LIVE Veretout-Milan, i rossoneri vogliono il francese: Biglia sblocca l’affare?

Veretout-Milan, i rossoneri insistono per il francese. Una cosa è certa, nella prossima stagione non giocherà con la maglia viola della Fiorentina. Jordan Veretout è uno degli oggetti del desiderio del calciomercato milanista. Il centrocampista classe ‘93 è inseguito dal Milan, ma anche dalla Roma. La Fiorentina valuta Veretout 22 milioni di euro e non vorrebbe contropartite tecniche. I rossoneri vorrebbero provare ad inserire Biglia nell’affare. L’argentino è gradito a Montella, ma ha un ingaggio troppo elevato per la Fiorentina. L’offerta del Milan alla Fiorentina per Jordan Veretout è nota: 16 milioni di euro più due di bonus. La proposta milanista potrebbe superare i venti e avvicinarsi ai 25 milioni richiesti dai viola solo se i toscani accetteranno l’inserimento di Lucas Biglia come contropartita tecnica nell’affare. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

Veretout-Milan, le alternative per Giampaolo

Veretout-Milan, le altre piste per il centrocampo milanista. Come noto sul francese della Fiorentina c’è anche la Roma. I giallorossi avrebbero alzato la propria offerta nelle ultime ore, anche se il giocatore preferirebbe il Milan. I rossoneri però stanno scandagliando il mercato, in cerca di alternative a Veretout. Una di queste porta a Seri del Fulham. L’ivoriano, ex Nizza, gioca mezzala e costa intorno ai 25 milioni di euro. Intanto oggi potrebbe essere il giorno buono per chiudere l’affare Bennacer. Gli agenti del giocatore, impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria, sono attesi a Casa Milan.