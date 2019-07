F1, GP Germania 2019: Verstappen vince una gara pazza davanti a Vettel e Kvyat. Leclerc ko, Hamilton fuori dai punti

La gara più caotica di questo Mondiale 2019 di Formula 1 va a Max Verstappen, che così si impone nel GP Germania ed ottiene la seconda vittoria stagionale (settima in carriera). L’olandese della Red Bull precede sul traguardo un grande Sebastian Vettel con la Ferrari, partito in ultima posizione, e Daniil Kvyat (Toro Rosso, che invece ha rimontato dalla quattordicesima casella della griglia). Pioggia protagonista per più di metà gran premio e che ha più volte rimescolato le carte: a farne le spese in tanti, compresi Charles Leclerc, Valtteri Bottas ed anche Lewis Hamilton (che è però riuscito a terminare la gara, anche se fuori dai punti).

Confirmation of the final positions from an unforgettable race at Hockenheim ⏱️#GermanGP #F1 🇩🇪 pic.twitter.com/ea8y1zqGE3 — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

GP GERMANIA 2019, 64 giri

Hockenheimring, undicesima prova del Mondiale di F1

CLASSIFICA GP GERMANIA

1. Verstappen

2. Vettel

3. Kvyat

4. Stroll

5. Sainz

BANDIERA A SCACCHI! Verstappen vince il GP Germania, davanti ad un grande Vettel (partito ultimo) e a Kvyat (porta bene alla Toro Rosso la pioggia)



BREAKING: Max Verstappen wins a dramatic #GermanGP 😮 Sebastian Vettel claims P2 from P20 on the grid Daniil Kvyat claims Toro Rosso's second ever F1 podium by finishing P3 WOW#F1 🇩🇪 pic.twitter.com/wigBV6z0gs — Formula 1 (@F1) July 28, 2019



Giro 64/64 – Ultimo giro

Giro 63/64 – Il tedesco passa anche Kvyat ed è secondo

Giro 62/64 – Giro più veloce per Verstappen. Vettel attiva il DRS e passa Stroll. Gasly va addosso ad Albon nel tentativo di passarlo e si ritira

Giro 60/64 – Cinque giri al termine del GP Germania e la Safety Car rientra ai box. Ottimo sorpasso del tedesco ai danni di Sainz ed Albon passa Gasly

Giro 57/64 – Il finlandese della Mercedes esce fuori alla curva uno in testacoda ma, al contrario di Hamilton, picchia contro le barriere. Altra SC in pista



LAP 57/64: SAFETY CAR The race goes from bad to worse for Mercedes 👀 Valtteri Bottas' race is over as pushes beyond the limit in the race for the final podium place 💥 Lewis Hamilton is down in P14#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/NYu9T6MNrA — Formula 1 (@F1) July 28, 2019



Giro 56/64 – Stroll resiste agli assalti di Bottas

Giro 55/64 – Giro più veloce del GP Germania per Vettel. Dieci giri al termine e la pista resta asciutta, ma non troppo all’esterno

Giro 54/64 – Il britannico rientra ai box e cambia pneumatici. Il tedesco della Ferrari passa Albon ed è sesto





Giro 53/64 – Testacoda di Hamilton alla prima curva ma evita per un pelo il contatto con le barriere

Giro 52/64 – Ora il miglior tempo è di Vettel

Giro 51/64 – Il russo della Toro Rosso passa Stroll e si mette in seconda posizione. Giro più veloce del GP Germania per Giovinazzi

Giro 50/64 – L’olandese ritocca il miglior tempo ed ora Hamilton è fuori dai punti (avendo scontato la penalità di 5 secondi)

Giro 49/64 – Giro più veloce di Verstappen, poi battuto da Kvyat

Giro 48/64 – Si fermano anche gli altri ed ora in testa c’è di nuovo l’olandese della Red Bull. GP Germania davvero pazzo

Giro 47/64 – Girandola di soste, con Verstappen e Bottas che montano le gomme da asciutto

Giro 46/64 – Riparte il GP Germania: Hamilton deve tenere a bada Sainz ed Albon, con il ferrarista che recupera terreno





Giro 45/64 – La Safety Car rientrerà alla fine di questo giro. Stroll tenta l’azzardo e mette gomme da asciutto

Giro 42/64 – L’olandese della Red Bull ne approfitta subito e monta gomme intermedie nuove. Vettel fa la stessa cosa ma non entra subito l’anteriore destra

Giro 41/64 – Ultima curva fatale anche per Hulkenberg (davvero bagnata all’esterno). Safety Car di nuovo in pista



LAP 40/64 Heartbreak for @HulkHulkenberg as he crashes into the barriers and can't recover 💔 With a first F1 podium in sight, his race is over#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/cS8IybB7sT — Formula 1 (@F1) July 28, 2019



