Sonego-Fabbiano 6-7 6-3 1-6 (Video Highlights Atp Gstaad 2019): il pugliese vince il derby ed avanza ai quarti

Thomas Fabbiano batte Lorenzo Sonego nel derby italiano e centra i quarti di finale dell’Atp 250 di Gstaad. Il pugliese, n°90 Atp, si è imposto sulla testa di serie n°4 del torneo con il punteggio di 7-6(2) 3-6 6-1 dopo due ore e cinque minuti di gioco ed ora affronterà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe (nessun precedente tra i due a livello di circuito maggiore).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(4) LORENZO SONEGO – THOMAS FABBIANO 6-7(2) 6-3 1-6, Roy Emerson Arena

Secondo turno Atp 250 Gstaad 2019 (terra battuta)

17.14 – GAME, SET AND MATCH FABBIANO! Incontro chiuso dopo 2h e 5′ (32′ la durata del terzo parziale)

17.13 – 40-30 e match point per il pugliese

17.11 – DOPPIO BREAK FABBIANO! Altra grande risposta di dritto ed ora può servire per il match. 1-5

17.10 – Seconda parità e poi arriva la palla del doppio break per il pugliese

17.08 – Altro game ai vantaggi sul servizio del torinese

17.03 – Lungo il pallonetto difensivo del torinese e Fabbiano tiene la battuta a 30. 1-4

16.58 – Riuscendo poi a far suo il game. 1-3

16.58 – Smorzata in rete da parte di Sonego. 40-30

16.54 – Dritto a rientrare e vantaggio confermato. 0-3

16.53 – Il pugliese va sul 40-0 ma poi commette due errori consecutivi. 40-30

16.50 – BREAK FABBIANO! In rete il dritto del torinese. 0-2

16.50 – Risposta lunga. 30-40

16.49 – Gran recupero del pugliese ed errore di Sonego: 15-40 e due palle break concesse

16.48 – Fabbiano tiene a 0; il torinese inizia con un ace ed un doppio fallo. 15 pari

16.45 – Inizia il terzo e decisivo set, con il pugliese alla battuta

16.42 – GAME AND SECONDO SET SONEGO! In rete il rovescio del pugliese e parziale chiuso dopo 38′

16.41 – Servizio e palla corta. 40-0 e tre set point

16.39 – Game a 0 per Fabbiano. 5-3 ed ora Sonego può portare l’incontro al terzo set

16.36 – E poi riesce a confermare il vantaggio. 5-2

16.34 – Ace esterno del torinese a “cancellarla”. Parità

16.34 – Torna a rispondere bene il pugliese e si procura una chance di immediato contro-break. 30-40

16.31 – BREAK SONEGO! Altro errore di dritto da parte del pugliese. 4-2

16.30 – Fabbiano sbaglia di dritto e concede una palla break a Sonego. 30-40

16.25 – Il torinese tiene la battuta a 15 e resta avanti in questo secondo set. 3-2

16.22 – Il pugliese vince un altro game a 0. 2-2

16.19 – E poi recupera dal 15-30, portandosi sul 2-1

16.17 – Gran dritto da parte di Sonego. 15 pari

16.16 – Game a 15 per Fabbiano. 1-1

16.13 – Il torinese però si rifà (anche con una smorzata) e si porta sull’1-0

16.12 – Il pugliese è davvero solido e cerca il rovescio di Sonego, che puntualmente sbaglia. 40 pari

16.09 – Brutto dritto in uscita dal servizio. 15 pari

16.08 – Dopo il toilet break inizia il secondo set, con il torinese al servizio

16.03 – FIRST SET FABBIANO! Parziale vinto nettamente per 7-2, dopo 55′

16.03 – 6-2 per il pugliese e quattro set point

16.01 – Brutto errore di Sonego e riceve anche un warning dal giudice di sedia. 1-5

16.01 – Ancora il medesimo schema. 1-4

16.00 – Servizio e dritto. 1-3

15.59 – Mini-break per il pugliese. 0-2

15.57 – Si va dunque al TIE-BREAK

15.57 – 40-0 e tre chance per il 6-6

15.55 – Ace al centro del torinese. 15-0

15.53 – Fabbiano fa suo il game a 30 (nonostante un doppio fallo) e si garantisce almeno il tie-break. 5-6

15.49 – Sonego tiene la battuta a 30, con un pizzico di fortuna sull’ultima volée (deviazione del nastro). 5-5

15.45 – Game a 0 per il pugliese. 4-5

15.42 – CONTRO-BREAK FABBIANO! Spinge in risposta e riporta il parziale in parità. 4-4

15.41 – Il nastro non aiuta e subito concede due chance dell’immediato contro-break. 15-40

