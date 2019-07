Live Inter conferenza Conte-Marotta: l’inizio di una nuova era? (dove vedere l’integrale)

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE

Conte, ora tocca a te. L’anno scorso l’Inter con Spalletti il leitmotiv era “a rivedere le stelle“, riprendendo la campagna abbonamenti che citava Dante. Ora, si è fatto un passo oltre: Zhang ha scelto per la panchina un profilo di caratura mondiale. Ha spremuto ed ottenuto molto da Spalletti che ha tra i grandi meriti la doppia qualificazione in Champions e l’aver cercato di restituire un senso di appartenenza a giocatori e tifosi alla famiglia nerazzurra. Proprio questa componente, maturata nell’ultimo biennio ed unita alla figura di Conte, sta portando molti giocatori a scegliere la causa nerazzurra e spingere anche con il proprio club per chiedere la cessione (vedi Dzeko e Barella).

Probabilmente, quindi, sta iniziando una nuova era con un grande allenatore che condivide “la stessa ambizione, coraggio, fame e determinazione” del club come valori fondanti della sua disciplina. come dice il video di presentazione realizzato dallo staff social dell’Inter. Ma, citando lo stesso post, l’Inter “non è un club per tutti” e i tifosi nerazzurri, fin dall’inizio, hanno mostrato la loro diffidenza verso un uomo che ha un passato sia da giocatore che da allenatore nella Juventus. Sarà curioso sapere quali saranno le parole chiave della conferenza Conte

“Sono semplicemente professionisti”: la frase che si dice sempre in questi casi. Questa volta però non può bastare: Conte non potrà puntare sull’attaccamento alla maglia, punto chiave di Spalletti, perché non sarebbe credibile. L’ex Chelsea dovrà far gioco forza sui risultati e sul tenere alla causa: riportare l’Inter tra le grandi, a competere con la Juventus ed a riacquistare spessore in Europa. Conte dovrà vincere e convincere, come ha mostrato di saper fare ovunque è andato. Proprio per questo sarà molto interessante la conferenza Conte.

Ma come giocherà? Quali saranno i colpi che chiederà alla società? Cosa lo ha spinto ad accettare l’Inter?

Oggi alle 15.30 la conferenza Conte e Marotta nel nuovo Inter HQ a Milano sarà imperdibile per tutti i curiosi ed i tifosi in trepida attesa per l’inizio della nuova stagione (vedi apertura lista prenotazione abbonamenti stagione 2020/2021)

Dove vederla? I modi per farlo sono veramente tanti: partendo da SkySport24 (o il sito internet in streaming), passando per il sito della GazzettadelloSport ed arrivando a tutti i canali social dell’Inter. Ovviamente, anche noi vi riporteremo in diretta testuale la conferenza Conte.