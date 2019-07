Sonego-Carballes Baena 2-6 7-6 7-6, Atp Kitzbühel 2019: l’azzurro centra i quarti dopo un’altra maratona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(7) LORENZO SONEGO – ROBERTO CARBALLES BAENA 2-6 7-6(4) 7-6(1), Court Kuchenmeister

Secondo turno Atp 250 Kitzbühel (terra battuta)

18.54 – GAME, SET AND MATCH SONEGO! Tie-break letteralmente dominato per 7-1 ed incontro chiuso dopo 2h e 50′ (1h e 2′ la durata del terzo parziale)

18.54 – 6-1 e cinque match point

18.52 – Doppio fallo anche per il tennista di Torino. 5-1

18.52 – Doppio fallo di Carballes Baena e tie-break a senso unico. 5-0

18.50 – Ancora un mini-break guadagnato. 3-0

18.49 – Immediato mini-break dell’azzurro. 1-0

18.48 – Sonego chiude con l’ace questo turno di battuta (vinto a 0). TIE-BREAK

18.44 – Game chiuso ed il nativo di Tenerife si è garantito almeno il tie-break. 5-6

18.43 – Ace e nuova chance del 5-6 per lo spagnolo

18.43 – Quarta parità

18.42 – Altra palla break per il tennista di Torino

18.42 – Doppio fallo di Carballes Baena ed altra palla game che va in fumo. Terza parità

18.40 – Seconda parità ed annullata la palla game

18.39 – Altro game ai vantaggi sul servizio dello spagnolo (di nuovo dal 40-15)

18.36 – L’azzurro vince il game a 0 ed ora siamo sul 5-5

18.32 – CONTRO-BREAK SONEGO! Set di nuovo riaperto, in questo match davvero “infinito”: 4-5

18.31 – Seconda palla break

18.31 – L’azzurro lo annulla. Seconda parità

18.30 – Match point

18.29 – Carballes Baena riesce a salvarsi. 40 pari

18.28 – Palla del contro-break. 30-40

18.28 – 30 pari dal 30-0

18.26 – Sonego tiene la battuta a 15 ma ora il suo avversario può servire per il match. 3-5

18.20 – Lo spagnolo si porta sul 5-2

18.18 – L’azzurro vince il game a 30. 2-4

18.13 – Vantaggio confermato a 15. 1-4

18.10 – BREAK CARBALLES BAENA! Il nativo di Tenerife si porta avanti in questo ultimo parziale. 1-3

18.09 – Annullata la prima. 30-40

18.08 – Sonego soffre sul suo servizio e concede due palle break. 15-40

18.04 – Carballes Baena resta per ora avanti. 1-2

18.01 – Anche il tennista di Torino vince il game a 0. 1-1

17.58 – E riesce a tenere la battuta a 0. 0-1

17.56 – Inizia il terzo e decisivo set, serve lo spagnolo (dopo il toilet break)

17.51 – SECOND SET SONEGO! Carballes Baena perde ancora il punto sul proprio servizio ed il parziale si chiude per 7-4, dopo 1h e 13′

17.50 – Due set point per l’azzurro (riprendendosi ancora il mini-break). 6-4

17.49 – Sonego perde un’altra volta il vantaggio. 5-4

17.48 – Lo spagnolo reagisce ma poi ritorna sotto di un mini-break. Si cambia campo sul 4-2

17.44 – Mini-break per l’azzurro. 2-0

17.42 – Anche Carballes Baena tiene la battuta. TIE-BREAK

17.38 – Sonego vince anche questo game e si garantisce almeno il tie-break. 6-5

17.35 – Il nativo di Tenerife si porta sul 5-5

17.34 – Quarta parità

17.32 – Lo spagnolo si salva. Terza parità

17.32 – Set point

17.31 – Il tennista di Torino annulla la palla game. Seconda parità

17.30 – Carballes Baena è costretto ai vantaggi (dal 40-15)

17.23 – Sonego resta avanti in questo secondo set. 5-4

17.19 – Prosegue il periodo di equilibrio. 4-4

17.15 – Altro game a 15 da parte dell’azzurro, con il secondo ace a segno. 4-3

17.11 – Anche lo spagnolo tiene la battuta a 15. 3-3

17.07 – Game a 15 per Sonego. 3-2

17.03 – Turno di servizio tenuto a 0 per il nativo di Tenerife. 2-2

17.00 – CONTRO-BREAK CARBALLES BAENA! 2-1

16.59 – Palla del contro-break

16.58 – Lo spagnolo annulla la palla game. Seconda parità

16.56 – Ma poi è costretto ai vantaggi (dal 40-15)

16.51 – BREAK SONEGO! L’azzurro si porta avanti in questo secondo parziale: 2-0

16.51 – Quattro punti consecutivi di Sonego dal 30-0 e si procura un break point

16.47 – Il tennista di Torino si porta sull’1-0

16.46 – E salva anche la seconda. 40 pari

16.45 – Sonego annulla la prima. 30-40

16.45 – 15-40 e subito due palle break in favore del nativo di Tenerife

16.42 – Inizia il secondo set, serve ancora l’azzurro

16.39 – GAME AND FIRST SET CARBALLES BAENA! Primo parziale chiuso dopo 35′ (un ace per parte e zero doppi falli nel complesso, con lo spagnolo sopra l’80% sia con la prima che con la seconda di servizio)

