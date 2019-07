Cecchinato-Bedene 3-6 2-6 (Video Highlights Atp Umago 2019): altro ko all’esordio per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(5) MARCO CECCHINATO – ALJAZ BEDENE 3-6 2-6, Goran Ivanisevic Stadium

Primo turno Atp 250 Umago (terra battuta)

21.08 – GAME, SET AND MATCH BEDENE! Ancora bene con il dritto e chiude l’incontro dopo 1h e 20′ (42′ la durata del secondo set)

21.08 – 30-40 e match point

21.07 – Risposta di dritto in rete. 15-30

21.06 – Risposta vincente dello sloveno. 0-30

21.04 – Servizio e dritto, con il break che viene confermato. 2-5

21.03 – Smorzata ben eseguita da Bedene. Vantaggio interno

21.02 – Dritto a rientrare dell’azzurro e game riaperto. 40 pari

21.02 – Dritto in avanzamento steccato dal nativo di Lubiana. 40-30

21.01 – Proseguono gli errori di rovescio per Cecchinato. 40-15

20.58 – BREAK BEDENE! Vince il duello dei rovesci e chiude in lungolinea. 2-4

20.57 – Altro errore di rovescio e palla break per lo sloveno

20.57 – In corridoio il rovescio dell’azzurro. Seconda parità

20.56 – Drop shot non perfetto ed altro game ai vantaggi

20.54 – In corridoio il dritto lungolinea. 30 pari

20.54 – Cecchinato torna a giocare un’ottima palla corta. 30-15

20.51 – Serve ancora bene e resta avanti. 2-3

20.50 – Nuovamente un dritto vincente di Bedene. Vantaggio interno

20.49 – Servizio e dritto. Seconda parità

20.49 – Ottimo attacco a rete dell’azzurro ed arriva la terza chance

20.48 – Gran prima esterna. Parità

20.48 – Servizio e dritto al volo per lo sloveno. 30-40

20.47 – Ottimo game in risposta ed arrivano due palle break. 15-40

20.46 – Il nastro ancora è “contro” il dritto di Bedene. 15 pari

20.45 – Game a 0 da parte di Cecchinato. 2-2

20.41 – Ace esterno a chiudere questo turno di battuta. 1-2

20.39 – Dritto lungolinea dopo una buona risposta dell’azzurro. 30-15

20.39 – In rete la contro-smorzata dello sloveno. 15 pari

20.37 – Servizio e dritto per Cecchinato. 1-1

20.36 – Buona risposta di Bedene. 30-15

20.35 – Primo ace del match. 30-0

20.35 – Ottimo rovescio lungolinea dell’azzurro. 15-0

20.33 – Servizio e smash per Bedene, che sale sull’1-0

20.33 – Buona risposta con il rovescio da parte di Cecchinato. 30 pari

20.32 – Servizio vincente centrale. 30-15

20.31 – Il nastro devia a fondocampo il dritto. 15 pari

20.30 – Inizia il secondo set, serve il nativo di Lubiana

20.27 – GAME AND FIRST SET BEDENE! Ottima risposta e successivo errore di dritto per l’azzurro; parziale chiuso dunque dopo 38′

20.26 – Servizio e dritto piuttosto violento. 30-40

20.26 – In corridoio l’inside-out di dritto: 15-40 e due set point per lo sloveno

20.25 – Forza la seconda e commette doppio fallo. 15-30 e warning per una pallata, con fischi da parte del pubblico croato

20.24 – Ancora un errore di rovescio per Cecchinato. 15 pari

20.23 – Altra buona prima di Bedene. 3-5

20.22 – Doppio fallo e secondo parità

20.20 – Il nastro non aiuta lo sloveno e game ai vantaggi

20.20 – Buona risposta dell’azzurro e rovescio in rete. 40-30

20.19 – Servizio e dritto di Bedene. 30-15

20.18 – E inizia bene sul servizio del suo avversario. 0-15

20.15 – Game Cecchinato. 3-4

20.15 – Ancora un dritto piuttosto aggressivo. 40-0

20.14 – Dritto a rientrare da parte dell’azzurro. 30-0

20.13 – Ace al centro dello sloveno, che così conferma il proprio vantaggio. 2-4

20.12 – Ancora un errore di dritto da parte di Cecchinato. 40-0

20.08 – BREAK BEDENE! In corridoio il dritto del nativo di Palermo: 2-3

20.08 – L’azzurro concede tre palle break al suo avversario ma la salva la prima. 15-40

