LIVE Calciomercato Milan 4 luglio : preso il portiere Jungdal, accordo per Bennacer

23:35 – Ruben Neves del Wolverhampton è finito nel mirino rossonero secondo Sportmediaset. Il Milan vorrebbe fare uno scambio Andre Silva-Neves con la società inglese.

23:10 – Accordo raggiunto tra il Milan è l’Empoli per Bennacer sulla base di 16 milioni di euro + 1-2 di bonus. Lo riporta calciomercato.com.

20:29 – Milan vicinissimo all’acquisto del brasiliano della Lazio, Luan Capanni. Il trasferimento è in fase conclusiva e il calciatore si è incontrato con Boban quest’oggi, a Casa Milan. Lo riporta calciomercato.com.

19:33 – Bennacer sempre più vicino secondo Sky Sport. Il Milan avrebbe offerto 15 milioni all’Empoli. I toscani ne vogliono 20 per chiudere l’affare.

19:29 – Secondo l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il Milan avrebbe avanzato un offerta di 13 milioni più il cartellino di Biglia alla Fiorentina, il tutto per arrivare a Veretout.

19:20 – Mattia Perin potrebbe giocare nel Milan la prossima stagione. Il ritorno di Buffon alla Juventus lo sta spingendo a lasciare i bianconeri secondo calciomercato.com.

18:06 – Secondo le ultime indiscrezioni riportate su varie testate, il Milan è I procinto di cedere Kessie. Probabile destinazione: la Premier League.

17:50 – Secondo Gianluca Di Marzio, Bennacer è diventato uno degli obiettivi numeri uno dei rossoneri. La trattativa prosegue spedita. Il costo dell’algerino ammonta a 20 milioni.

16:40 – Mayoral proposta al Milan da parte del Real Madrid secondo SportMediaset. L’attaccante vuole più spazio.

15:45 – Marsiglia interessato ad Andrè Silva in caso di partenza di Balotelli secondo i giornali francesi.

15:12 – L’Empoli valuta Bennacer 20 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport. La trattativa tra i rossoneri e i toscani va avanti.

14:00 – Dejan Lovren, obiettivo del Milan, rimarrà al Liverpool. Lo afferma Sky Sport.

13:20 – Il Milan smentisce incontro per la cessione del club al Qatar. La notizia era stata riportata da Adnkronos.

12:25 – Bennacer dell’Empoli in orbita Milan secondo Sky Sport. Sarebbe il playmaker perfetto per Gianpaolo.

12:09 – I rossoneri sono interessati a Marcelo del Real Madrid. Indiscrezione che trapela dal portale portoghese Sport. Il brasiliano avrebbe chiesto la cessione.

11:50 – Schick nel mirino del Milan secondo Repubblica. Giampaolo vuole rilanciarlo dopo l’esperienza negativa alla Roma per il Ceco. L’attaccante fece molto bene sotto la guida del tecnico abruzzese nella Sampdoria.

11:20 – Milan sempre interessato a Praet. Giampaolo lo sta chiedendo insistentemente alla dirigenza. Prosegue pure la trattativa per Veretout della Fiorentina. I viola vogliono 25 milioni.

10:55 – Le ultime indiscrezioni riportano di una frenata riguardante la trattativa Donnarumma-PSG. Non è da escludere un rinnovo del portiere italiano con il Milan.

10:35 – Il Milan sta pensando a Nastasic dello Schalke 04 secondo il Corriere dello Sport. Il serbo sostituirebbe il centrale difensivo Zapata, approdato al Genoa. Ricardo Rodriguez potrebbe essere ceduto ai tedeschi.

9:40 – Il Real Madrid offre Mariano Diaz al Milan, secondo il Corriere dello Sport. L’ex Lione potrebbe essere inserito nell’operazione Ceballos.

9:27 – Si allontana la pista Dani Ceballos. Il Real Madrid vuole un prestito senza diritto di riscatto per il classe 1996 secondo Tuttosport. Il Milan non è d’accordo. Trattativa in fase di stallo.

8:25 – Il Milan acquista il giovane portiere Under 17 danese, Jungdal dal Vejle Boldklub. Il danese ha effettuato le visite mediche alla clinica Madonnina di Milano.

Continua la campagna acquisti di rinnovamento del Milan. Giampaolo vuole costruire una squadra competitiva per la prossima stagione anche se potrebbero partire pezzi pregiati come Donnarumma. L’estremo difensore classe 1999 è destinato a lasciare la società rossonera per approdare in Ligue 1, sponda PSG. Nel frattempo, i rossoneri hanno acquistato un giovane portiere su cui puntare per il futuro: Andreas Kristoffer Jungdal. Il giovane danese Under 17 si è presentato questa mattina alla clinica Madonnina di Milano per le visite mediche, dopo che aveva superato il test di prova con la società milanese negli scorsi mesi.

Un’altro innesto difensivo per la squadra di Giampaolo che potrà contare su un portiere giovane con Jungdal nella prossima stagione. Oltre al neo acquisto Jungdal, a Milano è atteso il difensore Theo Hernandez, ex Marsiglia e Real Madrid, il quale si aggregherà definitivamente al Milan il prossimo 9 luglio. Ancora da definire la pista che porta a Dani Ceballos del Real Madrid.

Le merengues non vogliono cedere il calciatore con diritto di riscatto e rossoneri non vogliono valorizzare giocatori di altre squadre per poi rispedirli alla base. La trattativa con la società spagnola è dunque ancora in alto mare e si attendono aggiornamenti importanti provenienti dalla Spagna nelle prossime ore.