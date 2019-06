LIVE Trapani-Catania diretta risultato in tempo reale Serie C: le probabili formazioni

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI TRAPANI-CATANIA

Trapani-Catania, in campo senz’appello. Semifinale di ritorno della Fase Nazionale dei Playoff Promozione del campionato di Serie C 2018/2019. Allo stadio Provinciale di Trapani, alle ore 20.30, scenderanno in campo i padroni di casa di Vincenzo Italiano e il Catania di Andrea Sottil. Si riparte dal 2-2 dell’andata. In caso di parità al 90′, sarebbe il Trapani a qualificarsi per la Final Four. Il match di andata ha visto scappare i ragazzi di Italiano sul 2-0, poi c’è stata la rimonta catanese con la doppietta di Lodi. Una partita che vale un stagione e forse anche qualcosa in più visto che si tratta di un derby.

Trapani-Catania, le probabili formazioni

Trapani-Catania, le scelte dei due allenatori. QUI TRAPANI – Il Trapani, dunque, dovrà fare molta attenzione all’euforia dei rossoazzurri. Italiano dovrebbe confermare lo stesso undici visto dal primo minuto nella gara del Massimino: 4-3-3 con Dini in porta; Scognamillo in coppia col mediano Taugordeau in difesa, Costa Ferreira e Ramos sugli esterni; centrocampo a tre composto da Aloi, Toscano e Corapi; in avanti Ferretti, Nzola e Tulli. QUI CATANIA – Sarà 4-3-3 o 4-3-1-2 con gli innesti di Baraye per Marchese in difesa, Lodiper Bucolo in mediana, e attacco con Sarno, Di Piazza e il rientrante Davis Curiale, uno dei tanti ex, a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica nella gara di andata. (Fonte: itasportpress.it).