Live MotoGP Germania: spagnoli nelle prime linee, Morbidelli il primo degli italiani che inseguono

Invasione spagnola in terra tedesca, con Marquez che torna a fare il re. Questo è quello che emerge dalle qualifiche di Sachsenring, il MotoGP Germania: nelle prime quattro posizioni ben 3 spagnoli, 5 se si considerano i primi dieci piloti. Marquez, poi torna a guadagnarsi la pole, dopo il Gp d’Olanda e quello di Catalunya, in cui ha permesso a Quartararo di far brillare il proprio talento cristallino. Sicuramente il risultato non sorprende dato che è la decima pole consecutiva (in tutte e tre le categorie) per Marquez al Sachsenring e lo spagnolo, per l’85 pole della sua carriera, ha battuto il già suo precedente record della pista (1:20.215) tracciando un tempo di 1:20.195

Il rivale principale per oggi sembra essere Fabio Quartararo, con il francese che si è portato ad appena 205 millesimi dal tempo di Marquez, nonostante si fosse provocato un sub-lussazione della spalla nella Fp3. Poi, continuando nelle prime quattro posizioni, troviamo altri piloti che stanno emergendo con prepotenza: Maverick Vinales, che vuole ripetersi nel MotoGP Germania dopo la vittoria ad Assen, e Alex Rins, nonostante un fuoripista senza conseguenze nelle prime fasi della Q2. Andando a chiudere la seconda fila, troviamo Jack Miller, la migliore delle Ducati, in quarta posizione e Crutchlow, pronto a sorprendere in questo MotoGP Germania.

In grande difficoltà gli Italiani: Morbidelli con la sua Yamaha Petronas è l’unico italiano a salvare la bandiera ed a qualificarsi tra i primi dieci. Dovranno rincorrere Valentino Rossi (undicesimo) e Petrucci , dodicesimo per una caduta che lo ha estromesso dalla battaglia per le prime posizioni. Andra Dovizioso per 3 millesimi non supera le Q1 e partirà tredicesimo. Situazione molto complicata per il sedicesimo Iannone ed il diciassettesimo Pecco Bagnaia, che nelle ultime settimane ci aveva abituato a buone qualifiche.