Giro 40/64 – Giro più veloce del GP Germania per Verstappen. Oltre nove secondi su Bottas e Raikkonen va fuori pista all’ultima curva, rientrando in nona posizione

Giro 39/64 – Vettel è ancora in ottava posizione, sempre alle spalle di Raikkonen. Dopo la rimonta iniziale, non è riuscito ad andare oltre

Giro 38/64 – Piove di nuovo ma in maniera leggera. Il tedesco della Renault passato anche dal britannico della Mercedes

Giro 37/64 – Bottas supera di slancio Hulkenberg, ma è a oltre otto secondi da Verstappen

Giro 36/64 – Nuova investigazione per Hamilton, il quale sarebbe andato troppo lento appena è uscita la vettura di sicurezza. Nel frattempo riesce a passare Albon

Giro 34/64 – La Safety Car rientra ai box e il GP Germania riparte. Cinque secondi di penalità per il britannico della Mercedes



Giro 32/64 – Siamo a metà gara di questo GP Germania ed Hamilton è sotto investigazione per la manovra precedente

Giro 31/64 – Bottas rientra anche lui ai box e mette le intermedie, rientrando al terzo posto

Giro 30/64 – Hamilton danneggia l’ala anteriore nello stesso punto di Leclerc e rientra ai box non rispettando la procedura. Sosta lunghissima e rientra in quinta posizione

Giro 29/64 – Altro fuoripista per il monegasco della Ferrari e questa volta gli è fatale. Ritiro e Safety Car in pista (Vettel rientra ai box e rimette le intermedie, visto l’arrivo di un altro scroscio di pioggia)

Giro 28/64 – Problema alla PU per Norris ed è costretto al ritiro. Nuova VSC e Leclerc ne approfitta, montando le gomme soft

Giro 27/64 – Altre soste, compresa quella di Bottas. Ci avviciniamo alla metà gara del GP Germania e l’olandese della Red Bull va in testacoda (senza conseguenze)

Giro 26/64 – Anche Verstappen fa il cambio gomme ma monta le medie (banda gialla). Largo di Leclerc all’ultima curva

Giro 24/64 – Vettel viene richiamato ai box e monta anche lui le morbide

Giro 23/64 – Magnussen tenta l’azzardo e mette le gomme soft da asciutto (banda rossa)

Giro 22/64 – Hamilton continua a veleggiare senza problemi e l’olandese della Red Bull si riavvicina a Bottas

Giro 21/64 – Vettel si lamenta delle sue gomme, mentre Leclerc riduce a 4.7 secondi il distacco da Verstappen

Giro 18/64 – Giro più veloce del GP Germania per il monegasco della Ferrari, che sta sfruttando bene le gomme fresche. Fuoripista per Sainz ma alla fine riesce a ripartire

Giro 17/64 – Finita la VSC e il DRS è stato riattivato. Mezzo testacoda di Verstappen per evitare il contatto con Bottas



LAP 17/64 Max Verstappen has a good look at Valtteri Bottas 👀 Just as he looks set to take P2, he loses grip in his Red Bull 😣#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/1uzeq9lohS — Formula 1 (@F1) July 28, 2019



Giro 16/64 – La Ferrari richiama ai box Leclerc (montando un nuovo treno di intermedie) e non perde alcuna posizione, nonostante il tempo minimo scontato ai box per l’unsafe release

Giro 15/64 – Ricciardo rompe il motore. Virtual Safety Car attivata



LAP 13/64 Excellent start from Charles Leclerc, who is now P4 after starting P10 It's still a little bit slippy out there though 👀#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/DxR99uEzck — Formula 1 (@F1) July 28, 2019



Giro 11/64 – Distacchi abbastanza cristallizzati e Leclerc rischia molto nel Motodrom

Giro 10/64 – Gasly in grossa difficoltà in questo GP Germania, con anche un fuoripista in precedenza. Ora è quattordicesimo

Giro 9/64 – Hamilton continua a martellare. Si ferma Magnussen con la sua Haas

Giro 8/64 – Il britannico ritocca il proprio tempo. Bottas a 2 secondi, Verstappen a 3 e Leclerc ad oltre 9. Sotto investigazione il presunto “unsafe release” di Leclerc ai danni di Grosjean

Giro 7/64 – Ora il più rapido è Hamilton. Vettel in ottava posizione

Giro 6/64 – Giro più veloce del GP Germania per Bottas

Giro 5/64 – La vettura di sicurezza rientra e la gara riprende

Giro 4/64 – Tutti ai box i primi e montano pure loro le gomme intermedie

Giro 3/64 – SAFETY CAR di nuovo in pista! Testacoda per Perez e contatto con le barriere. Vettel si ferma e monta le intermedie



