F1, Qualifiche GP Germania 2019: Hamilton firma la pole n°87 in carriera. La griglia di partenza completa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP GERMANIA 2019

Hockenheimring, undicesima prova del Mondiale di F1

16.01 – BANDIERA A SCACCHI! Pole position per Hamilton, che non migliora (come anche Verstappen, secondo). Seconda fila per Bottas e Gasly



BREAKING: @LewisHamilton takes pole for Sunday's German Grand Prix ahead of Max Verstappen and Valtteri Bottas#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/mdnaqBVK8i — Formula 1 (@F1) July 27, 2019



15.58 – Il britannico della Mercedes è il primo a scendere in pista per il suo secondo tentativo

15.53 – 1’11”767: pole position provvisoria per Hamilton, con tre decimi su Verstappen e quattro su Bottas

15.52 – Niente da fare: Leclerc scende dalla vettura e quindi partirà decimo

15.50 – Problemi anche per il monegasco e stanno lavorando sulla sua SF90

15.48 – Inizia la Q3 del GP Germania: dodici minuti a disposizione dei piloti per l’assalto alla pole, a cui prenderanno parte le due Mercedes, la Ferrari di Leclerc, le due Red Bull, l’Alfa Romeo di Raikkonen, la McLaren di Sainz, la Renault di Hulkenberg e la Racing Point di Perez

15.41 – Finita la Q2 del GP Germania: miglior tempo di Hamilton e sono stati eliminati Giovinazzi, Magnussen, Ricciardo, Kvyat e Stroll



🏁 Q2 – DRIVERS ELIMINATED 🏁 Giovinazzi

Magnussen

Ricciardo

Kvyat

Stroll Hamilton tops the session, Perez scrapes through in P10 Just three hundredths of a second separate P8 and P13 😮 pic.twitter.com/bBr01Hab9g — Formula 1 (@F1) July 27, 2019



15.39 – L’olandese della Red Bull sale in quarta posizione

15.35 – Circa cinque minuti al termine della Q2 del GP Germania: a rischio eliminazione Hulkenberg, Kvyat, Ricciardo, Stroll e Verstappen (quest’ultimo in pista con gomme soft)

15.33 – Terzo posto per Gasly mentre il suo compagno di team olandese ancora non ha fatto segnare un tempo cronometrato

15.30 – Leclerc si inserisce tra le due Frecce d’Argento, anche lui con gomme medie

15.29 – 1’12”149: ottimo tempo del britannico della Mercedes. Anche Bottas e Verstappen hanno montato la stessa mescola

15.25 – Inizia la Q2 ed Hamilton va subito in pista, con gomme medie (banda gialla). Quindici minuti a disposizione dei piloti

15.20 – Terminata la Q1 del GP Germania: miglior tempo di Leclerc e sono stati eliminati Norris, Albon, Russell, Kubica e Vettel (problemi alla Power Unit)

15.17 – Vettel scende dalla vettura e quindi domani partirà in ultima fila

15.15 – Hamilton sale in terza posizione, a ben sei decimi dal monegasco

15.14 – Circa cinque minuti al termine e le Mercedes non riescono a trovare il tempo. A rischio Norris, Hamilton, Kubica, Russell e Vettel

15.09 – 1’12”229: miglior tempo per Leclerc, con tre decimi di vantaggio su Verstappen

15.08 – In pista anche le due Ferrari ma Vettel afferma di avere problemi alla Power Unit



"There's an issue – I lost power" Vettel is told by @ScuderiaFerrari to slow on track, return to the garages 😱#F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/R4fMafWGsB — Formula 1 (@F1) July 27, 2019



15.07 – In testa ora si è portato Sainz con la McLaren

15.04 – Le due Williams realizzano i primi tempi cronometrati

15.00 – Iniziata la Q1 del GP Germania: diciotto minuti a disposizione dei piloti e i cinque che realizzeranno il tempo peggiore saranno eliminati

14.52 – Meno di dieci minuti al via della sessione di prove ufficiali



10 minutes until qualifying here at the Hockenheimring Here's your weather update – just a few degrees warmer than FP3 and a touch of ☀️#F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/sGBgbVzXrn — Formula 1 (@F1) July 27, 2019



13.02 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta delle qualifiche del GP Germania 2019. Nell’ultima sessione di prove libere ancora miglior tempo per Leclerc, davanti a Verstappen, Vettel e Bottas

F1, GP Germania 2019: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Germania 2019, sul circuito dell’Hockenheimring, il miglior tempo è stato realizzato da Charles Leclerc con la Ferrari, fermando il cronometro sull’1’13”449 durante la FP2. Alle sue spalle si piazza il compagno di team Sebastian Vettel (che invece è stato primo nella sessione mattutina), ad un distacco di 124 millesimi, precedendo le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (rispettivamente a 146 e 662 millesimi dalla vetta).

Quinto posto per la Red Bull di Max Verstappen, che chiude davanti alla Haas di Romain Grosjean e alla Racing Point di Lance Stroll (vera sorpresa di questa prima giornata tedesca). Chiudono la top-10 Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo, la Renault di Nico Hulkenberg e Sergio Perez, con la seconda Racing Point; sempre un buon equilibrio a centro gruppo e anche questa volta tra l’undicesimo (Carlos Sainz con la McLaren) e il diciottesimo (Kevin Magnussen, Haas) ci sono poco più di otto decimi di distacco.

Sempre nella sessione del pomeriggio incidente abbastanza importante per Pierre Gasly (Red Bull) all’ultima curva, a quindici minuti dal termine, che costringerà i meccanici del team austriaco ad una lunga notte di lavoro. Nella prima giornata del weekend del GP Germania è stato protagonista il sole ma da domani tutto potrebbe cambiare, in quanto ci sono diverse probabilità di pioggia sia al sabato che alla domenica, rendendo quindi “inutili” i dati raccolti dalle scuderie.

CLASSIFICATION: END OF FP1 A @ScuderiaFerrari 1-2, with Sebastian Vettel setting the early pace on his home race weekend#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/eYXxwl7idt — Formula 1 (@F1) July 26, 2019

F1, GP Germania: l’albo d’oro delle pole position sull’Hockenheimring

Piloti

3 – Alain Prost (Francia): 1981, 1984, 1993

Nigel Mansell (Regno Unito): 1987, 1991, 1992

Ayrton Senna (Brasile): 1988, 1989, 1990

2 – Gerhard Berger (Austria): 1994, 1997

Damon Hill (Regno Unito): 1995, 1996

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

David Coulthard (Regno Unito): 2000

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2001, 2003

Michael Schumacher (Germania): 2002, 2004

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005, 2006

Sebastian Vettel (Germania): 2010, 2018

Nico Rosberg (Germania): 2014, 2016

1 – Jacky Ickx (Belgio): 1970

Jody Scheckter (Sudafrica): 1977

Mario Andretti (USA): 1978

Jean-Pierre Jabouille (Francia): 1979

Alan Jones (Australia): 1980

Didier Pironi (Francia): 1982

Patrick Tambay (Francia): 1983

Keke Rosberg (Finlandia): 1986

David Coulthard (Regno Unito): 2000

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2008

Fernando Alonso (Spagna): 2012

Costruttori

11 – McLaren: 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2008

9 – Williams: 1980, 1987, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2001, 2003

8 – Ferrari: 1970, 1982, 1983, 1994, 2002, 2004, 2012, 2018

2 – Renault: 1979, 1981

Mercedes: 2014, 2016

1 – Lotus: 1978

Benetton: 1997

Red Bull Racing: 2010

F1, GP Germania 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.