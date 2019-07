LIVE Pogba – Juventus aggiornamenti in tempo reale: accordo trovato col calciatore, si tratta con lo United

18.15 – La Juventus avrebbe l’accordo con Pogba e con il suo procuratore Mino Raiola: la società torinese avrebbe trovato l’accordo con il francese sfruttando la volontà del centrocampista di tornare a Torino. Ora si tratta con lo United che vorrebbe incassare 150 milioni, la Juventus proverà ad abbassare le richieste inserendo qualche contropartita tecnica o sfruttando Raiola per abbassare le pretese dei Red Devils

Paratici, dopo aver ufficializzato Rabiot, si è buttato nella trattativa per riportare Paul Pogba alla Juventus dopo 3 anni dalla sua cessione al Manchester United.

3 anni fa, dopo essere definitivamente esploso alla Juventus, Paul Pogba partiva per 105 milioni più bonus per far ritorno al Manchester United: dopo una prima buona stagione, però, sono iniziati i problemi per il francese con la decisione di partire nuovamente lasciando Manchester definitivamente. Sul giocatore sono piombati tutti i top club principali europei: inizialmente doveva approdare al Barcellona ma la trattativa non si concretizzò perchè si intromise il Real Madrid che voleva assicurarsi il francese. Nonostante Zidane, suo idolo, Pogba non è convinto e nelle ultime settimane si è fatta sentire la Juventus che vuole riportarlo a Torino per completare il centrocampo migliorato dai colpi a parametro 0 di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey ufficiliazzati da poco in bianconero.