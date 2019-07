LIVE Calciomercato Sassuolo, le trattative in tempo reale: Sensi ha firmato il contratto

17.10 – Stefano Sensi è un nuovo giocatore dell’ Inter. Il centrocampista classe 1995 ha completato le visite mediche e ha firmato il contratto con il clubnerazzurro. Le sue prime parole: “Sono felice, mi aspetto una grande stagione”.

14.23 – Le strade di Boateng e del Sassuolo potrebbero dividersi dopo un anno. Pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram, l’ ex attaccante neroverde ha salutato il Barca: “Termina oggi una delle esperienze più eccitanti della mia carriera. Ringrazio ogni persona che ha reso possibile tutto questo. Ringrazio tutta la dirigenza, disponibile e sempre presente. Un pensiero speciale va a tutti i tifosi: vi porterò sempre nel mio cuore.”

Strade quindi che si dividono, come vi avevamo anticipato questa mattina nella news delle 08.33 ma non è finita qui. Ieri infatti il dg Carnevali ha parlato di riscatto da parte del Barcellona, che poi lo venderebbe ad un altro club spagnolo. In serata si è parlato anche di un’offerta del Besiktas al Sassuolo, e questo escluderebbe, come del resto le parole di Prince, il riscatto da parte del club catalano.

13.47 – Terminate pochi minuti fa le visite mediche di Stefano Sensi al Coni come documentato da GianlucaDiMarzio.com. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

12.25 – Non solo Boateng e Sensi in uscita ma anche Letschert. Il difensore non rientra nei piani di mister De Zerbi e dopo aver trascorso l’ultima stagione in Olanda, in prestito all’Utrecht, il 26enne difensore dovrebbe lasciare nuovamente il Sassuolo in questa sessione estiva di mercato, magari a titolo definitivo. La prima squadra sulle sue tracce è l’Amburgo, come riportato dal quotidiano tedesco Abondblatt.

09.14 – Oggi è il giorno di Stefano Sensi. Il 23enne centrocampista è arrivato ieri sera a Milano dopo le vacanze e oggi svolgerà le visite mediche di rito, a seguire la firma e l’ufficialità: per lui pronto un contratto con la formula del prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20. Come contropartita è arrivato Marco Sala, classe ’99.

08.33 – La prima notizia di giornata riguarda il futuro di Kevin Prince-Boateng. Come rivela skysport.it, l’attaccante ghanese, di ritorno al Sassuolo dopo il prestito al Barcellona, ha ricevuto un’offerta dal Besiktas e la valuterà nei prossimi giorni. Dirigenza che cerca possibili alternative.

Entra nel vivo la sessione estiva del mercato di Serie A, iniziata ieri. Oggi vi racconteremo in diretta e in tempo reale tutte le notizie sul Sassuolo: chi entra, chi è in uscita e qualche notizia che non viene rilevata dalla stampa. Allacciate le cinture, si parte!



LIVE Calciomercato Sassuolo, tutte le trattative dei neroverdi in tempo reale

E’ tempo di pensare al mercato in casa Sassuolo: dopo la riconferma di Roberto De Zerbi come allenatore, i neroverdi si sono buttati sul mercato per consegnare al suo mister la rosa completa per affrontare la nuova stagione con stimoli in più, magari centrando l’Europa League. Dopo l’acquisto di Rogerio a titolo definitivo dalla Juventus che rafforza la difesa, il d.g. Carnevali ha in lista diversi nomi per il nuovo Sassuolo. Partiamo dal mercato in entrata: tanti i nomi che si stanno accostando agli emiliani nelle ultime settimane, su tutti spicca il nome di Caprari, che Di Francesco lo considera fuori rosa dalla Sampdoria. Quello che è ufficiale, e nelle prossime ore arriverà il comunicato, è l’approdo dell’attaccante e bomber ex Empoli Ciccio Caputo alla corte del tecnico bresciano.

Non solo mercato in entrata, ma anche in uscita: al momento l’unico a cambiare la maglia è Stefano Sensi, centrocampista classe ’95, che passerà alla corte di Antonio Conte, dove ritroverà anche Matteo Politano, ex compagno di squadra al Sassuolo. Ma non è l’unico che potrebbe lasciare l’Emilia: in lizza c’è anche Boateng, che deve prendere una decisione sul suo futuro e perciò la dirigenza gli ha dato un ultimatum.