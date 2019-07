Cecchinato-Chardy 6-7 5-7, Atp Kitzbühel 2019: sesta sconfitta consecutiva all’esordio per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

MARCO CECCHINATO – JEREMY CHARDY 6-7(8) 5-7, Centre Court

Primo turno Atp 250 Kitzbühel (terra battuta)

21.42 – GAME, SET AND MATCH CHARDY! Il transalpino si procura una seconda occasione e la sfrutta, chiudendo l’incontro dopo 1h e 46′ (53′ la durata del secondo parziale)

21.41 – Cecchinato annulla la palla match. Seconda parità

21.40 – Match point

21.40 – L’azzurro costretto di nuovo ai vantaggi (dal 40-15)

21.35 – Il francese recupera dal 15-30 e si garantisce almeno il tie-break. 5-6

21.31 – CONTRO-BREAK CHARDY! Match davvero altalenante: 5-5

21.30 – 15-40 e altre due chance per il contro-break

21.27 – E poi riesce a tenere la battuta. 5-4 ed ora Cecchinato serve per portare il match al terzo

21.26 – Ace n°4: 40-30

21.25 – Sesto doppio fallo del francese. 15-30

21.23 – E riesce a restare avanti. 5-3

21.22 – Annullata. Seconda parità

21.22 – Palla break

21.21 – Game nuovamente ai vantaggi

21.21 – Doppio fallo dell’azzurro. 30 pari

21.18 – Terzo ace per Chardy, che tiene la battuta a 30. 4-3

21.15 – Cecchinato riesce a confermare il break. 4-2

21.14 – Salvati tutti e tre i break point. 40 pari

21.13 – Il servizio non sembra funzionare in entrambi i tennisti: tre palle del contro-break per il transalpino. 0-40

21.12 – Primo doppio fallo per l’azzurro. 0-15

21.10 – BREAK CECCHINATO! Nuovo vantaggio nel parziale per il tennista di Palermo. 3-2

21.09 – Due nuove chance di vantaggio per l’azzurro. 15-40

21.07 – CONTRO-BREAK CHARDY! 2-2

21.05 – Reazione del francese, che prova l’immediato contro-break. 30-40

21.02 – BREAK CECCHINATO! 2-1

21.02 – Doppio fallo di Chardy e due palle break per il tennista siciliano. 15-40

20.59 – L’azzurro fa suo il game. 1-1

20.58 – 30 pari

20.57 – Cecchinato torna in difficoltà al servizio. 0-30

20.55 – E riesce a tenere la battuta a 15. 0-1

20.52 – Inizia il secondo set, serve il transalpino

20.49 – FIRST SET CHARDY! Questo primo parziale si chiude sul 10-8, dopo 53′

20.48 – Il francese vince il punto in risposta e conquista il quarto set point (sul proprio servizio). 8-9

20.48 – Salvato anche questo. 8-8

20.47 – Terzo set point in favore di Chardy (dopo i primi due avuti nel settimo game). 7-8

20.46 – Il francese lo annulla sul proprio servizio. 7-7

20.45 – Set point n°4 per l’azzurro. 7-6

20.45 – Chardy salva anche questo! 6-6

20.44 – Anche il secondo ma il terzo è sul servizio di Cecchinato. 6-5

20.43 – Annullato il primo. 6-4

20.43 – Il transalpino recupera un mini-break ma ora l’azzurro ha tre set point. 6-3

20.42 – Doppio vantaggio: dai set point annullati Chardy si è letteralmente sgretolato. 5-2





20.41 – Mini-break per Cecchinato e si cambia campo. 4-2

20.40 – Entrambi vinti dal tennista palermitano. 3-2

20.39 – Dopo i primi tre turni siamo sul 2-1 per il francese. Ora due servizi per Cecchinato

20.37 – Chardy tiene la battuta a 15. TIE-BREAK

20.33 – L’azzurro vince il game a 30 e si garantisce almeno il tie-break. 6-5

20.30 – CONTRO-BREAK CECCHINATO! Il francese salva la prima, nulla può sulla seconda. 5-5

20.29 – 15-40 e due possibilità del 5-5 (dall’1-5)

20.28 – Chardy nuovamente in difficoltà al servizio. 15-30

20.25 – Game vinto a 0, con ace finale. 4-5 ed ora il transalpino servirà nuovamente per il primo parziale

