Giro 2: Crutchlow dopo essersi guadagnato la seconda posizione in partenza, si ritrova in sesta posizione. Buono il sorpasso di Rins che si infila ai danni dell’inglese. Bagnaia giro veloce

Giro1: Partono male Quartararo e Morbidelli. Buonissima la partenza di Dovizioso che dal nono posto si guadagna la seconda posizione. Marquez guida il gruppo

Terminato il Warm Up lap di MotoGp Mugello 2019: tutto pronto per i tre semafori

Quasi tutto pronto per il MotoGP Mugello 2019: una splendida cornice per una gara elettrizzante. Il Granpremio italiano il giorno della festa della Repubblica Italiana.

La solita certezza condita da alcune sorprendenti novità. Così parla la griglia di partenza della gara MotoGP Mugello 2019 ed il warm up non smentisce. Marquez incide un’altra pole nel suo record. Questa volta la ottiene dopo aver giocato di astuzia più che di velocità. Lo spagnolo nelle qualifiche, dopo aver atteso nei primi settori del circuito, ha approfittato della scia di Dovizioso per andare a guadagnare il miglior tempo. Nella mattinata, il Warm Up ha confermato la buone condizioni della Honda con 1’46”930 realizzato con la gomma dura al posteriore. Sarà ancora lui il cavallo vincente?

Le sorprese delle qualifiche? le buonissime posizioni di Quartararo e Petrucci, il ritardo di Rossi e la nona posizione per Dovizioso. Il pilota francese ,dopo la pole nel Gp di Spagna ed una stagione iniziata tra varie sfortune, ha l’occasione di confermarsi come grande pilota nel MotoGp Mugello. Bisognerà fare attenzione quindi al ventenne della Yamaha che già in Spagna ed in Qatar era partito alla grande per poi non centrare ottime posizioni. Petrucci, in Ducati, e Morbidelli, in Yamaha, rappresentano i portabandiera degli azzurri: mentre gli altri quattro annaspano dall’ottava alla ventitreesima posizione, i due outsider ottengono degli ottimi terzo e quarto posto di partenza.

Dovizioso partirà solo in nona posizione, dopo essere rimasto “vittima” del “gioco” di Marquez, ma nel Warm Up è stato il terzo pilota più veloce con 0’124” di distacco dallo spagnolo. Può lasciare ben sperare per una rimonta? Rossi rappresenta fin qua la delusione del MotoGp Mugello 2019: dopo anni di pole, non supera le Q1 e partirà dal diciottesimo posto. Per quanto il dottore ci abbia abituato a grandi rimonte, sarà difficilissimo vederlo battagliare per il podio. Un’altra gara no, di un’annata fin qua strana che permetterà a qualche detrattore di tornare a gridare il tormentone “bollito”.