LAP 3/64 SAFETY CAR DEPLOYED Sergio Perez is out after colliding with the wall 💥 Multiple cars returning to the pits for intermediate tyres#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/doibw77DbH — Formula 1 (@F1) July 28, 2019



Giro 2/64 – Raikkonen si trova in terza posizione, alle spalle delle due Mercedes. Sorpassato poi dall’olandese della Mercedes ed il tedesco della Ferrari rimonta ancora

15.21 – BANDIERA A SCACCHI! Partenza lentissima per Verstappen, che perde delle posizioni. Vettel ha guadagnato già sei posizioni

15.20 – Tutto pronto per la partenza da fermo

15.17 – Quarto giro in corso, con Verstappen che vorrebbe iniziare a gareggiare

15.15 – Terzo giro alle spalle della vettura di sicurezza

15.13 – Secondo giro dietro la Safety Car

15.10 – Al via il giro di ricognizione del GP Germania

15.04 – Si inizierà dietro la Safety Car, a causa della pioggia abbondante sul tracciato

14.55 – Sarà una gara che partirà in condizioni da bagnato, rispettando quindi le previsioni meteo



It's gonna be wet ☔️ And in F1, wet usually means wild 🤪#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/rFrFBw2Wp4 — Formula 1 (@F1) July 28, 2019



14.04 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta del GP Germania, undicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Tra poco più di un’ora l’inizio delle operazioni di partenza

F1, GP Germania 2019: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri (27 luglio), ha conquistato la pole position del GP Germania con il britannico Lewis Hamilton (quarta della stagione, ottantasettesima della carriera) e al suo fianco partirà la Red Bull di Max Verstappen, che ha realizzato un tempo di oltre tre decimi superiore. In seconda fila abbiamo l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, a 362 millesimi dal miglior tempo, che precede la Red Bull di Pierre Gasly, mentre in terza abbiamo l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e la Haas di Romain Grosjean. Qualifiche da dimenticare in casa Ferrari, con Sebastian Vettel che ha accusato un problema in Q1 (partirà ultimo) e Charles Leclerc tra la fine della Q2 e l’inizio della Q3.

Completano la top-10 Carlos Sainz con McLaren, Sergio Perez (Racing Point) e Nico Hulkenberg con la prima delle Renault. Antonio Giovinazzi manca di poco la top-10 con la seconda Alfa Romeo, mentre Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Lando Norris sono autori di prestazioni sottotono, subendo un grosso distacco dai rispettivi compagni di team.

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’11″767 – Q1

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’12″113 – Q1

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’12″129 – Q1

4 – Pierre Gasly (Red Bull-Honda) – 1’12″522 – Q1

5 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’12″538 – Q1

6 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’12″851 – Q1

7 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’12″897 – Q1

8 – Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) – 1’13″065 – Q1

9 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’13″126 – Q1

10 – Charles Leclerc (Ferrari) – No time – Q1

11 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’12″786 – Q2

12 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’12″789 – Q2

13 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’12″799 – Q2

14 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – 1’13″135 – Q2

15 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’13″450 – Q2

16 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’13″333 – Q1

17 – Alexander Albon (Toro Rosso-Honda) – 1’13″461 – Q1

18 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’14″721 – Q1

19 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’14″839 – Q1

20 – Sebastian Vettel (Ferrari) – No time – Q1

F1, Gp Germania: l’albo d’oro delle vittorie sull’Hockenheimring

Piloti

4 – Michael Schumacher (Germania): 1995, 2002, 2004, 2006

3 – Nelson Piquet (Brasile): 1981, 1986, 1987

Ayrton Senna (Brasile): 1988, 1989, 1990

Fernando Alonso (Spagna): 2005, 2010, 2012

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2008, 2016, 2018

2 – Alain Prost (Francia): 1984, 1993

Nigel Mansell (Regno Unito): 1991, 1992

Gerhard Berger (Austria): 1994, 1997

1 – Jochen Rindt (Austria): 1970

Niki Lauda (Austria): 1977

Mario Andretti (USA): 1978

Alan Jones (Australia): 1979

Jacques Laffite (Francia): 1980

Patrick Tambay (Francia): 1982

René Arnoux (Francia): 1983

Damon Hill (Regno Unito): 1996

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998

Eddie Irvine (Regno Unito): 1999

Rubens Barrichello (Brasile): 2000

Ralf Schumacher (Germania): 2001

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2003

Nico Rosberg (Germania): 2014

Costruttori

11 – Ferrari: 1977, 1982, 1983, 1994, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012

9 – Williams: 1979, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1996, 2001, 2003

6 – McLaren: 1984, 1988, 1989, 1990, 1998, 2008

3 – Mercedes: 2014, 2016, 2018

2 – Lotus: 1970, 1978

Benetton: 1995, 1997

1 – Ligier: 1980

Brabham: 1981

Renault: 2005

F1, Gp Germania 2019: dove seguirlo

