristiane, Marta. Ct: Vadao

Italia-Brasile Femminile, non si può sbagliare. Ottavi di finale già conquistati, ma primo posto da difendere. Questa la missione delle azzurre questa sera a Valenciennes. Le ragazze di Milena Bertolini affronteranno, alle ore 21, il Brasile. L‘Italia comanda il Gruppo C con 6 punti, seguita da Brasile e Australia con 3, chiude la Giamaica con 0 punti. Alle azzurre basta un pareggio per essere sicure del primo posto del girone, evitando così accoppiamenti scomodi negli ottavi di finale. Di contro il Brasile deve vincere e sperare che l’Australia non faccia goleada contro la Giamaica. A parità di punti infatti in questo Mondiale Femminile decide la differenza reti. Ad arbitrare il match sarà la messicana Lucila Menegas.

Italia-Brasile Femminile, le probabili formazioni

Italia-Brasile Femminile, le scelte dei due allenatori. QUI ITALIA – Le azzurre del c.t. Bertolini dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1 con Cernoia, Girelli e Bonansea sulla trequarti a supporto dell’unica punta Mauro. In mediana, ci dovrebbero essere Galli e Giugliano. Turno di riposo per la Bergamaschi a centrocampo dunque in vista degli ottavi di finale già conquistati dalle azzurre. QUI BRASILE – La Selecaobrasiliana di Vadao potrebbe partire dal primo minuto con il modulo 4-4-2 con Cristiane e Marta in attacco. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21, come quello di Giamaica-Australia.