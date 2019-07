LIVE Calciomercato Milan: Bennacer in arrivo, Cutrone resta, Andre Silva in uscita

12:13 – Secondo AS, Pochettino sta allontanando Ceballos dal Milan. L’intento del tecnico è quello di farlo approdare al Tottenham.

11:43 – Dalla Francia affermante il Monaco sarebbe sulle tracce di Andre Silva, attaccante in uscita del Milan.

11:40 – Patrick Schick sempre nel mirino del Milan secondo Leggo. I rossoneri vogliono far felice Giampaolo che lo ha già allenato nella Sampdoria.



10:23 – Prosegue la trattativa tra il Milan e la Fiorentina per Veretout secondo la Gazzetta. I viola vogliono 25 milioni.

9:55 – Il Milan osserva con attenzione Gedson Fernandes del Benfica, ma il prezzo del calciatore rimane alto: 40 milioni di euro.

9:45 – Patrick Cutrone viene blindando dal Milan secondo la Gazzetta dello Sport. Niente cessione per il bomber 21enne.

Dopo aver concluso l‘acquisto del giovane portiere Jungdal proprio ieri, il Milan continua la propria campagna acquisti di rinforzamento per la prossima stagione. È stato oramai raggiunto l‘accordo con l’Empoli per l’algerino Bennacer, calciatore graditissimo dal tecnico Giampaolo. Il centrocampista potrebbe arrivare per 13 milioni di euro.

Arriverà pure il giovane Capanni dalla Lazio mentre si sta sondando il talento del Benfica, Gedson Fernandes. I portoghesi vogliono 40 milioni di euro, cifra veramente troppo alta per il Milan che punta a far abbassare il prezzo al club di Lisbona. Continua l’operazione Ceballos, ma il Real Madrid non molla: soldi subito e niente prestito. Sulle tracce dello spagnolo Under 21 c’è pure il Tottenham di Pochettino. È destinato invece a rimanere alla base Patrick Cutrone. Il Milan ha deciso di blindare l’attaccante secondo la Gazzetta dello Sport. I tanti gol segnati nel Milan hanno convinto Gianpaolo a farlo rimanere in rossonero per la prossima stagione. Quindi il probabile partente di lusso, rimane al momento Donnarumma dove il solo PSG sembra davvero interessato. I francesi sono l’unico top club interessato a un portiere dopo la cessione di Buffon. Areola non convince e si sta puntando tutto sul classe 1999 italiano. Interessamenti dalla Premier per Kessie, centrocampista che il Milan potrebbe cedere in caso di arrivo di un’offerta importante. In uscita pure l‘attaccante portoghese Andre Silva. Rientrato dalla Spagna dopo il prestito al Siviglia, l’ex Porto non rientrerebbe nei piani di Giampaolo e potrebbe essere ceduto al Wolverhampton in cambio di Ruben Neves.