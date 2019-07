LIVE calciomercato Inter: la nuova corazzata dell’era Conte. Godin, Lazaro e…

Calciomercato Inter: le trattative già ufficiali

Giorni di grande fermento, trattative, contatti, sogni e colpi di mercato. Ieri anche per l’Inter è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo 2019. La squadra nerazzurra, annunciata come una delle protagoniste della sessione di mercato, ha messo sotto contratto ha già sistemato le plusvalenze (la scadenza per presentare i bilanci era fissata al 30 giugno), messo sotto contratto nuovi giocatori e continua a lavorare ad alti ritmi.

Tra i giocatori in uscita nel capitolo plusvalenze spicca tra tutti Andrea Pinamonti, andato al Genoa per 18 milioni. Poi gli altri sono tutti giocatori di buone prospettive ma che devono ancora dimostrare il loro valore tra i grandi: Vanheusden 12 milioni, 5 per Sala, Adorante e Gavioli, per Rizzo arrivano 3,5 milioni, 2 per Merola (il ragazzo che ha esordito in Europa League con Spalletti) e 1,5 per Riccardo Burgio. In tutto, Ausilio e Marotta sono riusciti ad incassare più di 50 milioni, permettendosi di operare senza troppi sacrifici nel prossimo triennio anche se il passivo non dovrà essere maggiore a 30 milioni.

Tra i giocatori arrivati spicca sicuramente il mastino uruguaiano Diego Godin, colpo a parametro zero dall’Atletico Madrid, a cui lo staff social dell’Inter ha dedicato un video presentazione speciale, sulla stessa linea di quello fatto per Conte. Lo stesso video che molti chiedevano anche per Lazaro, che ha firmato ieri dopo aver fatto le visite mediche ed il controllo dell’idoneità sportiva presso il Coni. L’esterno è arrivato dall’Herta Berlino, dopo una stagione con 3 gol e 7 assist in 31 presenze, per una cifra di 22 milioni più bonus e percepirà circa 1,5 milioni netti a stagione. Il giocatore austriaco è arrivato a titolo definitivo con un contratto in scadenza nel 2023.

Il mercato Inter però continua ad essere caldo ed in queste ore si attendono novità per l’ufficialità di Sensi, le trattative per Lukaku e Dzeko e quella, che sembra essere più spinosa, per Barella. Chissà poi che Marotta non tiri fuori dal cilindro qualche altro nome per Conte.