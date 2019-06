Wimbledon 2019, i tabelloni principali tempo reale: Nadal dalla parte di Federer. Djokovic pesca Anderson

Si è da poco concluso il sorteggio dei main draw per quanto riguarda l’edizione 2019 del Torneo di Wimbledon: risalta maggiormente agli occhi la possibilità di un’ulteriore semifinale tra Roger Federer (il quale sembra avere, almeno sulla carta, un percorso non troppo duro) e Rafael Nadal, dopo quella già vista al Roland Garros, mentre il campione uscente Novak Djokovic potrebbe vedersela contro Kevin Anderson.

Per quanto riguarda i tennisti italiani gli abbinamenti non sono stati troppo benevoli, con la qualificata Giulia Gatto-Monticone che se la vedrà con la sette volte vincitrice dei Championships Serena Williams e Camila Giorgi affronterà l’ucraina Dayana Yastremska. Ben nove gli azzurri qualificati, invece, con Fabio Fognini e Matteo Berrettini in prima linea. Infine sarà interessante la sfida generazionale tra due statunitensi: da un lato la veterana Venus Williams (39 anni) e dall’altro la giovanissima qualificata Cori Gauff (appena 15 anni).

Wimbledon 2019: Primo turno italiani

(12) Fabio Fognini vs Frances Tiafoe

(17) Matteo Berrettini vs Radu Albot

Marco Cecchinato vs (25) Alex De Minaur

Lorenzo Sonego vs (Q) Marcel Granollers

Andreas Seppi vs Nicolas Jarry

Thomas Fabbiano vs (7) Stefanos Tsitsipas

Paolo Lorenzi vs (11) Daniil Medvedev

(Q) Salvatore Caruso vs (20) Gilles Simon

(Q) Andrea Arnaboldi vs Ivo Karlovic

Wimbledon 2019: Primo turno italiane

Camila Giorgi vs Dayana Yastremska

(Q) Giulia Gatto-Monticone vs (11) Serena Williams

Wimbledon 2019: Primo turno teste di serie maschili

(1) Novak Djokovic vs Philipp Kohlschreiber

(2) Roger Federer vs Lloyd Harris

(3) Rafael Nadal vs (Q) Yuichi Sugita

(4) Kevin Anderson vs Pierre-Hugues Herbert

(5) Dominic Thiem vs Sam Querrey

(6) Alexander Zverev vs (Q) Jiri Vesely

Primi turni maschili da tener d’occhio

Possibili quarti di finale al maschile

(1) Novak Djokovic vs (7) Stefanos Tsitsipas

(4) Kevin Anderson vs (6) Alexander Zverev

(5) Dominic Thiem vs (3) Rafael Nadal

(8) Kei Nishikori vs (2) Roger Federer

Possibili quarti di finale al femminile

(1) Ash Barty vs (5) Angelique Kerber

(4) Kiki Bertens vs (6) Petra Kvitova

(8) Elina Svitolina vs (3) Karolina Pliskova

(7) Simona Halep vs (2) Naomi Osaka

SORTEGGIO WIMBLEDON 2019, 28 giugno ore 11.00 italiane

11.48 – Terminato anche il sorteggio del main draw femminile di Wimbledon. Un saluto da parte di Mattia Orlandi

11.45 – Turno duro anche per l’altra azzurra Giorgi, che se la vedrà con l’ucraina Yastremska

11.44 – Venus Williams affronterà al primo turno la qualificata connazionale Gauff, appena quindicenne

11.42 – Halep esordirà contro la bielorusso Sasnovich

11.39 – La tedesca, testa di serie n°5, affronterà la connazionale Maria nel primo incontro di Wimbledon (possibile percorso: 1R Maria 2R Kozlova 3R Suarez Navarro 4R S. Williams QF Barty SF Bertens F Osaka); Kvitova sfiderà invece la tunisina Jabeur

11.36 – Sharapova sfiderà la francese Parmentier nel turno d’esordio. Al secondo turno probabile sfida con Suarez Navarro e la vincente se la vedrà con Kerber

11.34 – Esordio durissimo per l’azzurra Gatto-Monticone, che affronterà la sette volte vincitrice dei Championships Serena Williams

11.32 – La n°1 al Mondo Wta, Barty, esordirà contro la cinese Zheng

11.26 – Ora è in corso il sorteggio del tabellone femminile. Probabili quarti di finale: (1) Ash Barty vs (5) Angelique Kerber; (4) Kiki Bertens vs (6) Petra Kvitova; (8) Elina Svitolina vs (3) Karolina Pliskova; (7) Simona Halep vs (2) Naomi Osaka

11.22 – Federer inizierà il suo cammino a Wimbledon sfidando il sudafricano Harris. E questi sono i suoi possibili turni:

R1 Harris

R2 Rubin/Clarke

R3 Pouille R4 Struff/Coric

QF Nishikori SF Nadal F Djokovic

11.20 – Per Cecchinato e Berrettini match di primo turno contro De Minaur ed Albot

11.19 – Possibile secondo turno tra Nadal e Kyrgios, mentre all’esordio lo spagnolo sfiderà Sugita

