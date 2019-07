Williams-Halep 2-6 2-6 (Video Highlights Wimbledon 2019): la rumena vince il secondo Slam della carriera

Serena Williams manca ancora l’appuntamento con il record Slam di Margaret Smith-Court. La statunitense, n°11 del seeding, perde nettamente la finale di Wimbledon 2019 contro la rumena Simona Halep, che si impone con il punteggio di 6-2 6-2 in appena cinquantacinque minuti di gioco; secondo Major in carriera per la nativa di Costanza, dopo quella ottenuta al Roland Garros 2018 (tre invece le finali perse) e la nativa di Saginaw resta a quota ventitré, con le sconfitte in finale che salgono a nove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(11) SERENA WILLIAMS – (7) SIMONA HALEP 2-6 2-6, Centre Court

Finale Wimbledon 2019 (Torneo del Grande Slam, erba)

16.06 – GAME, SET AND MATCH HALEP! La nativa di Costanza chiude alla grande questa finale, terminata dopo appena 55′ (29′ la durata del secondo parziale). Secondo Slam della carriera dopo il Roland Garros 2018, mentre sembra maledetto il record di Margaret Smith-Court per Serena Williams

16.03 – La rumena è avanti per 5-2, con doppio break, ed ora servirà per il Torneo

15.54 – BREAK HALEP! Arriva il nuovo vantaggio della rumena nel quinto game di questo secondo set

15.44 – Primi due game piuttosto tranquilli

15.38 – Inizia il secondo set, serve nuovamente la statunitense

15.35 – GAME AND FIRST SET HALEP! Primo parziale chiuso dopo appena 26′

15.34 – 40-15 e due set point

15.32 – Ora Halep servirà per chiudere questo primo set

15.23 – Williams si sblocca in questa finale, tenendo la battuta a 0. 1-4

15.21 – Game vinto a 30 dalla rumena, che conferma il doppio vantaggio con un ace. 0-4

15.18 – DOPPIO BREAK HALEP! Inizia da incubo per la campionessa statunitense

15.14 – La rumena conferma il vantaggio a 0. 0-2

15.12 – BREAK HALEP! Errore di dritto da parte di Serena Williams. 0-1

15.09 – Inizia il match, serve la statunitense

15.03 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

14.04 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta della finale femminile di Wimbledon, tra Serena Williams e Simona Halep, che inizierà non prima delle 15.00 italiane

S.Williams è alla caccia del suo ottavo sigillo a Wimbledon

La nativa di Saginaw (testa di serie n°11 dello Slam britannico), dopo aver sconfitto la qualificata italiana Giulia Gatto-Monticone, la slovena Kaja Juvan, la tedesca Julia Goerges, la spagnola Carla Suarez Navarro, la connazionale Alison Riske e la ceca Barbora Strycova se la vedrà nell’ultimo atto contro la rumena Simona Halep (n°7 del seeding, che ha avuto la meglio sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, la connazionale Mihaela Buzarnescu, la bielorussa Victoria Azarenka, la qualificata statunitense Cori Gauff, la cinese Shuai Zhang e l’ucraina Elina Svitolina).

Tre i precedenti tra le due e sono stati tutti vinta dalla campionessa statunitense, che è alla sua dodicesima finale qui ai Championships (la trentaduesima in un Major, con il bilancio di ventitré vittorie ed otto sconfitte) e cerca l’ottavo titolo, mentre per la sua rivale è la prima finale sui prati londinesi (quinta in totale negli Slam, bilancio di una vinta e tre perse)

Serena Williams ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, per poi raggiungere i quarti di finale all’Australian Open. Sul cemento gioca poi soli altri due tornei, conclusi con altrettanti ritiri (durante il terzo turno sia ad Indian Wells che a Miami); la stagione sul rosso la vede giocare due tornei, con il ritiro avvenuto a Roma prima di giocare il secondo turno ed il terzo turno raggiunto al Roland Garros.

La nativa di Costanza, invece, ha cominciato l’anno a Sydney, dove è stata sconfitta all’esordio, fermandosi poi al quarto turno nello Slam australiano (sconfitta proprio da Serena). La prima parte di stagione si conclude con la finale raggiunta a Doha (battuta dalla belga Elise Mertens), i quarti di finale a Dubai, il quarto turno ad Indian Wells e la semifinale a Miami. Su terra battuta gioca solo tre tornei, centrando la finale a Madrid ma la perde contro la statunitense Amanda Anisimova, il secondo turno agli Internazionali d’Italia ed i quarti all’Open di Francia. Il periodo “erbivoro” la vede raggiungere i quarti di finale ad Eastbourne.

S.Williams – Halep: i precedenti

Australian Open 2019 – Cemento – Quarto turno – WILLIAMS b. Halep 6-1 4-6 6-4

US Open 2016 – Cemento – Quarti di finale – WILLIAMS b. Halep 6-2 4-6 6-3

Indian Wells 2016 – Cemento – Quarti di finale – WILLIAMS b. Halep 6-4 6-3

Cincinnati 2015 – Cemento – Finale – WILLIAMS b. Halep 6-3 7-6(5)

Miami 2015 – Cemento – Semifinale – WILLIAMS b. Halep 6-2 4-6 7-5

Indian Wells 2015 – Cemento – Semifinale – HALEP b. Williams W/O

Wta Finals Singapore 2014 – Cemento indoor – Finale – WILLIAMS b. Halep 6-3 6-0

Wta Finals Singapore 2014 – Cemento indoor – Round Robin – HALEP b. Williams 6-0 6-2

Cincinnati 2013 – Cemento – Quarti di finale – WILLIAMS b. Halep 6-0 6-4

Roma 2013 – Terra battuta – Semifinale – WILLIAMS b. Halep 6-3 6-0

Wimbledon 2011 – Erba – Secondo turno – S.WILLIAMS b. Halep 3-6 6-2 6-1

S.Williams – Halep, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.