Williams-Suarez Navarro 6-2 6-2 (Video Highlights Wimbledon 2019): la statunitense centra i quarti di finale

Nessun problema per Serena Williams, che così conquista i quarti di finale dell’edizione 2019 di Wimbledon. La statunitense, n°11 del seeding, ha la meglio per la settima volta in carriera contro la spagnola Carla Suarez Navarro (testa di serie n°30) con il punteggio di 6-2 6-2 dopo appena un’ora e tre minuti di gioco; la prossima sfidante sarà dunque la connazionale Alison Riske, che ha eliminato l’australiana Ashleigh Barty, n°1 Wta.

(11) SERENA WILLIAMS – (30) CARLA SUAREZ NAVARRO 6-2 6-2, Court 1

Quarto turno Wimbledon 2019 (Torneo del Grande Slam, erba)

15.16 – GAME, SET AND MATCH S.WILLIAMS! Ottima seconda di servizio a chiudere questo incontro, dopo 1h e 3′ (32′ la durata del secondo parziale)

15.16 – La spagnola rischia di scivolare. 40-30 e match point per la statunitense

15.15 – Sbaglia poi la volée. 30 pari

15.15 – Servizio e rovescio (che pizzica la riga esterna). 30-15

15.14 – Ace centrale. 15-0

15.12 – DOPPIO BREAK S.WILLIAMS! Rovescio incrociato stretto ed ora può servire per il match. 5-2

15.12 – Rovescio incrociato a segno per Williams: 30-40 e palla break

15.11 – Un altro game piuttosto combattuto. 30 pari

15.09 – In corridoio il tentativo di rovescio lungolinea di Suarez Navarro. 4-2

15.08 – Si riscatta con un dritto in avanzamento. 40-30

15.08 – Errore banale della statunitense con il rovescio. 30 pari

15.05 – La spagnola tiene la battuta. 3-2

15.04 – Altro game in bilico. 30 pari

15.03 – Gran dritto di Williams. 30-15

15.01 – PRIMO CONTRO-BREAK SUAREZ NAVARRO. Ottima risposta di rovescio e svantaggio dimezzato: 3-1

15.00 – 0-40 e tre possibilità di un primo contro-break

15.00 – La statunitense concede due gratuiti. 0-30

14.57 – DOPPIO BREAK S.WILLIAMS! Dritto profondo e back di rovescio di Suarez Navarro che termina in rete. 3-0

14.56 – Lungo il dritto della spagnola, che concede la quinta palla break

14.56 – Largo il dritto incrociato della statunitense. Seconda parità

14.55 – Arriva il quarto break point

14.55 – Ben annullata la terza chance da Suarez Navarro con il dritto. 40 pari

14.54 – Altro errore di rovescio. 30-40

14.54 – Williams sciupa con il rovescio. 15-40

14.53 – 0-40 e tre possibilità di doppio break

14.53 – La spagnola di nuovo in grossa difficoltà. 0-30

14.52 – Break confermato dalla statunitense. 2-0

14.51 – Ace al centro (il primo del match). 30-15

14.49 – BREAK S.WILLIAMS! Risposta vincente di rovescio e vantaggio immediato anche in questo secondo parziale. 1-0

14.48 – Game ai vantaggi e palla break per la statunitense

14.47 – Doppio fallo. 30 pari

14.46 – Ed inizia con un ace. 15-0

14.46 – Inizia il secondo set, serve ancora Suarez Navarro

14.43 – GAME AND FIRST SET S.WILLIAMS! Parziale chiuso dopo 31′

14.42 – Buona seconda di servizio a salvare il secondo break point. Vantaggi

14.42 – Rovescio incrociato all’incrocio delle righe. 30-40

14.41 – Doppio fallo della statunitense: 15-40 e due palle break concesse

14.41 – La spagnola tenta una reazione. 15-30

14.38 – DOPPIO BREAK S.WILLIAMS! Altro errore non forzato di Suarez Navarro, questa volta di rovescio. 5-2 e possibilità di chiudere questo primo set

14.38 – Gran rovescio incrociato di Williams e terza palla break

14.37 – Rovescio in rete della spagnola e terza parità

14.36 – Seconda parità

14.35 – Errore clamoroso della statunitense. 40 pari

14.34 – Dritto in rete e due chance del doppio vantaggio a favore di Williams. 30-40

14.34 – Altro game complicato per Suarez Navarro. 30 pari

14.32 – La statunitense vince il game a 30. 4-2

14.28 – Ma poi riesce a tenere la battuta. 3-2

14.27 – La spagnola va sul 40-15 ma poi subisce il ritorno dell’avversaria. Parità

14.24 – Williams fa suo il game a 15. 3-1

14.19 – Suarez Navarro si sblocca in questo match e tiene la battuta a 0. 2-1

14.17 – La statunitense conferma agevolmente il break di vantaggio. 2-0

14.16 – In rete il rovescio della spagnola. 40-0

14.14 – BREAK S.WILLIAMS! Altro dritto in corridoio per Suarez Navarro. 1-0

14.14 – Williams sbaglia uno smash davvero comodo. 15-40

14.13 – Dritto in corridoio. 0-40 e tre palle break in favore della statunitense

14.12 – E parte subito con un doppio fallo. 0-15

14.12 – Inizia il match, serve la spagnola

14.05 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

13.48 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Williams-Suarez Navarro. L’incontro in questione aprirà il programma sul Campo 1 di questo “Manic Monday”, non prima delle 14.00 italiane

S.Williams affronterà Suarez Navarro nel 4° turno di Wimbledon 2019

La nativa di Saginaw (testa di serie n°11 dello Slam britannico), dopo aver sconfitto la qualificata italiana Giulia Gatto-Monticone, la slovena Kaja Juvan e la tedesca Julia Goerges sfiderà vedrà nel quarto incontro la spagnola Carla Suarez Navarro (n°30 del seeding, che ha avuto la meglio sull’australiana Samantha Stosur, la francese Pauline Parmentier e la lucky loser statunitense Lauren Davis). Sei i precedenti tra le due e sono stati tutti vinti dalla 23 volte campionessa Slam.

Serena Williams ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, per poi raggiungere i quarti di finale all’Australian Open. Sul cemento gioca poi soli altri due tornei, conclusi con altrettanti ritiri (durante il terzo turno sia ad Indian Wells che a Miami); la stagione sul rosso la vede giocare due tornei, con il ritiro avvenuto a Roma prima di giocare il secondo turno ed il terzo turno raggiunto al Roland Garros.

La nativa di Las Palmas de Gran Canaria, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane ed è stato sconfitta all’esordio, ripetendo la stesso risultato a Sydney ed arrivano al secondo turno nello Slam australiano. Conclude la prima parte di stagione sui campi in cemento raggiungendo il secondo turno a Doha, Indian Wells e Miami, oltre ai quarti ottenuti a Dubai. Inizia poi a giocare su terra battuta ma neanche lì arrivano grandi risultati: eliminazioni al primo turno a Lugano ed Istanbul, al secondo a Madrid ed al terzo agli Internazionali d’Italia e all’Open di Francia. Su erba arriva un’altra battuta d’arresto all’esordio ad Eastbourne.

S.Williams – Suarez Navarro: i precedenti