20.24 – PRIMO CONTRO-BREAK CECCHINATO. L’azzurro ora sembra essere entrato in gioco e dimezza lo svantaggio: 3-5

20.23 – Palla per un primo contro-break. 30-40

20.22 – 30 pari dal 30-0

20.19 – Riesce a chiudere il game ma ora Chardy serve per il primo set. 2-5

20.18 – Cecchinato annulla anche il secondo e si va ai vantaggi

20.18 – Riesce a salvare il primo. 30-40

20.18 – Non è proprio entrato nel match l’azzurro e concede due set point al francese. 15-40

20.16 – Chardy conferma il doppio vantaggio. 1-5

20.15 – Doppio fallo ma poi il transalpino vince il punto successivo. 30 pari

20.12 – DOPPIO BREAK CHARDY! Il francese riesce a concretizzare quest’occasione e si porta sul 4-1

20.11 – Seconda chance per il doppio break

20.11 – Questa volta l’annulla con l’ace. 40 pari

20.10 – Cecchinato concede un altro break point al suo avversario. 30-40

20.07 – Vantaggio confermato a 0 (con ace finale). 1-3

20.04 – BREAK CHARDY! Il transalpino concretizza la prima chance concessagli dall’avversario. 1-2

20.03 – Game combattuto sul servizio dell’azzurro. 30 pari

20.01 – Poi riesce a tenere la battuta. 1-1

20.00 – Doppio fallo di Chardy. 40-30

19.57 – Game vinto senza alcun patema, a 0. 1-0

19.56 – Inizia il match, serve Cecchinato

19.48 – Giocatori in campo per il riscaldamento

19.37 – E poi chiude l’incontro, battendo il connazionale Rodionov con il punteggio di 6-3 6-4. Tra poco in campo l’azzurro ed il francese

18.56 – Novak vince il primo set per 6-3

18.18 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Sta per iniziare il penultimo match di giornata tra Novak e Rodionov e dopo di questo toccherà finalmente a Cecchinato affrontare Chardy

Cecchinato se la vedrà con Chardy nel match d’esordio dell’Atp Kitzbühel

Il tennista di Palermo (n°63 Atp) affronterà nel primo turno del 250 austriaco il francese Jeremy Chardy (n°77), con il quale l’unico precedente disputato a livello Challenger mentre è un inedito a livello di circuito maggiore.

Cecchinato ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha raggiunto la sua prima semifinale sul cemento (sconfitto dal ceco Tomas Berdych), salvo poi venir eliminato nel secondo turno ad Auckland e nel primo all’Australian Open. Dopo un’altra sconfitta al secondo incontro a Cordoba, il cammino sulla terra battuta sudamericana migliora decisamente ed arriva il primo titolo della stagione a Buenos Aires, dove batte in finale l’argentino Diego Schwartzman.

Nei successivi tornei non raccoglie grandi soddisfazioni: sconfitta all’esordio a Rio de Janeiro, al secondo nel Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e raggiunge il terzo turno nel 1000 di Montecarlo, la semifinale a Monaco di Baviera, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Madrid e al Roland Garros, un secondo turno nel 1000 di Roma. Su erba subisce l’eliminazione al primo turno del Queen’s, ad Eastbourne ed anche a Wimbledon. Torna a giocare sul rosso ma perde ancora al primo turno sia ad Umago che ad Amburgo.

Il nativo di Pau, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane, perdendo in semifinale, per poi fermarsi al secondo turno dello Slam australiano. Conclude la prima parte di stagione sul cemento con i quarti di finale a Montpellier, quattro sconfitte consecutive all’esordio a Rotterdam, Marsiglia, nel 1000 di Indian Wells e nel Challenger di Phoenix, oltre al terzo turno nel 1000 di Miami. Su terra battuta perde al secondo turno a Houston, al primo nel 1000 di Montecarlo, di nuovo al secondo turno ad Estoril, al terzo del 1000 di Madrid e al secondo in quello di Roma, per poi perdere all’esordio sia a Lione che nell’Open di Francia.

Sui campi verdi raggiunge due secondi turni al Queen’s e ai Championships, con anche un primo turno ad Eastbourne. Gioca poi nuovamente sul rosso, raggiungendo i quarti a Bastad ed Amburgo.

Cecchinato – Chardy: i precedenti

Confronto inedito

Cecchinato – Chardy, dove seguire il match

L’incontro non avrà alcuna copertura televisiva.