11.16 – Fognini, testa di serie n°12, affronterà Tiafoe nel primo turno di Wimbledon, mentre Seppi se la vedrà con Jarry

11.14 – Il qualificato Arnaboldi sfiderà il gigante croato Karlovic

11.12 – Sonego se la vedrà con Granollers, Lorenzi affronterà Medvedev al primo turno, Fabbiano Tsitsipas. Sorteggio sfortunato per gli ultimi due azzurri citati

11.09 – Il campione uscente, il serbo Djokovic, affronterà il tedesco Kohlschreiber nel primo turno di Wimbledon. Ecco qui il suo probabile percorso: 1R Kohlschreiber 2R Jaziri 3R Lajovic 4R Monfils QF Tsitsipas SF Anderson F Federer

11.02 – Iniziato il sorteggio maschile. Questi i possibili quarti di finale: Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas; Kevin Anderson vs Alexander Zverev; Dominic Thiem vs Rafael Nadal; Kei Nishikori vs Roger Federer

10.58 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta del sorteggio dei tabelloni principali del Torneo di Wimbledon

Wimbledon 2019: le teste di serie e le wild card dei singolari maschile e femminile

Lunedì 1 luglio inizierà l’edizione 2019 di Wimbledon (con la conclusione domenica 15 luglio), terzo Grande Slam della stagione che avrà luogo a Church Road, nel sobborgo di Londra chiamato proprio Wimbledon. Saranno trentadue le teste di serie, con l’argentino Juan Martin Del Potro e la canadese Bianca Vanessa Andreescu che hanno annunciato il loro forfait per infortunio; nel tabellone maschile ne avremo due italiane, ossia Fabio Fognini (n°12) e Matteo Berrettini (n°17), mentre in quello femminile nessuna.

1. Novak Djokovic

2. Roger Federer

3. Rafael Nadal

4. Kevin Anderson

5. Dominic Thiem

6. Alexander Zverev

7. Stefanos Tsitsipas

8. Kei Nishikori

9. John Isner

10. Karen Khachanov

11. Daniil Medvedev

12. Fabio Fognini

13. Marin Čilić

14. Borna Ćorić

15. Milos Raonic

16. Gaël Monfils

17. Matteo Berrettini

18. Nikoloz Basilashvili

19. Félix Auger-Aliassime

20. Gilles Simon

21. David Goffin

22. Stan Wawrinka

23. Roberto Bautista Agut

24. Diego Schwartzman

25. Alex De Minaur

26. Guido Pella

27. Lucas Pouille

28. Benoît Paire

29. Denis Shapovalov

30. Kyle Edmund

31. Laslo Djere

32. Dušan Lajović

1. Ashleigh Barty

2. Naomi Osaka

3. Karolína Plíšková

4. Kiki Bertens

5. Angelique Kerber

6. Petra Kvitová

7. Simona Halep

8. Elina Svitolina

9. Sloane Stephens

10. Aryna Sabalenka

11. Serena Williams

12. Anastasija Sevastova

13. Belinda Bencic

14. Caroline Wozniacki

15. Qiang Wang

16. Markéta Vondroušová

17. Madison Keys

18. Julia Görges

19. Johanna Konta

20. Anett Kontaveit

21. Elise Mertens

22. Donna Vekić

23. Caroline Garcia

24. Petra Martić

25. Amanda Anisimova

26. Garbiñe Muguruza

27. Sofia Kenin

28. Su-wei Hsieh

29. Daria Kasatkina

30. Carla Suárez Navarro

31. Maria Sakkari

32. Lesia Tsurenko

L’algoritmo “verde” ha mescolato le teste di serie ma senza cambiamenti radicali: quelli più evidenti sono dovuti agli ultimi risultati su erba, per cui Federer prende il posto di Nadal come testa di serie n°2 e Anderson che guadagna ben quattro posizioni grazie alla finale dello scorso anno. Per quanto riguarda gli altri Isner e Berrettini ne hanno guadagnate tre (da 12 a 9 e da 20 a 17), Medvedev due (da 13 a 11), Cilic ben cinque (da 18 a 13), Raonic ed Auger-Aliassime due (da 17 a 15 e da 21 a 19), mentre Wawrinka ne perde tre (da 19 a 22) e la coppia Fognini-Basilashvili ne perde due (da 10 a 12 e da 16 a 18). Tra le donne il cambio più significativo lo ha Wozniacki (da 19 a 14).

Le sei wild card del singolare maschile di Wimbledon sono state assegnate a tre tennisti britannici, un cipriota, un tedesco ed uno spagnolo: si tratta di Jay Clarke, Paul Jubb, James Ward, Marcos Baghdatis (che dopo i Championships lascerà il tennis giocato), Dominik Köpfer e Feliciano López. Nel femminile, invece, sono tre gli inviti degli organizzatori e li hanno ricevuti due britanniche ed una romena: Harriet Dart, Katie Swan e Monica Niculescu. Usufruiranno, invece, del ranking protetto il ceco Tomáš Berdych, il belga Steve Darcis, lo slovacco Jozef Kovalik, il canadese Vasek Pospisil, il tedesco Cedric-Marcel Stebe, il serbo Janko Tipsarevic, la tedesca Anna-Lena Friedsam e la statunitense Shelby Rogers.