20.06 – Un altro turno di battuta piuttosto agevole per lo sloveno (vinto sempre a 15). 2-2

20.01 – Game Cecchinato. 2-1

20.00 – Difficile il controllo della volée. 40-30

19.59 – L’azzurro perde il primo punto ma poi mette a segno una buona prima ed una discreta smorzata. 30-15

19.57 – Bedene serve bene e tiene la battuta a 15. 1-1

19.53 – Prima una palla corta e poi la chiusura di questo primo gioco. 1-0

19.52 – Servizio e dritto per Cecchinato, che annulla così il BP. 40 pari

19.52 – Ancora un dritto in rete e palla break in favore del nativo di Lubiana

19.51 – Subito un game complicato. 30 pari

19.49 – Dritto in rete. 15 pari

19.49 – Inizia il match, serve l’azzurro

19.41 – Giocatori in campo per il riscaldamento

19.30 – Caruso si impone in rimonta su Robredo: 5-7 6-4 6-3. Tra poco in campo Cecchinato e Bedene

18.41 – L’italiano pareggia i conti, facendo suo il secondo parziale per 6-4

18.12 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Cecchinato-Bedene. L’incontro in questione avrà inizio al termine di Caruso-Robredo, con il secondo che ha vinto il primo set per 7-5

Cecchinato se la vedrà con Bedene nel match d’esordio dell’Atp Umago

Il tennista di Palermo (testa di serie n°5 del 250 croato) affronterà nel primo turno lo sloveno Aljaz Bedene (n°85), con il quale ha perso i due precedenti disputati in carriera a livello di circuito maggiore.

Cecchinato ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha raggiunto la sua prima semifinale sul cemento (sconfitto dal ceco Tomas Berdych), salvo poi venir eliminato nel secondo turno ad Auckland e nel primo all’Australian Open. Dopo un’altra sconfitta al secondo incontro a Cordoba, il cammino sulla terra battuta sudamericana migliora decisamente ed arriva il primo titolo della stagione a Buenos Aires, dove batte in finale l’argentino Diego Schwartzman.

Nei successivi tornei non raccoglie grandi soddisfazioni: sconfitta all’esordio a Rio de Janeiro, al secondo nel Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e raggiunge il terzo turno nel 1000 di Montecarlo, la semifinale a Monaco di Baviera, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Madrid e al Roland Garros, un secondo turno nel 1000 di Roma. Su erba subisce l’eliminazione al primo turno del Queen’s, ad Eastbourne ed anche a Wimbledon.

Il nativo di Lubiana, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane, dove ha perso al primo turno, ottenendo il medesimo risultato anche nello Slam australiano. Gioca poi sulla terra battuta sudamericana, raggiungendo i quarti di finale a Cordoba, il secondo turno a Buenos Aires prima di ritirarsi a Rio de Janeiro, senza giocare la semifinale, perdendo anche al primo turno di Miami. Nei tornei successivi sul rosso raccoglie due primi turni a Marrakech e Montecarlo, il secondo turno a Budapest e nuovamente una battuta d’arresto all’esordio dell’Open di Francia. Inizia poi la parentesi “verde” e si ferma al primo turno di ‘s-Hertogenbosch e ai Championships, oltre al secondo ottenuto al Queen’s.

Cecchinato – Bedene: i precedenti

Rio De Janeiro 2019 – Terra battuta – Primo turno – BEDENE b. Cecchinato 7-5 7-6(1)

Winston Salem 2015 – Cemento – Primo turno – BEDENE b. Cecchinato 6-2 6-2

Cecchinato – Bedene, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.