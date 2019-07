F1, Qualifiche GP Silverstone 2019: Bottas fa sua la decima pole della carriera. La griglia di partenza completa

🏁 END OF QUALIFYING 🏁 TOP TEN

HUL

QUALIFICHE GP SILVERSTONE 2019

Circuito omonimo (Gran Bretagna), decima prova del Mondiale di F1

BANDIERA A SCACCHI! Bottas conferma la pole position, davanti ad Hamilton e Leclerc (a 79 millesimi). Quarta e quinta le due Red Bull, solo sesto Vettel





16.01 – Hamilton manca la pole per soli 6 millesimi

15.57 – In pista Norris e Albon, che faranno un solo tentativo. Stanno per rientrare in pista anche gli altri, per il secondo assalto alla pole

15.53 – Primo giro non entusiasmante per le due Ferrari, con Verstappen alle spalle delle due Frecce d’Argento

15.52 – Bottas in pole position provvisoria: 1’25”093

15.48 – Inizia la Q3 del GP Silverstone: dodici minuti a disposizione per l’assalto alla pole position, alla quale prenderanno parte le due Ferrari, le due Mercedes, le due Red Bull, le due Renault, la McLaren di Norris e la Toro Rosso di Albon

15.42 – Finisce qui la Q2 del GP Silverstone: Leclerc si migliora con la gomma rossa e quindi partirà con questa tipologia di mescola. Eliminati Giovinazzi, Raikkonen, Sainz, Grosjean e Perez





15.38 – In pista nuovamente Vettel, con gomma soft nuova

15.34 – Cinque minuti al termine e sono a rischio eliminazione Albon, Perez, Giovinazzi, Raikkonen e Grosjean

15.32 – Solo ottavo tempo per il tedesco della Ferrari

15.30 – 1’25”646: ancora miglior tempo di sessione per Leclerc, davanti a Hamilton e Bottas. Vettel in pista con gomma rossa (soft)

15.28 – Mercedes, Ferrari e Red Bull in pista con gomme medie (quindi domani partiranno con questa mescola)

15.25 – Iniziata la Q2: questa volta sono quindici i minuti a disposizione dei piloti e sempre gli ultimi cinque saranno eliminati. Nuvole abbastanza minacciose sopra il circuito

15.20 – Terminata la Q1 del GP Silverstone: miglior tempo del britannico della Mercedes e sono stati eliminati Magnussen, Kvyat, Stroll, Russell e Kubica



Q1 CLASSIFICATION: Lance Stroll has yet to get out of Q1 in 2019 😖



15.17 – Tornano in pista Bottas e Vettel, con gomme soft (banda rossa)

15.12 – Cinque minuti al termine e sono a rischio eliminazione Grosjean, Stroll, Perez, Russell e Kubica



🚀 New track record 🚀@LewisHamilton sets the quickest time in Q1 so far… His 1:25.513s lap is just two hundredths fastest than Leclerc TOP 5 (3 mins to go)

HAM

LEC

VER

BOT

VET



15.10 – Hamilton si prende la vetta della Q1, con solo un decimo di vantaggio nonostante la mescola di vantaggio

15.08 – 1’25”628: Leclerc realizza il nuovo record del circuito e si porta in testa, davanti a Norris e Vettel

15.05 – Le due Ferrari scendono in pista con gomme medie (banda gialla)

15.04 – Primi tempi cronometrati, con Grosjean davanti a Norris

15.00 – Iniziata la Q1: diciotto minuti a disposizione dei piloti e i cinque autori del giro peggiore saranno eliminati

14.50 – Dieci minuti al via della sessione di qualifiche del GP Silverstone



We had a few spots of rain in final practice but it's dry right now



13.02 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta delle qualifiche del GP Silverstone (Gran Bretagna). Nell’ultima sessione di prove libere (FP3) il miglior tempo è stato realizzato da Leclerc in 1’25”905, davanti a Vettel, Hamilton e Gasly

Ferrari power their way to the top 2 spots in FP3 🚀

F1, GP Silverstone 2019: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Silverstone 2019, sul circuito omonimo (in Gran Bretagna), il miglior tempo è stato realizzato da Valtteri Bottas con la Mercedes, fermando il cronometro sull’1’26”732 durante la FP2. Alle sue spalle si piazza il compagno di team Lewis Hamilton, che si ferma a sessantanove distacco, precedendo di 128 e 379 millesimi le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

Quinto posto per la Red Bull di Pierre Gasly (primo in FP1, con la pista inizialmente umida), che chiude davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra Max Verstappen. Chiudono la top-10 Carlos Sainz con la seconda McLaren, la Toro Rosso di Alexander Albon e Sergio Perez (Racing Point); sempre un buon equilibrio a centro gruppo e anche questa volta tra l’undicesimo (Daniil Kvyat con la Toro Rosso) e il diciottesimo (Romain Grosjean, Haas) ci sono meno di otto decimi di distacco.

Nella sessione del mattino bandiera rossa per un problema alla Power Unit di Kimi Raikkonen e per quanto riguarda il passo gara Frecce d’Argento davanti a tutti, con Hamilton che è stato velocissimo con la gomma media (banda gialla) e Red Bull e McLaren non troppo distanti dal passo delle vetture del Cavallino Rampante (che hanno mostrato come le gomme morbide abbiano una durata abbastanza scarsa).

A nip and tuck battle but it's Bottas who prevails in FP2 👊

F1, GP Silverstone: l’albo d’oro delle pole position sul circuito omonimo (Gran Bretagna)

Piloti

6 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

3 – Jim Clark (Regno Unito): 1963, 1965, 1967

Nigel Mansell (Regno Unito): 1990, 1991, 1992

Damon Hill (Regno Unito): 1994, 1995, 1996

Fernando Alonso (Spagna): 2005, 2006, 2012

2 – Giuseppe Farina (Italia): 1950, 1952

Stirling Moss (Regno Unito): 1956, 1958

René Arnoux (Francia): 1981, 1983

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

Rubens Barrichello (Brasile): 2000, 2003

Sebastian Vettel (Germania): 2009, 2010

1 – José Froilan Gonzalez (Argentina): 1951

Alberto Ascari (Italia): 1953

Jack Brabham (Australia): 1960

Jochen Rindt (Austria): 1969

Clay Regazzoni (Svizzera): 1971

Ronnie Peterson (Svezia): 1973

Tom Pryce (Regno Unito): 1975

James Hunt (Regno Unito): 1977

Alan Jones (Australia): 1979

Keke Rosberg (Finlandia): 1985

Nelson Piquet (Brasile): 1987

Gerhard Berger (Austria): 1988

Ayrton Senna (Brasile): 1989

Alain Prost (Francia): 1993

Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Michael Schumacher (Germania): 2001

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2002

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2004

Heikki Kovalainen (Finlandia): 2008

Mark Webber (Australia): 2011

Nico Rosberg (Germania): 2014

Costruttori

11 – Ferrari: 1951, 1952, 1953, 1971, 1983, 1988, 1990, 2000, 2001, 2003, 2012

Williams: 1979, 1985, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002

7 – Mercedes: 1954, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

McLaren: 1977, 1989, 1998, 1999, 2004, 2007, 2008

5 – Lotus: 1963, 1965, 1967, 1969, 1973

3 – Renault: 1981, 2005, 2006

Red Bull Racing: 2009, 2010, 2011

1 – Alfa Romeo: 1950

Maserati: 1956

Vanwall: 1958

Cooper: 1960

Shadow: 1975

F1, GP Silverstone 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.