15.40 – In corridoio il dritto del torinese. 15-30

15.37 – BREAK SONEGO! Doppio fallo da parte del pugliese. 4-3

15.36 – Altra buona risposta e tre palle break conquistate. 0-40

15.36 – Riga di fondo trovata da Sonego. 0-30

15.36 – Lungo il rovescio di Fabbiano. 0-15

15.34 – E riesce a far suo il game. 3-3

15.34 – Rovescio in rete. 40-30

15.33 – Smash non facile da chiudere per il torinese. 40-15

15.32 – Servizio e dritto da parte di Sonego. 30-0

15.29 – E poi tiene ancora la battuta. 2-3

15.28 – Lungo il rovescio. 40-30

15.28 – Servizio e dritto in avanzamento per il pugliese. 40-15

15.25 – Altra buona prima. 2-2

15.25 – Ancora un ace centrale. Vantaggio interno

15.24 – Sbaglia malamente il rovescio Sonego e game ai vantaggi

15.24 – Risposta in allungo di Fabbiano con il dritto incrociato. 40-30

15.23 – Ace al centro. 40-15

15.23 – In rete il tentativo di smorzata del torinese. 30-15

15.19 – Che poi tiene la battuta a 0. 1-2

15.18 – Bel dritto in avanzamento da parte di Fabbiano. 30-0

15.17 – Servizio e dritto a chiudere. Sonego si porta sull’1-1

15.17 – Ottima seconda del torinese. 40-30

15.16 – Altro turno di battuta combattuto. 30 pari

15.13 – E poi fa suo il game. 0-1

15.12 – Fabbiano concede subito tre palle break (con anche un doppio fallo) ma le annulla. 40 pari dallo 0-40

15.09 – Inizia il match, serve il pugliese

15.06 – Giocatori in campo per il riscaldamento

14.06 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Sonego-Fabbiano. Lo spagnolo Carballes Baena ha sconfitto in due set l’azzurro Travaglia, quindi il derby italiano inizierà all’orario prestabilito: le 15.00 italiane

Sonego affronta il connazionale Fabbiano nel primo incontro dell’Atp Gstaad

Il tennista di Torino (n°4 del seeding di questo 250 svizzero), dopo aver ricevuto un bye all’esordio, se la vedrà nel secondo turno, in un derby tutto italiano, con Thomas Fabbiano (n°90 Atp, che ha avuto la meglio contro la wild card elvetica Sandro Ehrat). Nessun precedente tra i due a livello di circuito maggiore, quindi assisteremo ad un confronto inedito (due invece quelli a livello Challenger, vinti entrambi dal pugliese).

Sonego ha iniziato il 2019 al Challenger di Playford, in cui ha raggiunto i quarti di finale, salvo poi fermarsi all’ultimo turno di qualificazioni dell’Australian Open. Si reca poi sulla terra sudamericana e viene sconfitto sia a Cordoba che a Buenos Aires al secondo turno (nel primo caso dall’argentino Juan Ignacio Londero, vincitore a sorpresa del titolo), al primo turno di Rio de Janeiro e nuovamente al secondo a San Paolo. Gioca poi nel ricco Challenger di Phoenix e giunge sino ai quarti, dove si arrende al connazionale (e futuro vincitore) Matteo Berrettini e poi raggiunge il secondo turno nel Masters 1000 di Miami.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso raggiungendo i quarti a Marrakech e nel 1000 di Montecarlo, subendo poi quattro sconfitte consecutive all’esordio a Monaco di Baviera, nel 1000 di Roma, a Ginevra ed al Roland Garros; su erba perde al primo turno a ‘s-Hertogenbosch ma fa suo il primo titolo della carriera ad Antalya (battendo nell’ultimo atto il serbo Miomir Kecmanovic), prima di subire un’altra battuta d’arresto all’esordio in quel di Wimbledon.

Il nativo di Grottaglie, invece, ha cominciato l’anno direttamente nello Slam australiano, dove ha raggiunto il terzo turno. La prima parte di stagione sul cemento si conclude però con cinque sconfitte consecutive al primo turno, nei tornei di Montpellier, Rotterdam, Dubai e nei 1000 di Indian Wells e Miami. Su terra battuta le cose non migliorano, giocando appena tre tornei (Marrakech, Budapest ed Open di Francia) e rimediando altrettante sconfitte all’esordio; la stagione verde cambia la prospettiva ed arrivano un primo turno a ‘s-Hertogenbosch, la semifinale ad Eastbourne ed il terzo turno nei Championships. Decide poi di giocare nuovamente sul rosso, perdendo all’esordio ad Umago.

Sonego – Fabbiano: i precedenti

Confronto inedito

Sonego-Fabbiano, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.