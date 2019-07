LIVE Federer-Djokovic diretta risultato in tempo reale Wimbledon: in campo alle 15

Federer-Djokovic, chi sarò il re di Londra? Finale del torneo maschile dell’edizione 2019 di Wimbledon. Alle ore 15 italiane (le 14 locali), scenderanno in campo Roger Federer e Novak Djokovic. Lo svizzero, numero 3 del mondo, contro il serbo che comanda il ranking Atp. E’ l’epilogo migliore per il torneo più famoso e affascinante al mondo. Si giocherà sul Centre Court dell’All England Club. La partita è al meglio dei 5 set, con possibilità di tie-break sul 12-12 del quinto set. Federer ha eliminato Nadal in semifinale, battendo lo spagnolo in 4 set. Lo svizzero ha perso 3 set fino ad ora nel torneo. Dal canto suo Djokovic ha battuto un altro spagnolo in semifinale, Bautista. Nole ha lasciato 2 set per strada fino ad ora sull’erba londinese di Wimbledon.

Federer-Djokovic, il bilancio dei confronti diretti

Federer-Djokovic, i precedenti. Il fenomeno di Basilea e il robocop serbo si affrontano oggi per la 48esima volta. Il bilancio totale è a favore di Nole, che conduce per 25 a 22. L’ultimo head to head risale al 3 novembre 2018, sul cemento indoor di Parigi: vinse Djokovic in tre set. I due non si affrontano sull’erba dal luglio 2015, proprio a Wimbledon. Anche allora vinse Djokovic, in 4 set. Si trattava della finale. Lo svizzero e il serbo si sono incrociati altre due volte a Wimbledon e ha sempre vinto Nole. In assoluto Federer non batte Djokovic dal novembre 2015, si trattava del girone eliminatorio delle Atp Finals. I due in quell’edizione si incontrarono in finale e vinse Djokovic.