LIVE Barella tra Roma e Inter: vincerà il Cagliari o deciderà il giocatore?

ore 10:30. Scende in pista Conte. Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore Antonio Conte avrebbe effettuato il controsorpasso ai danni della Roma chiamando direttamente Barella , che si è nuovamente promesso all’Inter. Anche Beltrami, agente del giocatore, lo dovrebbe aver ribadito nell’incontro con il club capitolino.

Nicolò Barella è diventato un nome caldo dell’estate. Come ci si poteva aspettare, più club avevano già messo gli occhi sul giocatore e, ragionando sulla propria rosa ed il proprio bilancio, hanno deciso se fare o meno un esborso importante per assicurarsi le sue prestazioni a centrocampo. L’azzurrino ha convinto, in primis tra tutte, Roma e Inter: da giorni si pensava che i nerazzurri fossero vicini alla chiusura e che Barella volesse solo la squadra di Conte.

Ieri Giulini, il presidente del Cagliari, ha riaperto la trattativa ai microfoni Sky mettendo in primo piano la Roma, vicina alla chiusura se il giocatore decidesse di trasferirsi nella capitale e volesse sposare un progetto che, tra rifondazione ed Europa League, il centrocampista per ora non vede di buon occhio. Molto più allettante giocare la Champions sotto la guida di Antonio Conte, un sergente che caratterialmente sembra trovarsi molto bene con Barella.

Nella notte di ieri, nel consueto programma targato Sky “Calciomercato-l’originale”, Gianluca Di Marzio, il numero 1 in Italia per conoscenza del calciomercato ha spiegato la situazione di Barella: “Barella ha scelto l’Inter e ha riconfermato anche in queste ore ai diretti interessati la sua scelta. La Roma lo sapeva e lo sa, tant’è che sta lavorando su altre piste in maniera concreta. Petrachi e Conte sono molto amici, Petrachi sa che Conte ha bloccato Barella e quindi Petrachi sta lavorando su altre alternative. Anzi è stato più il Cagliari che evidentemente sta cercando di incassare il più possibile”.