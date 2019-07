Sinner-P.Sousa 1-6 6-3 6-4 (Video Highlights Atp Umago 2019): l’azzurro vince in rimonta ed avanza al 2° turno

Jannik Sinner ottiene la terza vittoria a livello Atp nel 250 di Umago e, come le due precedenti, ancora in rimonta. Il giovanissimo azzurro, entrato in tabellone con una wild card, vince per la prima volta in carriera contro il portoghese Pedro Sousa con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco, guadagnandosi così il secondo turno contro lo sloveno Aljaz Bedene.

(WC) JANNIK SINNER – PEDRO SOUSA 1-6 6-3 6-4, Goran Ivanisevic Stadium

Primo turno Atp 250 Umago 2019 (terra battuta)

23.12 – GAME, SET AND MATCH SINNER! Gran dritto a chiudere questo incontro, vinto in rimonta, dopo 1h e 43′ (41′ la durata del terzo parziale)

23.12 – 40-15 e due match point

23.10 – Largo di poco il dritto di P.Sousa. 15-0

23.08 – BREAK SINNER! Terza palla break a disposizione e chiude con il rovescio incrociato. 5-4 e possibilità di chiudere l’incontro

23.06 – Risposta sulla riga dell’azzurro ed altro dritto a chiudere. Seconda palla break

23.06 – Sousa chiude con lo smash. Parità

23.04 – Sul nastro il dritto lungolinea di Sinner. 30 pari

23.04 – Doppio fallo del portoghese. 15-30

23.03 – Buona chiusura a rete e chiusura del game. 4-4

23.02 – Rovescio lungolinea a segno. 40-30

23.02 – Ancora un game lottato sul servizio dell’azzurro. 30 pari

22.57 – Buona prima ad uscire del tennista di Lisbona, che tiene la battuta a 30. 3-4

22.55 – CONTRO-BREAK P.SOUSA! Doppio fallo da parte di Sinner. 3-3

22.55 – Seconda palla break

22.54 – Servizio e dritto ad annullarla. Seconda parità

22.53 – Sousa torna a spingere e si guadagna una chance di contro-break

22.53 – Dritto fuori misura. 40 pari

22.52 – Lungo il rovescio lungolinea. 40-30

22.52 – Servizio e dritto per l’azzurro. 40-15

22.50 – Il portoghese continua a sbagliare. 30-0

22.48 – BREAK SINNER! Ottima parata a rete e vantaggio anche in questo terzo parziale. 3-2

22.47 – Rovescio affossato in rete e palla break

22.47 – Ancora alti e bassi per P.Sousa e game ai vantaggi

22.46 – Gran rovescio lungolinea in allungo per l’azzurro. 30-15

22.45 – Bene anche il portoghese con la combinazione servizio-dritto. 30-0

22.45 – Game a 0 per Sinner. 2-2

22.44 – Ancora servizio e dritto. 30-0

22.43 – Servizio e dritto da parte dell’azzurro. 15-0

22.41 – E poi tiene la battuta a 15. 1-2

22.40 – Altro ace di Sousa. 15-0

22.39 – Anche Sinner fa suo il game a 30. 1-1

22.36 – Il portoghese tiene la battuta. 0-1

22.35 – Ace: 40-30

22.35 – Ancora colpi altalenanti. 30 pari

22.33 – Inizia il terzo e decisivo set, serve ancora P.Sousa

22.31 – GAME AND SECOND SET SINNER! Ancora un errore per il portoghese e parziale chiuso dopo 37′

22.31 – 40-0 e tre set point

22.29 – BREAK SINNER! Doppio fallo di P.Sousa ed ora il nativo di San Candido servirà per allungare il match. 5-3

22.29 – In netto calo il livello del portoghese, che concede un’altra palla break. 30-40

22.25 – Due nastri consecutivi per l’azzurro, che vince il game a 15 e si porta sul 4-3

22.22 – CONTRO-BREAK SINNER! Dritto in corsa e successivo dritto di P.Sousa in rete. 3-3

22.21 – Palla del contro-break per Sinner, la prima di tutto l’incontro. 30-40

22.20 – Il nastro tiene in campo la palla corta del portoghese. 30-15

22.17 – Serve and volley dell’azzurro, che fa suo il game a 15. 2-3

22.15 – Sousa tiene la battuta a 15. 1-3

22.11 – Game Sinner. 1-2

22.11 – Punto vinto nei pressi della rete: vantaggio interno

22.10 – Buon dritto a rientrare con i piedi dentro il campo. Seconda parità

22.10 – Doppio fallo del nativo di San Candido e chance del doppio break per il suo avversario

22.09 – Gran passante nei piedi del portoghese e siamo di nuovo ai vantaggi

22.08 – Altro errore, questa volta con il dritto in rete. 30 pari

22.07 – L’azzurro esagera con la spinta del rovescio. 30-15

22.05 – Vantaggio confermato a 0. 0-2

22.04 – Rovescio incrociato a segno: più che un incontro è un “no-contest”. 15-0

22.02 – BREAK P.SOUSA! Stecca di dritto il portoghese ma poi accade la stessa cosa a Sinner, che si arrabbia e si prende un warning. 0-1

