Live Neymar-Barcellona: il matrimonio s’ha da fare?

L’estate è la stagione in cui sboccia l’amore e quello tra Neymar ed il Barcellona potrebbe essere un’altra grande ritorno di fiamma. Dopo due anni, O’Ney, la stella brasiliana, è pronta a lasciare Parigi per provare a tornare ad alzare la Champions con la maglia Blaugrana.

Voci di mercato provenienti dalla Spagna vedono Neymar pronto a decurtare il proprio stipendio di ben 13 milioni rispetto a quanto percepisce in Francia (andando a guadagnare 24 milioni) e ritirare la richiesta di 26 milioni per un precedente contenzioso sul contratto. Quindi, il brasiliano sarebbe disposto a grandi sacrifici pur di tornare da figliol prodigo nella sua prima casa europea.

La trattativa è calda ed previsto per questi giorni un viaggio del suo entourage a Barcellona per parlare con la società della Catalogna. Un effettivo ritorno avrebbe del clamoroso e segnerebbe l’ennesima estate caratterizzata da grandissimi colpi. Del resto, con il Real Madrid che si sta potenziando con numerosi acquisti, di cui Hazard è solo il più importante, e l’Atletico vicino all’acquisto di Joao Felix, il Barcellona non può sicuramente rimanere a guardare.

I numeri di Neymar al Barcellona

O’ Ney sicuramente ha lasciato il segno in rosso e blu. Per quanto molti screditino Neymar per alcuni eccessi fuori dal campo e lo accusino di buttarsi a terra un po’ troppo facilmente davanti al minimo contatto, la sua classe non può essere messa in discussione. Con il Barcellona nella Liga ha giocato 186 partite mettendo a segno 105 gol (21 gol su 40 partite in Champions) e 76 assist. Il ritorno del brasiliano sarebbe sicuramente un grande colpo anche per tornare ad alzare trofei: l’ultima Champions vinta dal Barcellona è stata con Neymar in campo. Inoltre il brasiliano è stato due volte campione di Spagna, due volte campione del mondo per club, ha vinto 3 coppe spagnole, 1 Supercoppa spagnola ed una Supercoppa europea, oltre ad essere stato capocannoniere sia in Liga che in Champions nel 2014/2015.