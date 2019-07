Williams-Strycova 6-1 6-2 (Video Highlights Wimbledon 2019): la statunitense raggiunge Halep in finale

Serena Williams domina la seconda semifinale di Wimbledon ed è così la seconda finalista dell’edizione 2019. La statunitense, n°11 del seeding, si è imposta per la quarta volta in carriera sulla ceca Barbora Strycova (n°54 Wta) con il punteggio di 6-1 6-2 in appena cinquantanove minuti di gioco; l’atto finale dei Championships sarà dunque tra la nativa di Saginaw e la rumena Simona Halep (ben 11 i precedenti, con Serena che ne ha vinti 9).

One step away from an eighth #Wimbledon singles title…@serenawilliams defeats Barbora Strycova 6-1, 6-2 in 59 minutes on Centre Court pic.twitter.com/PzZzr8qi9M — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2019

(11) SERENA WILLIAMS – BARBORA STRYCOVA 6-1 6-2, Centre Court

Semifinale Wimbledon 2019 (Torneo del Grande Slam, erba)

17.01 – GAME, SET AND MATCH S.WILLIAMS! Ancora un servizio e dritto a chiudere questo incontro, dopo appena 59′ (31′ la durata del secondo parziale)

17.00 – Servizio e dritto: 40-15 e due match point

16.58 – Scambio piuttosto lungo e la statunitense lo perde, mandando in rete il rovescio. 0-15

16.56 – DOPPIO BREAK S.WILLIAMS! Errore sotto rete di Strycova ed ora c’è la possibilità di servire per l’accesso alla finale. 5-2

16.55 – Buona prima esterna. 30-40

16.54 – Drop shot in rete e due chance di doppio break concesse alla statunitense. 15-40

16.53 – La ceca è nuovamente in difficoltà sul proprio servizio. 15-30

16.52 – Break confermato. 4-2

16.51 – Lungo anche il tentativo di back difensivo. 40-0

16.51 – Ennesimo errore di rovescio per Strycova. 30-0

16.48 – BREAK S.WILLIAMS! Ancora un errore di rovescio condanna la ceca a cedere nuovamente la battuta. 3-2

16.48 – Strycova torna a concedere un break point. 30-40

16.44 – Game a 15 per la statunitense. 2-2

16.40 – La ceca tiene la battuta a 30. 1-2

16.36 – Game Williams, che chiude con un ace. 1-1

16.36 – Rovescio lungolinea della ceca che pizzica appena la riga. 40-15

16.33 – Strycova tiene la battuta a 15. 0-1

16.32 – Ace: 40-0

16.31 – Inizia il secondo set, serve la ceca

16.28 – GAME AND FIRST SET S.WILLIAMS! Ace esterno a chiudere il primo parziale, dopo 27′

16.28 – Buon tocco sotto rete della statunitense: set point

16.27 – Altro rovescio sbagliato da Strycova. 40 pari

16.26 – Ben annullate le prime due. 30-40

16.26 – Reazione della ceca e tre chance per un primo contro-break. 0-40

16.24 – DOPPIO BREAK S.WILLIAMS! Largo il rovescio incrociato di Strycova, l’ennesimo errore del suo match. 5-1

16.23 – 15-40 e due possibilità del doppio break Williams

16.22 – La ceca perde il duello a rete. 15 pari

16.19 – Altro ace e vantaggio confermato a 0 da parte della statunitense. 4-1

16.19 – Ace. 15-0

16.18 – BREAK S.WILLIAMS! Passante con il dritto incrociato: 3-1

16.17 – In rete il tentativo di palla corta: palla break

16.16 – Strycova si difende davvero bene e costringe l’avversaria a rifare il punto per cinque volte. 40 pari

16.15 – Grave errore in risposta. 40-30

16.15 – Poi chiude il punto successivo con lo smash. 30 pari

16.14 – Lungo il back di rovescio di Williams. 30-15

16.11 – La potenza dei colpi aiuta la statunitense. 2-1

16.10 – In rete il drop shot della ceca. 40-30

16.10 – Game piuttosto combattuto. 30 pari

16.08 – Ancora problemi con il rovescio per Williams. 15 pari

16.07 – Strycova tiene la battuta a 15. 1-1

16.04 – La statunitense fa suo il game, chiudendo il punto con una volée alta. 1-0

16.03 – Lungo il rovescio in uscita dal servizio. 30 pari

16.02 – Doppio fallo. 30-15

16.01 – Inizia il match, serve Serena Williams

15.22 – Simona Halep è la prima finalista di Wimbledon: superata per 6-1 6-3 Elina Svitolina. Tra poco in campo la statunitense e la ceca

14.58 – La rumena ha vinto il 1° set per 6-1

14.00 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Sta per iniziare la prima semifinale femminile di Wimbledon tra Svitolina ed Halep, a seguire toccherà alla seconda tra S.Williams e Strycova

S.Williams cerca la sua undicesima finale a Wimbledon

La nativa di Saginaw (testa di serie n°11 dello Slam britannico), dopo aver sconfitto la qualificata italiana Giulia Gatto-Monticone, la slovena Kaja Juvan, la tedesca Julia Goerges, la spagnola Carla Suarez Navarro e la connazionale Alison Riske se la vedrà nel penultimo atto contro la ceca Barbora Strycova (n°54 Wta, che ha avuto la meglio sull’ucraina Lesia Tsurenko, la tedesca Laura Siegemund, l’olandese Kiki Bertens, la belga Elise Mertens e la britannica Johanna Konta), alla prima semifinale Slam in carriera. Tre i precedenti tra le due e sono stati tutti vinta dalla campionessa statunitense.

Serena Williams ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, per poi raggiungere i quarti di finale all’Australian Open. Sul cemento gioca poi soli altri due tornei, conclusi con altrettanti ritiri (durante il terzo turno sia ad Indian Wells che a Miami); la stagione sul rosso la vede giocare due tornei, con il ritiro avvenuto a Roma prima di giocare il secondo turno ed il terzo turno raggiunto al Roland Garros.

La nativa di Plzen, invece, ha cominciato l’anno ad Auckland, dove si è fermata al secondo turno, per poi perdere all’esordio sia a Sydney che nello Slam australiano. La prima parte di stagione si conclude con i quarti raggiunti a Doha, il primo turno a Dubai e Miami ed il secondo ad Indian Wells. Su terra battuta la partenza è ottima, con le semifinali raggiunte ad Istanbul e Praga, salvo poi subire tre battute d’arresto consecutive all’esordio (Madrid, Internazionali d’Italia ed Open di Francia). Il periodo “erbivoro” la vede raggiungere la semifinale a Birmingham ed il primo turno di Eastbourne.

S.Williams – Strycova: i precedenti

Australian Open 2017 – Cemento – Quarto turno – WILLIAMS b. Strycova 7-5 6-4

Wimbledon 2012 – Erba – Primo turno – WILLIAMS b. Strycova 6-2 6-4

Australian Open 2012 – Cemento – Secondo turno – S.WILLIAMS b. Strycova 6-0 6-4

S.Williams – Strycova, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.