22.02 – Altra palla break concessa

22.02 – Doppio fallo dell’azzurro e sfuma la palla game. Seconda parità

22.00 – Che questa volta sbaglia con il dritto. 40 pari

22.00 – Terzo errore di dritto del game e palla break per il tennista di Lisbona. 30-40

22.00 – Dritto steccato. 30 pari

21.58 – Scambio durissimo e alla fine scappa via il dritto a Sinner. 15 pari

21.57 – Apre bene, con un ace al centro. 15-0

21.57 – Inizia il secondo set, serve l’azzurro

21.54 – GAME AND FIRST SET P.SOUSA! Il portoghese domina il primo set, chiuso in appena 25′

21.54 – 40-0 e tre set point

21.53 – Al portoghese riesce qualsiasi cosa: questa volta vincente con il dritto lungolinea in controbalzo. 30-0

21.52 – DOPPIO BREAK P.SOUSA! Altro dritto in spinta a segno ed ora servirà per il primo set. 1-5

21.52 – Sinner ancora in difficoltà sul proprio servizio e concede la chance del doppio break. 30-40

21.47 – Il portoghese tiene la battuta a 0. 1-4

21.44 – Ottima prima dell’azzurro, che riesce a sbloccarsi. 1-3

21.44 – Dritto all’incrocio delle righe da parte di Sousa. Seconda parità

21.43 – Servizio e dritto. Vantaggio interno

21.43 – Di nuovo un game complicato sul servizio di Sinner. 40 pari

21.38 – Altro dritto lungolinea per il portoghese, che si porta rapidamente sul 3-0

21.37 – Ottima risposta dell’azzurro. 30-15

21.36 – BREAK SOUSA! Gran rovescio lungolinea e vantaggio in questo primo parziale. 0-2

21.35 – Spinge ancora forte con il dritto e si procura una palla break. 30-40

21.34 – Dritto in rete di Pedro Sousa, nonostante una buona difesa. 15-30

21.32 – In rete il rovescio di Sinner. 0-15

21.31 – Ace a chiudere questo primo turno di battuta. 0-1

21.30 – Il nastro dà una grossa mano all’azzurro, che chiede scusa al suo avversario. 30-15

21.29 – Inizia il match, serve il portoghese

21.25 – Buonasera appassionati di SuperNews e bentornati per un’altra diretta scritta. In campo Sinner e Pedro Sousa, che daranno vita all’ultimo incontro di giornata sul Goran Ivanisevic Stadium

Sinner affronta Sousa nel match d’esordio dell’Atp Umago

Il nativo di San Candido (classe 2001, n°209 del ranking Atp), dopo esser entrato nel main draw del 250 croato tramite una wild card, se la vedrà al primo turno contro il portoghese Joao Sousa (classe 1988, n.47). Nessun precedente tra i due, indi assisteremo al loro primo head to head.

Sinner ha iniziato il 2019 ricevendo una wild card nel Challenger di Bergamo (cemento indoor) e, contro ogni pronostico, riesce ad ottenere il suo primo titolo a livello professionistico sconfiggendo nell’ultimo atto il connazionale Roberto Marcora. Riceve un’altra wild card per l’Itf di Trento (sempre sul veloce al coperto) e anche qui arriva la vittoria del torneo, battendo in finale il tedesco Jeremy Jahn.

Il terzo titolo consecutivo del giovanissimo italiano arriva nell’Itf di Santa Margherita di Pula (sul rosso) e nell’incontro conclusivo ha avuto la meglio sul connazionale Andrea Pellegrino. Arriva poi un ko all’esordio nel Challenger di Alicante contro il classe 2003 spagnolo Carlos Alcaraz Garfia (di cui sentiremo ancora parlare) e nel secondo turno di quello di Barletta (sconfitto dal connazionale Andrea Arnaboldi).

Partecipa dunque al suo primo torneo Atp a Budapest, dove da lucky loser vince anche il suo primo incontro a livello di circuito maggiore prima di cedere al serbo Laslo Djere; in seguito raggiunge un’altra finale al Challenger di Ostrava ma la perde contro il polacco Kamil Majchrzak, a cui segue il secondo turno raggiunto nel Masters 1000 di Roma (tramite WC) e la battuta d’arresto all’esordio a Lione. Su erba entra nel main draw a ‘s-Hertogenbosch e perde all’esordio, non qualificandosi poi ad Halle e a Wimbledon.

Il tennista di Lisbona, invece, ha cominciato l’anno a Pune, perdendo all’esordio, ottenendo il medesimo risultato anche nello Slam australiano. Da qui in avanti gioca solamente su terra battuta, subendo due battute d’arresto all’esordio a Rio De Janeiro e San Paolo, seguite dal secondo turno al Challenger di Marbella, i quarti in quello di Alicante, il terzo turno in quello di Murcia, il secondo turno in quello di Tunisi, altre tre sconfitte al primo turno a Barcellona,ad Estoril e nel Challenger di Vicenza, i quarti di finale in quello di Poznan, il terzo turno in quello di Lione, la vittoria in quello di Blois (battendo in finale il belga Kimmer Coppejans), il terzo turno in quelli di Milano e Perugia ed il secondo in quello di Ludwigshafen.

Sinner – Sousa: i precedenti

Confronto inedito

Sinner-Sousa, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.