16.38 – Set point

16.38 – Seconda parità, il nativo di Tenerife annulla anche questa

16.37 – Seconda occasione per Sonego di recuperare uno dei due break

16.36 – Lo spagnolo si salva ed ora siamo ai vantaggi

16.36 – Palla break. 30-40

16.34 – 30 pari, l’azzurro prova a lottare ancora

16.34 – Carballes Baena serve per il set. 5-2

16.19 – Davvero un ottimo inizio per il tennista spagnolo: altro turno di battuta tenuto a 0. 0-4

16.15 – DOPPIO BREAK CARBALLES BAENA! Sonego annulla la prima, non riesce a fare altrettanto con la seconda. 0-3

16.14 – Altre tre palle break concesse dell’azzurro. 0-40

16.12 – Il nativo di Tenerife tiene la battuta a 0 e conferma il vantaggio. 2-0

16.08 – BREAK CARBALLES BAENA! Lo spagnolo si porta subito avanti in questo match. 0-1

16.07 – 15-40 e subito due palle break in favore di Carballes Baena

16.04 – Inizia il match, serve Sonego

15.56 – Giocatori in campo per il riscaldamento

15.47 – Ramos Viñolas batte Munar in due parziali (6-2 6-3). Tra poco in campo l’azzurro e lo spagnolo

15.05 – Ha smesso di piovere e i match stanno per riprendere

14.16 – Piove su Kitzbühel e tutti gli incontri sono stati interrotti

13.36 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. In corso il derby spagnolo Ramos Viñolas-Munar, a seguire toccherà a Sonego sfidare un altro iberico, Roberto Carballes Baena

Sonego affronta Carballes Baena nel secondo turno dell’Atp Kitzbühel

Il tennista di Torino (n°7 del seeding di questo 250 austriaco), dopo aver battuto l’argentino Federico Delbonis, se la vedrà nel secondo turno con lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n°76 Atp, che ha avuto la meglio contro il qualificato boliviano Hugo Dellien). Un solo precedente tra i due e l’azzurro ne è uscito sconfitto.

Sonego ha iniziato il 2019 al Challenger di Playford, in cui ha raggiunto i quarti di finale, salvo poi fermarsi all’ultimo turno di qualificazioni dell’Australian Open. Si reca poi sulla terra sudamericana e viene sconfitto sia a Cordoba che a Buenos Aires al secondo turno (nel primo caso dall’argentino Juan Ignacio Londero, vincitore a sorpresa del titolo), al primo turno di Rio de Janeiro e nuovamente al secondo a San Paolo. Gioca poi nel ricco Challenger di Phoenix e giunge sino ai quarti, dove si arrende al connazionale (e futuro vincitore) Matteo Berrettini e poi raggiunge il secondo turno nel Masters 1000 di Miami.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso raggiungendo i quarti a Marrakech e nel 1000 di Montecarlo, subendo poi quattro sconfitte consecutive all’esordio a Monaco di Baviera, nel 1000 di Roma, a Ginevra ed al Roland Garros; su erba perde al primo turno a ‘s-Hertogenbosch ma fa suo il primo titolo della carriera ad Antalya (battendo nell’ultimo atto il serbo Miomir Kecmanovic), prima di subire un’altra battuta d’arresto all’esordio in quel di Wimbledon. Torna poi a giocare su terra battuta e perde al secondo turno a Gstaad.

Il nativo di Tenerife, invece, comincia l’anno a Pune, dove perde al primo turno, ripetendo il medesimo risultato anche al Challenger di Canberra e nello Slam australiano. Inizia poi a partecipare ai tornei sul rosso sudamericano, raggiungendo il secondo turno a Cordoba, i quarti di finale a Buenos Aires e altri due secondi turno a Rio de Janeiro e San Paolo; torna brevemente sul cemento e colleziona altri tre secondi turni nei 1000 di Indian Wells e Miami e al Challenger di Phoenix.

Ritorna ai tornei su terra battuta e colleziona un primo turno al Challenger di Alicante, salvo poi imporsi in quello di Murcia (battendo nell’ultimo atto lo svedese Mikael Ymer), raggiungendo i quarti a Barcellona prima di vincere il secondo torneo stagionale nel Challenger di Lisbona (sconfiggendo in finale l’argentino Facundo Bagnis), prima di un secondo turno sia all’Open di Francia che nel Challenger di Poznan (dove è costretto al ritiro). Sui campi verdi ottiene il secondo turno ad Antalya e due sconfitte all’esordio (Queen’s e Championships), per poi giocare nuovamente sul rosso e raggiungere i quarti di finale a Bastad e Gstaad.

Sonego – Carballes Baena: i precedenti

Buenos Aires 2019 – Terra battuta – Secondo turno – CARBALLES BAENA b. Sonego 7-5 6-1

Sonego – Carballes Baena, dove seguire il match

L’incontro non avrà alcuna copertura televisiva.